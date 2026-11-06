Корсика настоява за нови преговори за автономия с Париж

Асамблеята на Корсика поиска от френските власти да свикат в най-кратки срокове среща с местните представители за продължаване на преговорите за автономния статут на острова. Резолюцията беше приета на 5 ноември с 47 гласа „за“ и 15 „против“, като един представител не участва в гласуването.

В документа се настоява в разговорите да участват председателите на Националното събрание и Сената, ръководителите на парламентарните групи в двете камари и корсиканските избраници, участвали в политическия процес от Бовоа. Целта е да бъде изработено споразумение, което да получи необходимата парламентарна подкрепа и да бъде внесено за разглеждане от Конгреса преди края на 2026 г.

Вотът в Сената блокира досегашния проект

Решението на Асамблеята идва, след като Сенатът отхвърли на 26 октомври конституционния проект за автономна Корсика. Гласуването завърши със 134 гласа „за“ и 181 „против“. Проектът беше приет от Националното събрание през юни, но междувременно беше съществено променен от сенаторите, преди да бъде отхвърлен.

Текстът предвиждаше в Конституцията да бъде записано, че Корсика има автономен статут в рамките на Френската република. Предвиждаше се също островът да може да определя правила в рамките на собствените си правомощия и да адаптира законови и подзаконови норми към местните особености. Конкретните условия трябваше да бъдат уредени с органичен закон.

Френското правителство заяви, че отхвърлянето на променения проект не означава отказ от принципа на автономията или от споразумението от Бовоа. „Тази работа трябва да позволи да бъде намерена обща редакция, вярна на духа и равновесието на споразумението от Бовоа“, посочи правителството.

Срещата в Париж е насрочена за 9 ноември

Премиерът Себастиен Лекорню е поканил корсиканска делегация на среща в Париж на 9 ноември. Разговорите трябва да покажат дали може да бъде възстановено политическото съгласие около проекта за автономия.

Правителството предвижда след срещата с корсиканските представители да разговаря и с ръководителите на парламентарните групи, за да оцени възможностите за ново парламентарно мнозинство. След това проектът може да бъде върнат за второ разглеждане в Националното събрание, преди евентуално да стигне до Конгреса.

Корсиканските автономисти обаче настояват да не бъдат правени нови отстъпки по ключови въпроси, свързани с правомощията на острова, статута на корсиканския език и бъдещия органичен закон. Според приетата резолюция срещата в Париж трябва да даде политически отговор дали блокирането на процеса може да бъде преодоляно, а не само да продължи досегашната парламентарна процедура.

Източници: corsenetinfos.corsica, information.tv5monde.com