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В Сърбия заведоха дела срещу шефа на БИА и министъра на правосъдието
  Тема: Избори

В Сърбия заведоха дела срещу шефа на БИА и министъра на правосъдието

6 Ноември, 2026 05:17 421 0

  • сърбия-
  • владимир орлич-
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  • изборни права-
  • иван нинич

Прокуратурата проверява жалби на адвокат Иван Нинич за предполагаеми нарушения на изборните права. Единият случай засяга служители на БИА, а другият – затворническата система

В Сърбия заведоха дела срещу шефа на БИА и министъра на правосъдието - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Прокуратурата за организираната престъпност в Сърбия е образувала два предмета по наказателни жалби, подадени от адвоката Иван Нинич, за предполагаеми престъпления, свързани с изборните права. Едната жалба е срещу директора на Агенцията за сигурност и информация (БИА) Владимир Орлич и няколко служители на агенцията, а втората – срещу министъра на правосъдието Ненад Вуич и още над 60 лица.

„Едната жалба е подадена срещу директора на БИА Владимир Орлич и други служители на агенцията за злоупотреба със служебно положение, нарушаване на правото на глас и принуда“, съобщи прокуратурата в Белград. Образуването на предметите е част от предварителна проверка и не представлява установена наказателна отговорност.

Проверка на действията в БИА

На 4 ноември прокуратурата е изпратила искане до Службата за борба с организираната престъпност към сръбското Министерство на вътрешните работи. От службата се очаква да събере необходимите сведения, да провери твърденията в жалбата и да разговаря с лицата, срещу които тя е подадена.

Адвокат Иван Нинич твърди, че служители на БИА са били задължавани да събират „гарантирани гласове“ за Сръбската прогресивна партия чрез партийни формуляри. Това твърдение предстои да бъде проверено в рамките на предварителното производство.

Жалба срещу министъра и затворнически служители

Втората жалба е насочена срещу министъра на правосъдието Ненад Вуич, директора на Управлението за изпълнение на наказателните санкции Милет Яндиш, специалната съветничка на министъра Милица Радонич, ръководители на затвори и окръжни арести, както и други служители. В нея са посочени още над 60 конкретно назовани лица и неизвестни лица, описани като високопоставени функционери, представители и активисти на Сръбската прогресивна партия.

Според прокуратурата жалбата съдържа твърдения за сдружаване за извършване на престъпления, злоупотреба със служебно положение, търговия с влияние, даване и получаване на подкуп във връзка с гласуване, незаконно събиране на лични данни, недобросъвестно изпълнение на служебни задължения и расова и друга дискриминация.

И по този случай на 4 ноември е изпратено искане до службата за борба с организираната престъпност. То включва събиране на сведения от всички лица, посочени в жалбата, както и от други хора, които могат да имат информация за описаните събития.

Нинич заявява, че разполага с материални доказателства, според които ръководители на затворнически учреждения са осигурявали гласове за Сръбската прогресивна партия. Твърденията са част от наказателната жалба и не са равнозначни на повдигнати обвинения или доказана вина.

Проверка след указание за изборни престъпления

Прокуратурата посочва, че е образувала двата предмета съгласно общо задължително указание на Върховната прокуратура от 20 октомври. То се отнася до действията на прокурорите при предварителни и наказателни производства за престъпления срещу изборните права и други нарушения, свързани с упражняването им.

Следващата непосредствена стъпка е събирането на сведения и проверката на изложените в двете жалби твърдения. Към момента публично съобщените действия са на етап предварителна проверка.

Източници: n1info.rs, rts.rs, dnevnik.rs


Сърбия
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