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Иран обсъди с Путин газопроводи от Русия
  Тема: Иранската криза

Иран обсъди с Путин газопроводи от Русия

6 Ноември, 2026 05:03 459 1

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Мохсен Резаи заяви, че руските доставки могат да покрият недостига на газ в Иран и да осигурят износ към съседни държави. Москва защити и сделката за руски дизел за САЩ

Иран обсъди с Путин газопроводи от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Иранският секретар на Висшия съвет за национална сигурност Мохсен Резаи заяви, че по време на срещата му с руския президент Владимир Путин в Москва е обсъждано изграждането на газопроводи от Русия към Ислямската република. По думите му проектът може да помогне на Иран да преодолее недостига на газ и впоследствие да продава руски газ на съседни държави. Информацията беше разпространена от ТАСС, която цитира иранското държавно радио и телевизия.

„На срещата с Путин беше обсъдено изграждането на газопроводи от Русия към Иран, така че Иран да може да компенсира недостига на газ и да продава руски газ на съседните страни“, каза Резаи.

Той посочи, че разговорите са включвали и регионалната сигурност, както и ситуацията след войната. Кремъл потвърди провеждането на срещата, без да публикува подробности за съдържанието на разговорите.

Без обявени срокове и маршрут

Към момента не са оповестени конкретни параметри на газовия проект. Липсват данни за дължината и маршрута на тръбопроводите, годишния капацитет, финансирането или сроковете за строителство.

Русия и Иран водят разговори за доставки на руски газ от няколко години. През януари 2025 г. руският енергиен министър Сергей Цивилев заяви, че е обсъждан маршрут към Иран през Азербайджан. Тогава бяха посочени първоначални количества до 2 млрд. куб. метра годишно, с възможност за постепенно увеличаване до 55 млрд. куб. метра. През юли 2026 г. иранският министър на петрола Мохсен Пакнеджад каза, че двете страни са близо до финализиране на договор за руските доставки.

Москва защити сделката за дизел за САЩ

На фона на разговорите за газовото сътрудничество заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Панкин коментира реакцията на европейските държави към руско-американската сделка за дизелово гориво.

Пред ТАСС Панкин заяви, че Европа изпитва „ревност“ към САЩ, защото Вашингтон получава достъп до руски дизел. „В условията на енергийна криза, предизвикана от различни събития, те не просто си стрелят в крака, а навсякъде. Завист... Не знам дали това е завист, може би по-скоро някаква ревност към Съединените щати“, каза той.

Руските власти обявиха, че страната ще доставя дизелово гориво както за американския пазар, така и за световните пазари по преки договори. Посочените от Москва количества са 300 000 тона през октомври и 500 000 тона през ноември, като по-късно е предвидено увеличаване на обемите.

Засега и газовите доставки за Иран, и дизеловата сделка със САЩ са представени основно като междудържавни договорености и планове. За газопроводите към Иран не са обявени окончателно споразумение, строителен график или инвестиционна рамка.

Източници: tass.ru, tass.com


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Търновец

    1 0 Отговор
    Много неясна статия - Иран притежава газови запаси на второ място в света след РФ и повече от Катар и даже част от газта се гори поради липса на потребители. Може би така Путин избикаля санкциите наложени от ЕС защото от Азербайджан газът може да тръгне към Турция - България

    05:13 06.11.2026

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