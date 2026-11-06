Тръмп: Законът срещу вноса на руско гориво е доста лош

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп определи като „вероятно доста лош“ закона, забраняващ вноса на руски енергийни продукти в страната. Той направи коментара пред журналисти в Белия дом, след като беше попитан за танкер, превозващ руски дизелово гориво към Съединените щати.

Журналистът припомни, че забраната е въведена със закон, приет от Конгреса и подписан от президента Джо Байдън през 2022 г. Първоначално Тръмп попита дали става дума за Закона „Джоунс“, който регулира корабоплаването между американски пристанища. След уточнението, че въпросът е за отделен закон, президентът заяви, че ще го проучи.

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Законът беше приет през април 2022 г.

„О, на Байдън? Как изобщо внасяте… Е, тогава това вероятно е доста лош закон. Ще го проуча. Разбира се“, каза Тръмп.

Законът „Ending Importation of Russian Oil Act“ беше подписан на 8 април 2022 г. Той забранява вноса в Съединените щати на продукти с руски произход, класифицирани в глава 27 на американската митническа тарифа. Обхватът включва суров петрол, петролни продукти, втечнен природен газ, въглища и продукти от въглища.

Мярката беше приета след началото на руската инвазия в Украйна и имаше за цел да ограничи приходите от енергиен износ, които Москва получава. Преди законовата забрана администрацията на Байдън вече беше въвела ограничения чрез изпълнителна заповед.

Спорът за руския дизел

Темата отново се оказа в центъра на американския политически спор, след като през октомври Тръмп обяви договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на дизелово гориво до американския и световния пазар. Тръмп заяви, че Русия ще предостави незабавно над 300 000 тона, още 500 000 тона през ноември и по-големи количества след това.

Договореността предизвика въпроси дали администрацията може да разреши доставки, които изглеждат несъвместими с приетата от Конгреса забрана. Демократи и републиканци също изразиха различия по въпроса, а част от законодателите поискаха допълнителен контрол върху сделката.

Източници: apnews.com, axios.com