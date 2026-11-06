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Словакия ще помага на Украйна за членството ѝ в ЕС
  Тема: Украйна

Словакия ще помага на Украйна за членството ѝ в ЕС

6 Ноември, 2026 05:15 380 3

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  • европейски съюз-
  • членство в ес

Роберт Фицо предложи на Киев опита на Братислава от присъединяването и работата в Европейския съюз

Словакия ще помага на Украйна за членството ѝ в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Словакия е готова да помогне на Украйна в процеса на присъединяване към Европейския съюз и да сподели своя опит от членството и от преговорите за присъединяване. Това заяви словашкият премиер Роберт Фицо на 5 ноември във Лвов, където се проведе четвъртото съвместно заседание на правителствата на Словакия и Украйна.

„Напълно уважаваме вашите европейски амбиции. Всеки, който иска да стане член на Европейския съюз, има право да кандидатства, да изпълни условията и да се присъедини към Съюза“, каза Фицо. По думите му Братислава предлага помощ „както с опита от членството в ЕС, така и със знанията, натрупани по време на собствения ни процес на присъединяване“.

Конкретни задачи за словашките министри

След разговорите Фицо съобщи, че резултатите от срещата ще бъдат оформени в специална резолюция с конкретни задачи и срокове за отделните членове на правителството. Словашкият премиер определи европейската интеграция на Украйна като една от темите на разговорите с украинския му колега.

Преди заседанието словашкият външен министър Юрай Бланар посочи, че сред обсъжданите въпроси са бъдещето на Украйна в ЕС, енергийната сигурност и възможните стъпки за прекратяване на войната. Фицо заяви, че Словакия иска да види Украйна като стабилен, демократичен и проспериращ съсед.

Помощ за енергетиката и нови договорености

На срещата са потвърдени и хуманитарни мерки за подпомагане на Украйна през зимата, включително финансова подкрепа за закупуване на генератори. По данни на словашката информационна агенция TASR украинският премиер Сергей Корецки е благодарил за нов енергиен пакет на стойност 500 000 евро.

Двете страни са обсъдили още електроенергийни връзки, транспортни проекти и подобряване на трансграничната логистика. Фицо е съобщил, че Словакия планира през януари или през първото тримесечие на 2027 г. да предостави техника за разминиране и друга помощ с хуманитарен характер.

Правителствата са подписали обща декларация за сътрудничество, както и документи в областта на образованието, развитието на човешките ресурси и модернизацията на граничната инфраструктура. Фицо е заявил, че очаква ново съвместно заседание в близко бъдеще и е подкрепил създаването на общ словашко-украински бизнес форум.

Източници: newsnow.tasr.sk, enrsi.stvr.sk, teraz.sk


Украйна
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