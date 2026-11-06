Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Трима пострадаха при руска атака в Кировоградска област
  Тема: Украйна

Трима пострадаха при руска атака в Кировоградска област

6 Ноември, 2026 04:37 458 3

  • украйна-
  • кировоградска област-
  • руска атака-
  • генерален щаб-
  • войната в украйна

Украинският Генерален щаб отчете 167 бойни сблъсъка по фронта на 5 ноември. Русия е нанесла 50 въздушни удара и е използвала близо 4900 дрона камикадзе

Трима пострадаха при руска атака в Кировоградска област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Трима души са пострадали при руска атака срещу Александровската община в Кировоградска област, съобщи началникът на областната военна администрация Андрей Райкович. При нападението е възникнал пожар в жилищна сграда, а пострадалите са настанени в местна болница.

„В резултат на вражеската атака в Александровската община възникна пожар в жилищна сграда“, заяви Райкович. По думите му на мястото са работили съответните служби, които са предприели действия за ликвидиране на последиците.

167 бойни сблъсъка по фронта

В отделна сводка Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че от началото на 5 ноември до 22:00 часа са регистрирани 167 бойни сблъсъка.

Според данните руските сили са нанесли 50 въздушни удара и са хвърлили 161 управляеми авиационни бомби. Използвани са и 4873 дрона камикадзе, а обстрелите срещу населени места и позиции на украинските войски са били 1677.

На Севернослабожанското и Курското направление са отчетени два въздушни удара, четири управляеми авиационни бомби и 50 обстрела, включително един с реактивна система за залпов огън.

Украинският Генерален щаб съобщава още за три руски атаки на Южнослабожанското направление, една на Купянското, три на Лиманското и две на Славянското. На Константиновското направление са отчетени девет атаки, на Покровското – 14, на Гуляйполското – седем, а на Ореховското – една.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека позная

    5 0 Отговор
    Старец, дете и бременна жена са жертвите.

    Коментиран от #2

    04:41 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания