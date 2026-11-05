ЕС отпусна 4,36 млрд. евро на Украйна: Зеленски разкри за какво ще отидат

Европейската комисия преведе на Украйна нов транш от 4,36 млрд. евро по заема Ukraine Support Loan за 2026-2027 г. Средствата са предназначени за подкрепа на държавния бюджет, функционирането на публичните услуги и спешните нужди на отбраната.
Президентът Володимир Зеленски благодари на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, на Европейската комисия и на държавите членки. По думите му 3,7 млрд. евро са макрофинансова помощ, а 660 млн. евро са за отбранителна подкрепа.„Средствата ще бъдат насочени към някои от най-неотложните нужди в момента – укрепване на енергийната устойчивост на Украйна, закупуване на безпилотници, средства за радиоелектронна борба и системи за противовъздушна отбрана“, заяви Зеленски.
Европейската комисия представя малко по-различна разбивка на общата сума. Според нейното съобщение 3,7 млрд. евро са вторият транш от макрофинансовата помощ за 2026 г., а 658 млн. евро са отделени по отбранителното направление. Разликата от 2 млн. евро не променя общия размер на превода, който е 4,36 млрд. евро.
За какво ще се използват средствата
Отбранителната част ще финансира закупуването на безпилотници, ракети, радари, системи за радиоелектронна борба и боеприпаси за противовъздушната отбрана. Европейската комисия посочва, че по-голямата част от средствата ще бъде използвана за продукция на украински компании.
Макрофинансовата помощ ще подпомогне бюджета и предоставянето на основни държавни услуги. Европейската комисия съобщава, че Украйна е изпълнила 12 договорени условия, свързани с увеличаването на вътрешните бюджетни приходи, бюджетното планиране, управлението на държавните инвестиции, митническата модернизация и външния одит.
Зеленски свърза новото финансиране с подготовката за зимата и с необходимостта да бъде защитена енергийната система на страната.„Подкрепата за Украйна сега, в навечерието на идващата зима, означава да бъде отнета всяка надежда на Русия да потопи Украйна в мрак и да разруши нормалния живот“, каза украинският президент.
Подкрепата продължава през 2026 г.
Новият транш е седмото плащане по отбранителното направление на Ukraine Support Loan. Европейската комисия посочва, че до края на 2026 г. за Украйна остават достъпни още 25,2 млрд. евро финансова подкрепа от ЕС, отпускането на която е обвързано с условията по съответните програми.
Източници: ukrinform.ua, enlargement.ec.europa.eu
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #8, #20
21:36 05.11.2026
2 Ще отидат
21:36 05.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Трол
21:36 05.11.2026
5 Ще отидат за 🚽🚽🚽
21:36 05.11.2026
6 Бръкачево
21:37 05.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Зельонска от ВОГ
21:40 05.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гориил
Коментиран от #14
21:43 05.11.2026
12 Помагат
21:45 05.11.2026
13 Иванов
Коментиран от #19
21:46 05.11.2026
14 Гууреле
До коментар #11 от "Гориил":Я напиши Сталин колко милиона руски дезертьори разстреля?После още колко милиона руснаци погуби в лагерите?
21:47 05.11.2026
15 ЩЕ ОТИДАТ ЗА.....
Коментиран от #17
21:48 05.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Това къде го пише
До коментар #15 от "ЩЕ ОТИДАТ ЗА.....":Да го прочетем и ние.
21:50 05.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Това кой ти го каза
До коментар #13 от "Иванов":Да го попитаме и ние?Да не би да послъгваш нещо.
21:52 05.11.2026
20 Ами путин що живее в бункери
До коментар #1 от "Кина":Да не ни да го е страх от нещо,а?
Около бункерите има ПВО системи.
21:54 05.11.2026
21 Браво на Зеленски кефи ме максимално
22:09 05.11.2026
22 СЛОНА
22:12 05.11.2026
23 Трябва вече и уличните тоалетни
22:14 05.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.