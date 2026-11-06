Тръмп обяви Овалния кабинет за национален паметник

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа прокламация, с която обяви Овалния кабинет, външния Овален кабинет и Кабинетната зала в Белия дом за национален паметник. Документът е подписан на 5 ноември 2026 г. и е издаден по силата на Закона за антиките.

Мярката обхваща Овалния кабинет, обозначен като стая 110, външните помещения 106 и 108 и Кабинетната зала – стая 105. В прокламацията се посочва, че Овалният кабинет е в сегашния си вид от времето на президента Франклин Рузвелт и е едно от най-разпознаваемите пространства в американската държавна система. Белият дом и прилежащите му терени вече са признати за национална историческа забележителност, но според документа Овалният кабинет се нуждае от отделна защита.

Какви ограничения предвижда документът

Прокламацията възлага на министъра на вътрешните работи, чрез Националната паркова служба, да изготви план за управление и опазване на историческия и архитектурния облик на помещенията. Преди действия, които могат съществено да променят или разрушат паметника, трябва да бъдат направени документация, преглед и оценка на алтернативите. Предвижда се и координация с Комитета за опазване на Белия дом.

Документът обаче изрично уточнява, че не ограничава правомощията на президента да променя декорацията, да избира обзавеждането или да извършва обичайни оперативни и охранителни дейности, когато те не увреждат съществено архитектурния характер на помещенията. Прокламацията също така не променя съществуващите законови изключения за Белия дом и не отнема правомощията на Конгреса върху федералната собственост.

При подписването Тръмп заяви, че „няма да има големи промени без одобрението на Конгреса“. Той даде пример с евентуална идея Овалният кабинет да бъде премахнат и заменен с помещение с друга форма.

„Ако някой каже: „Нека вече няма овал, нека го направим квадратен“, ще трябва да се върне при Конгреса“, каза Тръмп.

Асошиейтед прес отбелязва, че такова изрично изискване за одобрение от Конгреса не присъства в самата прокламация. Според агенцията документът не блокира напълно бъдещ президент да променя интериора в рамките на разрешеното или да отмени статута.

Ройтерс също предаде думите на Тръмп за необходимостта от одобрение при съществени промени. Следващата практическа стъпка е изготвянето на плана за управление и прилагането на процедурите за оценка при бъдещи преустройства.

Източници: apnews.com, investing.com