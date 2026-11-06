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Полша задържа шестима за шпионаж и доставки за Русия
  Тема: Украйна

Полша задържа шестима за шпионаж и доставки за Русия

6 Ноември, 2026 05:21 433 1

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Петима поляци и руска гражданка са обвинени в участие в схема за незаконен износ на компоненти за боеприпаси и оръжейни системи. Четирима от тях са в предварителен арест

Полша задържа шестима за шпионаж и доставки за Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полската Агенция за вътрешна сигурност ABW е задържала шестима души, заподозрени в работа за руските разузнавателни служби и в незаконно доставяне на военни компоненти за Русия. Сред тях са петима полски граждани на възраст между 25 и 52 години и 37-годишна руска гражданка.

За случая съобщи Томаш Семоняк, министър-координатор на полските разузнавателни служби. „Събраните доказателства показват, че задържаните са действали в полза на руските специални служби и са участвали в схема, подкрепяща военния потенциал на Руската федерация“, написа той.

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Всички шестима са обвинени за участие в организирана престъпна група, чиято цел е била износ на компоненти за боеприпаси от Полша към Русия без необходимите разрешения. Четирима от тях са обвинени и в шпионаж. Съдът ги е оставил в предварителен арест за три месеца, а спрямо останалите двама са наложени мерки за неотклонение, които не включват задържане под стража.

Компоненти за боеприпаси и оръжейни системи

По данни на Националната прокуратура на Полша групата е доставяла значителни количества материали с военно предназначение, включително гилзи и снаряди. Те са могли да бъдат използвани при производството на боеприпаси и оръжейни системи.

Разследващите смятат, че групата е действала в Полша, Литва и Русия най-малко от юни 2023 г. до декември 2025 г. Участниците са поръчвали и купували стоките, организирали са събирането им и са ги транспортирали до руската Калининградска област.

При превоза са използвани автомобили със специално изградени тайници. Заподозрените многократно са преминавали полско-руската граница, а полските гранични служители са спрели част от пратките. Общата стойност на закупените и незаконно изнесени компоненти надхвърля 2 млн. полски злоти, или около 460 хил. евро.

Претърсени са 21 адреса

В рамките на операцията, проведена между 21 октомври и 2 ноември, служители на ABW са претърсили 21 адреса във Вармийско-Мазурското, Поморското и Великополското войводство.

Според полската агенция дейността на групата е могла да засили руския оръжеен сектор и военните способности на Русия, което е определено като сериозна заплаха за сигурността и интересите на Полша.

Разследването продължава. То се надзирава от Подласийския отдел на Националната прокуратура в Бялисток, а действията по случая се извършват от регионалното звено на ABW в Олщин.

Източници: polskieradio.pl, aa.com.tr, notesfrompoland.com


Полша
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  • 1 Дзак

    0 1 Отговор
    И това какво засяга хората, работещи с полски фирми?

    05:28 06.11.2026

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