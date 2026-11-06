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Испания дава €437 млн. военна помощ на Украйна
  Тема: Украйна

Испания дава €437 млн. военна помощ на Украйна

6 Ноември, 2026 04:33 512 17

  • испания-
  • литва-
  • военна помощ-
  • социални плащания-
  • украйна

Зеленски обяви новия пакет след среща с Педро Санчес. Литва отпусна над €42 млн. за социални плащания и подкрепа за украинци

Испания дава €437 млн. военна помощ на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Испания ще предостави на Украйна нов пакет военна помощ на стойност 437 млн. евро. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски след среща с испанския премиер Педро Санчес в Мадрид.

„Има нов пакет военна помощ на стойност 437 млн. евро от Испания. Благодаря ви“, заяви Зеленски. По думите му подкрепата е свързана с най-неотложните отбранителни нужди на Украйна, докато руските удари продължават да засягат енергийната и транспортната инфраструктура на страната.

Украинският президент посочи, че постоянните атаки са поставили под сериозен натиск енергийните и водоснабдителните услуги. Подробен списък на въоръжението и сроковете за доставките на новия испански пакет не е обявен.

Литва насочва 12,3 млн. евро към украинци

Литовското правителство одобри отпускането на над 42,4 млн. евро от заемни средства за социални плащания и подкрепа за украинци, намерили убежище в страната, съобщи литовската агенция ЕЛТА, цитирана от „Делфи“.

От общата сума 30,1 млн. евро са предназначени за ноемврийски компенсации за индивидуална помощ на хора с увреждания. Други 12,3 млн. евро ще покрият разходи за социална подкрепа на украинци, напуснали страната си заради войната.

От средствата за украинци 6,7 млн. евро са предвидени за детски плащания, около 1,8 млн. евро за социални помощи, 1,5 млн. евро за разходи за наем, а почти 1,1 млн. евро за помощи и компенсации за отопление и вода. Допълнително са заделени 213 хил. евро за разходи през октомври и ноември, включително за социална грижа за непридружени непълнолетни, еднократна помощ за установяване и компенсации за обучение на деца.

През първите три тримесечия на 2026 г. компенсации за индивидуална помощ в Литва са получавали средно 132,8 хил. души месечно при 121,4 хил. души средно за 2025 г. За последното тримесечие на годината първоначално е отчетен недостиг от 69,4 млн. евро за тези плащания, който след пренасочване на спестени средства е намален до 66,3 млн. евро. За финансирането на декемврийските плащания литовското Министерство на социалната сигурност и труда ще направи допълнителна оценка и ще поиска необходимите средства по-късно.

Източници: kyivindependent.com, delfi.lt, united24media.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    10 11 Отговор
    Испания дава €437 млн. в "кацата без дъно" за военна помощ на Украина

    Коментиран от #2, #6, #9

    04:38 06.11.2026

  • 2 Не си компетентен

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    сКопейко coполива.

    Коментиран от #13

    04:40 06.11.2026

  • 3 Нормално

    9 10 Отговор
    Всички дават пари на Украйна, защото само тя за момента е единствената сериозна преграда между Европа и руския империализъм.

    04:43 06.11.2026

  • 4 Добро утро!

    8 0 Отговор
    Радев вчера също намекна, че България ще помага на Украйна, но само с каквото може.

    04:46 06.11.2026

  • 5 Питаха ли испанците

    7 6 Отговор
    Дали са съгласни?
    Не са!
    Е, за това ще се бунтуват и ще има безредиуи!

    Коментиран от #7, #8, #10

    04:47 06.11.2026

  • 6 Дава

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    И ти нищо не можеш да направиш

    04:48 06.11.2026

  • 7 Испанците си имат правителство.

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Питаха ли испанците":

    Няма нужда да ги питат.

    04:48 06.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да питаха ги

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Питаха ли испанците":

    А ти що питаш?

    Коментиран от #14

    04:55 06.11.2026

  • 11 Нормално

    2 4 Отговор
    В Европа знаят отлично, че без украинците са обречени, ако тя загуби в тази война. Точно затова никога няма спрат помощта си.
    Русия е реална заплаха за мира в света и човечеството с тези престъпници които я управляват.

    Коментиран от #15, #16

    04:57 06.11.2026

  • 12 Малко е

    4 0 Отговор
    С толкова пари и една тоалетна от жълтия метал не става. Тия се уляха. Какво им стана, та всичките толкова силно се впечатляват от фашизма?

    04:59 06.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да питаха ги":

    а ти кажи !

    05:02 06.11.2026

  • 15 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Нормално":

    тя вече загуби, защото Украина е Русия.

    05:14 06.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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