Испания дава €437 млн. военна помощ на Украйна

Испания ще предостави на Украйна нов пакет военна помощ на стойност 437 млн. евро. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски след среща с испанския премиер Педро Санчес в Мадрид.

„Има нов пакет военна помощ на стойност 437 млн. евро от Испания. Благодаря ви“, заяви Зеленски. По думите му подкрепата е свързана с най-неотложните отбранителни нужди на Украйна, докато руските удари продължават да засягат енергийната и транспортната инфраструктура на страната.

Украинският президент посочи, че постоянните атаки са поставили под сериозен натиск енергийните и водоснабдителните услуги. Подробен списък на въоръжението и сроковете за доставките на новия испански пакет не е обявен.

Литва насочва 12,3 млн. евро към украинци

Литовското правителство одобри отпускането на над 42,4 млн. евро от заемни средства за социални плащания и подкрепа за украинци, намерили убежище в страната, съобщи литовската агенция ЕЛТА, цитирана от „Делфи“.

От общата сума 30,1 млн. евро са предназначени за ноемврийски компенсации за индивидуална помощ на хора с увреждания. Други 12,3 млн. евро ще покрият разходи за социална подкрепа на украинци, напуснали страната си заради войната.

От средствата за украинци 6,7 млн. евро са предвидени за детски плащания, около 1,8 млн. евро за социални помощи, 1,5 млн. евро за разходи за наем, а почти 1,1 млн. евро за помощи и компенсации за отопление и вода. Допълнително са заделени 213 хил. евро за разходи през октомври и ноември, включително за социална грижа за непридружени непълнолетни, еднократна помощ за установяване и компенсации за обучение на деца.

През първите три тримесечия на 2026 г. компенсации за индивидуална помощ в Литва са получавали средно 132,8 хил. души месечно при 121,4 хил. души средно за 2025 г. За последното тримесечие на годината първоначално е отчетен недостиг от 69,4 млн. евро за тези плащания, който след пренасочване на спестени средства е намален до 66,3 млн. евро. За финансирането на декемврийските плащания литовското Министерство на социалната сигурност и труда ще направи допълнителна оценка и ще поиска необходимите средства по-късно.

Източници: kyivindependent.com, delfi.lt, united24media.com