Трима пострадаха при руска атака в Кировоградска област

Трима души са пострадали при руска атака срещу Александровската община в Кировоградска област, съобщи началникът на областната военна администрация Андрей Райкович. При нападението е възникнал пожар в жилищна сграда, а пострадалите са настанени в местна болница.

„В резултат на вражеската атака в Александровската община възникна пожар в жилищна сграда“, заяви Райкович. По думите му на мястото са работили съответните служби, които са предприели действия за ликвидиране на последиците.

167 бойни сблъсъка по фронта

В отделна сводка Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че от началото на 5 ноември до 22:00 часа са регистрирани 167 бойни сблъсъка.

Според данните руските сили са нанесли 50 въздушни удара и са хвърлили 161 управляеми авиационни бомби. Използвани са и 4873 дрона камикадзе, а обстрелите срещу населени места и позиции на украинските войски са били 1677.

На Севернослабожанското и Курското направление са отчетени два въздушни удара, четири управляеми авиационни бомби и 50 обстрела, включително един с реактивна система за залпов огън.

Украинският Генерален щаб съобщава още за три руски атаки на Южнослабожанското направление, една на Купянското, три на Лиманското и две на Славянското. На Константиновското направление са отчетени девет атаки, на Покровското – 14, на Гуляйполското – седем, а на Ореховското – една.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua