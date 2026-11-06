САЩ, Украйна и Русия с тристранни преговори в Абу Даби

Съединените щати ще бъдат домакин на тристранни мирни преговори с Украйна и Русия следващата седмица в Абу Даби. Срещите са насрочени за 10 и 11 ноември и ще бъдат първите разговори в този формат от февруари, съобщи Ройтерс.

Американската делегация се очаква да бъде водена от специалните пратеници на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. В дневния ред са включени прекратяването на войната в Украйна, следвоенните договорености за сигурност и мерки за деескалация.

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„Следващата седмица в Абу Даби Съединените щати ще бъдат домакин на първите тристранни мирни преговори с Украйна и Русия от февруари“, написа Къшнър в социалната мрежа X. Той посочи, че американската страна е работила с двете държави по сериозни предложения, които да направят разговорите „възможно най-съдържателни и продуктивни“.

Къшнър заяви още, че президентът Тръмп е поставил постигането на мир сред приоритетите си. По думите му американският екип се фокусира върху сложната и подробна работа, необходима за превръщането на тази цел във „всеобхватно и устойчиво споразумение“.

Гаранциите за Украйна са сред основните теми

Преди срещите в Абу Даби американската делегация проведе разговори в Брюксел с представители на Украйна, НАТО и европейски партньорски държави. Обсъждани са два свързани елемента на евентуално трайно мирно споразумение – гаранциите за сигурността на Украйна и бъдещата архитектура на сигурността в Европа.

Къшнър определи разговорите като съдържателни и продуктивни. „Работим интензивно с всички страни, за да намерим практични решения, които могат да сложат край на тази война и да положат основите на траен мир“, написа той.

Американският пратеник добави, че целта е опасенията за сигурността на всички страни да бъдат разгледани чрез практически договорености, приети по взаимно съгласие. Според него те трябва да намалят риска от бъдещи конфликти.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял 90 минути с Уиткоф и Къшнър. Той заяви, че преговорите трябва да продължат с пълна сила, а украинските предложения вече са предадени на американската страна.

Потвърдено е, че в Абу Даби ще се срещнат представители на САЩ, Украйна и Русия. Все още не са обявени подробности за състава на руската делегация и за конкретните предложения, които ще бъдат поставени на масата.

Източници: apnews.com, investing.com