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ЕС отпусна 4,36 млрд. евро на Украйна: Зеленски разкри за какво ще отидат
  Тема: Украйна

ЕС отпусна 4,36 млрд. евро на Украйна: Зеленски разкри за какво ще отидат

5 Ноември, 2026 21:34 889 25

  • украйна-
  • европейски съюз-
  • володимир зеленски-
  • ukraine support loan-
  • военна помощ

Зеленски заяви, че средствата ще укрепят енергетиката и ще финансират безпилотници, радиоелектронна борба и противовъздушна отбрана. В разбивката на Европейската комисия отбранителният компонент е посочен като 658 млн. евро, а не 660 млн. евро

ЕС отпусна 4,36 млрд. евро на Украйна: Зеленски разкри за какво ще отидат - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия преведе на Украйна нов транш от 4,36 млрд. евро по заема Ukraine Support Loan за 2026-2027 г. Средствата са предназначени за подкрепа на държавния бюджет, функционирането на публичните услуги и спешните нужди на отбраната.

Президентът Володимир Зеленски благодари на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, на Европейската комисия и на държавите членки. По думите му 3,7 млрд. евро са макрофинансова помощ, а 660 млн. евро са за отбранителна подкрепа.

„Средствата ще бъдат насочени към някои от най-неотложните нужди в момента – укрепване на енергийната устойчивост на Украйна, закупуване на безпилотници, средства за радиоелектронна борба и системи за противовъздушна отбрана“, заяви Зеленски.

Европейската комисия представя малко по-различна разбивка на общата сума. Според нейното съобщение 3,7 млрд. евро са вторият транш от макрофинансовата помощ за 2026 г., а 658 млн. евро са отделени по отбранителното направление. Разликата от 2 млн. евро не променя общия размер на превода, който е 4,36 млрд. евро.

За какво ще се използват средствата

Отбранителната част ще финансира закупуването на безпилотници, ракети, радари, системи за радиоелектронна борба и боеприпаси за противовъздушната отбрана. Европейската комисия посочва, че по-голямата част от средствата ще бъде използвана за продукция на украински компании.

Макрофинансовата помощ ще подпомогне бюджета и предоставянето на основни държавни услуги. Европейската комисия съобщава, че Украйна е изпълнила 12 договорени условия, свързани с увеличаването на вътрешните бюджетни приходи, бюджетното планиране, управлението на държавните инвестиции, митническата модернизация и външния одит.

Зеленски свърза новото финансиране с подготовката за зимата и с необходимостта да бъде защитена енергийната система на страната.

„Подкрепата за Украйна сега, в навечерието на идващата зима, означава да бъде отнета всяка надежда на Русия да потопи Украйна в мрак и да разруши нормалния живот“, каза украинският президент.

Подкрепата продължава през 2026 г.

Новият транш е седмото плащане по отбранителното направление на Ukraine Support Loan. Европейската комисия посочва, че до края на 2026 г. за Украйна остават достъпни още 25,2 млрд. евро финансова подкрепа от ЕС, отпускането на която е обвързано с условията по съответните програми.

Източници: ukrinform.ua, enlargement.ec.europa.eu


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    34 3 Отговор
    Този след войната никъде по света няма да е в безопасност..

    Коментиран от #8, #20

    21:36 05.11.2026

  • 2 Ще отидат

    28 2 Отговор
    за тоалетна хартия.

    21:36 05.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    43 2 Отговор
    Хахаха тез идиоти от Брюксел,толкова са тъпи и малоумни, шизофрени

    21:36 05.11.2026

  • 5 Ще отидат за 🚽🚽🚽

    36 2 Отговор
    За златни🚽🚽🚽🚽

    21:36 05.11.2026

  • 6 Бръкачево

    31 2 Отговор
    Значи още две златни тоалетни,и зимъска у метрото,а европа със пълните газови хранилища да зима пример как се седи на жежко у метро

    21:37 05.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Зельонска от ВОГ

    19 1 Отговор
    За коледни подаръци на мой маленкий карлик!

    21:40 05.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гориил

    35 2 Отговор
    Украйна се превърна в страна, в която се прикриват престъпления срещу човечеството и системни изтезания на мобилизирани войници, които отказват да умрат в окопите.

    Коментиран от #14

    21:43 05.11.2026

  • 12 Помагат

    2 13 Отговор
    Хората.

    21:45 05.11.2026

  • 13 Иванов

    15 2 Отговор
    То е споделил че щесиги раздели с приятели и семеиство

    Коментиран от #19

    21:46 05.11.2026

  • 14 Гууреле

    2 25 Отговор

    До коментар #11 от "Гориил":

    Я напиши Сталин колко милиона руски дезертьори разстреля?После още колко милиона руснаци погуби в лагерите?

    21:47 05.11.2026

  • 15 ЩЕ ОТИДАТ ЗА.....

    23 1 Отговор
    25% за големите давачи от EU 25% ЗА ДРЕБОСЪКА НАДРУСАН. 25%ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА ОТ ОКРИ. И ДРУГИТЕ ЗА НЕКОЕ ДРОНЧЕ.

    Коментиран от #17

    21:48 05.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Това къде го пише

    0 7 Отговор

    До коментар #15 от "ЩЕ ОТИДАТ ЗА.....":

    Да го прочетем и ние.

    21:50 05.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Това кой ти го каза

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Иванов":

    Да го попитаме и ние?Да не би да послъгваш нещо.

    21:52 05.11.2026

  • 20 Ами путин що живее в бункери

    1 13 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Да не ни да го е страх от нещо,а?
    Около бункерите има ПВО системи.

    21:54 05.11.2026

  • 21 Браво на Зеленски кефи ме максимално

    2 2 Отговор
    що не изкрънка нещо и за България?

    22:09 05.11.2026

  • 22 СЛОНА

    2 0 Отговор
    ЕС ЩЕСИ ГИ ПЛАТИ С НОВО БОМБЕНО ЖИТО ,И КОЛЕДНИ ДРАНКУЛКИ ЗА СВЕТИ НИКОЛА....

    22:12 05.11.2026

  • 23 Трябва вече и уличните тоалетни

    3 0 Отговор
    - обществените да станат златни!

    22:14 05.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

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