Тръмп решава скоро дали да поднови ударите срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще реши дали страната му да поднови широкомащабните военни удари срещу Иран. Изявлението дойде след първата среща на държавния глава със съветниците му по националната сигурност след междинните избори, съобщи Axios.

По време на разговор с журналисти в Овалния кабинет Тръмп каза, че Вашингтон трябва да реши дали да продължи с ударите, за да гарантира унищожаването на иранската ядрена програма. „Предпочитам да не унищожавам останалата част от страната, ако е възможно, но може да се наложи“, заяви президентът. Той добави: „Ще разберете достатъчно скоро.“

Според Axios на този етап Тръмп разглежда три основни варианта: нови военни удари, продължаване на икономическия натиск срещу Техеран или сключване на споразумение, което ще изисква значителни отстъпки от Иран. Съединените щати вече поддържат военноморска блокада, насочена към ограничаване на износа на ирански петрол.

Посредници търсят път към сделка

Докато президентът обмисля следващия си ход, Катар, Саудитска Арабия, Турция, Обединените арабски емирства, Оман и Египет участват в дипломатически разговори с Вашингтон и Техеран.

Катарски посредници работят по проект, предвиждащ действия в рамките на два дни. В първия ден САЩ трябва да вдигнат военноморската блокада и да освободят част от замразените ирански средства. В замяна Иран ще отправи официална покана към Международната агенция за атомна енергия да изпрати инспектори в поразени ядрени обекти.

На втория ден се предвижда отваряне на Ормузкия проток, след което да бъдат подновени ядрените преговори. Основен въпрос в тях ще бъде запасът на Иран от високообогатен уран, съобщи Axios.

Иранският секретар на Върховния съвет за национална сигурност Мохсен Резаи заяви след среща с руския президент Владимир Путин, че Техеран е поставил седем условия за дипломатическо решение. По думите му, докато тези условия не бъдат изпълнени, Ормузкият проток няма да бъде отворен и преговори няма да има.

Войната се превърна и в политически проблем

Решението на Тръмп ще бъде взето след избори, на които Републиканската партия понесе тежки загуби. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс директно заяви, че „причината да загубихме е войната“. Тръмп определи анализа му като до голяма степен верен, но защити решението за военните действия с аргумента, че Иран не трябва да получи ядрено оръжие.

Около шест от десет гласоподаватели са заявили, че САЩ са взели грешно решение, започвайки военни действия срещу Иран, показва проучване на Associated Press сред повече от 100 000 избиратели. Според агенцията войната е повишила цените на горивата и е нанесла щети за десетки милиарди долари в региона.

САЩ вече нанесоха ограничени удари по ирански цели край Ормузкия проток в навечерието на изборите. По данни на Associated Press американски представител е заявил, че действията са били определени като отбранителни и са последвали стрелба на Иранската революционна гвардия по американски летателен апарат. Междувременно в региона остават хиляди американски военнослужещи, а допълнителни сили и трети самолетоносач са били насочени към Близкия изток.

Ново мащабно настъпление би увеличило риска от ответни действия на Иран и на подкрепяни от него групировки в Йемен и Ирак. Според регионални представители, цитирани от Associated Press, държави от Близкия изток предупреждават, че нови удари могат да дестабилизират региона и да застрашат корабоплаването в Червено море и Ормузкия проток.

Източници: axios.com, apnews.com