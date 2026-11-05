ЕС отпусна 4,36 млрд. евро на Украйна: Зеленски разкри за какво ще отидат

Европейската комисия преведе на Украйна нов транш от 4,36 млрд. евро по заема Ukraine Support Loan за 2026-2027 г. Средствата са предназначени за подкрепа на държавния бюджет, функционирането на публичните услуги и спешните нужди на отбраната.

Президентът Володимир Зеленски благодари на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, на Европейската комисия и на държавите членки. По думите му 3,7 млрд. евро са макрофинансова помощ, а 660 млн. евро са за отбранителна подкрепа.

„Средствата ще бъдат насочени към някои от най-неотложните нужди в момента – укрепване на енергийната устойчивост на Украйна, закупуване на безпилотници, средства за радиоелектронна борба и системи за противовъздушна отбрана“, заяви Зеленски.

Европейската комисия представя малко по-различна разбивка на общата сума. Според нейното съобщение 3,7 млрд. евро са вторият транш от макрофинансовата помощ за 2026 г., а 658 млн. евро са отделени по отбранителното направление. Разликата от 2 млн. евро не променя общия размер на превода, който е 4,36 млрд. евро.

За какво ще се използват средствата

Отбранителната част ще финансира закупуването на безпилотници, ракети, радари, системи за радиоелектронна борба и боеприпаси за противовъздушната отбрана. Европейската комисия посочва, че по-голямата част от средствата ще бъде използвана за продукция на украински компании.

Макрофинансовата помощ ще подпомогне бюджета и предоставянето на основни държавни услуги. Европейската комисия съобщава, че Украйна е изпълнила 12 договорени условия, свързани с увеличаването на вътрешните бюджетни приходи, бюджетното планиране, управлението на държавните инвестиции, митническата модернизация и външния одит.

Зеленски свърза новото финансиране с подготовката за зимата и с необходимостта да бъде защитена енергийната система на страната.

Подкрепата продължава през 2026 г.

„Подкрепата за Украйна сега, в навечерието на идващата зима, означава да бъде отнета всяка надежда на Русия да потопи Украйна в мрак и да разруши нормалния живот“, каза украинският президент.

Новият транш е седмото плащане по отбранителното направление на Ukraine Support Loan. Европейската комисия посочва, че до края на 2026 г. за Украйна остават достъпни още 25,2 млрд. евро финансова подкрепа от ЕС, отпускането на която е обвързано с условията по съответните програми.

Източници: ukrinform.ua, enlargement.ec.europa.eu