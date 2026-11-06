6 ноември 1954 г. Откриват построения от бригадири язовир „Александър Стамболийски“

На 6 ноември 1954 г. край село Горско Косово е тържествено открит язовир „Александър Стамболийски“, известен още като язовир „Росица“. Съоръжението е изградено по време на бригадирското движение и се превръща в един от големите хидротехнически обекти на България през 50-те години на ХХ век.
Язовирът се намира на границата между областите Велико Търново и Габрово, близо до Горско Косово в община Сухиндол и на около 18 км южно от Павликени. В чашата му се събират водите на реките Росица и Видима. При откриването изкуственото езеро е с дължина близо 18 км и залята площ около 11 кв. км.
Строителство с младежки бригади
Работата по язовира е представяна като общонародно дело. Младежки бригади се включват в строителството, като на обекта се работи на три смени. По данни, публикувани във вестник „Строител“, са изпълнени около 600 000 куб. м изкопи, 450 000 куб. м заустване, 116 000 куб. м бетон и 160 000 куб. м замазки. Направени са и около 16 000 м сондажи.
Язовирната стена е висока 66 м, а дължината на короната ѝ е около 300 м. Предназначението на хидровъзела е свързано с напояването на земеделски площи и производството на електроенергия. По системата „Росица“ са изградени три водноелектрически централи.„Александър Стамболийски“ е сред първите новопостроени язовири през петдесетте години на миналия век, посочва НЕК.
Различия в данните за обема
В историческите и техническите справки се срещат близки, но различни стойности за параметрите на водоема. В статистическия годишник за 1958 г. са посочени вместимост 222 млн. куб. м и площ 10,9 кв. км. В документация за водното стопанство се посочват завирен обем 220 млн. куб. м, полезен обем 200 млн. куб. м и залята площ 11,44 кв. км.
Това означава, че числото от 220 млн. куб. м, често използвано при описанието на язовира, се отнася до общия завирен обем, а не до полезния обем. Разликата идва от различните технически показатели и от начина, по който са представяни данните в историческите справочници.
Националният статистически институт включва язовир „Александър Стамболийски“ сред водоемите, въведени в експлоатация през 1954 г. В отделни по-късни технически изследвания се среща и 1953 г. като година на пускане в експлоатация, но тържественото откриване е посочено за 6 ноември 1954 г.
Източници: bta.bg, vestnikstroitel.bg, old.nsi.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1954
Коментиран от #2, #18
06:13 06.11.2026
2 Бим
До коментар #1 от "1954":Робски безплатен труд - наречен "бригадирско движение".
Ганев и Венци не спират да ни заливат с комунистическа пропаганда.
Коментиран от #8
06:17 06.11.2026
3 Маринов
Коментиран от #9, #19
06:17 06.11.2026
4 късо име
Само 10 години след като са взели властта, са имали "неблагоразумието" да построят огромен язовир.
Сега, 40 години след като демократите са на власт, се пита в задачата, какво построиха те? Освен разруха, бангаранга и прайдове, какво дадоха те на народа?
А, да. Има банани. Малко са скъпи, но пък с ме в клуба на богатите (удавници).
Коментиран от #20
06:18 06.11.2026
5 СИИИИЧКО СЕ Е СТРОЕЛО ОТ НАРОДА ЗА
06:19 06.11.2026
6 САЩ
Коментиран от #10, #15, #16
06:19 06.11.2026
7 Някой да знае
Коментиран от #11
06:20 06.11.2026
8 ДА АМА КАТ ТА ФАНЕ РАКА НЕ ТИ ИЗКАТ
До коментар #2 от "Бим":три МИЛИОНА ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЪБ ИЛИ НОВИ ЗЪБИ НЕ ТИ ИЗКАХА ТРИСТА ХИЛЯДИ А СИИИИЧКО БЕ БЕЗПЛАТНО. ТАКА БЕ....
Коментиран от #21
06:22 06.11.2026
9 Янев
До коментар #3 от "Маринов":Толкова строили, строили и пак режим на водата.
Метро, магистрали почнаха тия бригадири, но една не довършиха, щото като си роден на каруца, цял живот си оставаш каруцар и хубави пътища не ти трябват.
06:22 06.11.2026
10 Маринов
До коментар #6 от "САЩ":Сигурно е така. Но я кажи за Китай, за темповете на развитие, за постиженията им във всички области. Нещо се мълчи за там.
Коментиран от #22
06:23 06.11.2026
11 Аз знам
До коментар #7 от "Някой да знае":Има има
Коментиран от #13
06:24 06.11.2026
12 АГАТ а Кристи
06:28 06.11.2026
13 След 1989 са довършили няколко
До коментар #11 от "Аз знам":• Световно класиране: В края на 60-те години на XX век България се нарежда на трето място в света (след САЩ и Япония) по брой изградени язовирни стени спрямо територията и населението си.
• Мащаби: Изградени са 216 големи язовира и над 2000 малки язовира. Само през 60-те години са построЕНИ около 44% от всички големи язовири в страната, а от 1970 до 1989 г. са добавени още 87 големи язовира.
Коментиран от #23
06:29 06.11.2026
14 До бим
06:31 06.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Удри евраста с лопатЕто.
06:44 06.11.2026
18 55555
До коментар #1 от "1954":Дай ми роби и ще ти построя всичко което пожелаеш.!!
Коментиран от #27
06:45 06.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 55555
До коментар #4 от "късо име":Комуниста нищо не е построил-роби са строили а той е командвал.
Коментиран от #28
06:50 06.11.2026
21 55555
До коментар #8 от "ДА АМА КАТ ТА ФАНЕ РАКА НЕ ТИ ИЗКАТ":Направо те отписват,какво да ти искат,не като сега да се мъчат да те спасяват!!
Коментиран от #24
06:53 06.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 55555
До коментар #13 от "След 1989 са довършили няколко":България не е построила нищо-робите са строили.
Коментиран от #25
07:03 06.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Циник
До коментар #18 от "55555":Колега, не ти ли писна да ги пишеш тия, бре. Я се огледай и ще разбереш кои, и най вече кога, са робите.
07:41 06.11.2026
28 Мишел
До коментар #20 от "55555":Всички големи язовири и не само те, са построени при социализма. Сега България съществува, без да строи подобни обекти и само защото ползва наследеното от социализма.
07:47 06.11.2026
29 Значи, не го е строил Тодор Живков ....
а са го построили нашите(бригадири) родители , с дядо и баба начело???
Безплатно за държавата , което е един вид робска експшлоатация на човешки труд
под различни комунистически ,политически украски!!!
07:53 06.11.2026