Багдад: Победата на демократите не гарантира мир в Близкия изток

Победата на Демократическата партия на междинните избори в САЩ не е гаранция за мир в Близкия изток. Това заяви иракският външен министър Фуад Хюсеин, цитиран от телевизия Al Hadath.

„Фактът, че демократите получиха контрол над целия Конгрес на САЩ, не гарантира, че в региона няма да избухне война. Възобновяването на военните действия между САЩ и Иран е напълно вероятен сценарий и това не е тайна за никого“, каза Хюсеин.

Предупреждението идва след изборите на 3 ноември, на които демократите спечелиха мнозинство и в Сената, и в Камарата на представителите. Новият състав на Конгреса ще започне работа на 3 януари 2027 г.

Багдад иска да остане извън конфликта

Иракският министър подчерта, че Багдад ще положи всички усилия да не бъде „въвлечен отново в конфликт“. По думите му участието на Ирак във военни действия би било „катастрофа“ за страната и би я „довело до задънена улица“.

Позицията на Багдад е свързана с географското положение на Ирак и с риска страната да се превърне в арена на сблъсък между САЩ и Иран. Хюсеин вече е предупреждавал, че регионалната война може да засегне пряко иракската сигурност, икономика и политическа стабилност.

През юли той заяви пред „Арабия“ и Al Hadath, че Ирак се противопоставя на разширяването на войната и е подложен на натиск да бъде въвлечен в нея. Тогава министърът посочи, че страната е понесла материални и човешки загуби заради конфликта в региона.

Какво може да промени новият Конгрес

Демократическият контрол над двете камари ще даде на партията възможност да ръководи ключови комисии, да провежда разследвания и да влияе върху отпускането на средства за военни операции. Това обаче няма автоматично да прекрати американската политика спрямо Иран.

Президентът на САЩ запазва правото си на вето, а демократите няма да разполагат с необходимото мнозинство от две трети, за да го преодолеят самостоятелно. Затова бъдещите решения за конфликта ще зависят от сблъсъка между Белия дом и Конгреса, както и от възможността за двупартийни договорености.

Според анализи, цитирани от американски медии, новото разпределение на силите може да увеличи натиска върху администрацията на Доналд Тръмп заради войната с Иран. То обаче не изключва и нова ескалация преди демократите официално да поемат контрола над Конгреса.

Източници: alhadath.net, apnews.com, aljazeera.com