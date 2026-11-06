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6 ноември 1954 г. Откриват построения от бригадири язовир „Александър Стамболийски“
  Тема: Аз Избрах България

6 ноември 1954 г. Откриват построения от бригадири язовир „Александър Стамболийски“

6 Ноември, 2026 06:11 1 485 29

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  • язовир росица-
  • история на българия

Съоръжението край Горско Косово е изградено с участието на младежки бригади и събира водите на Росица и Видима

6 ноември 1954 г. Откриват построения от бригадири язовир „Александър Стамболийски“ - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 6 ноември 1954 г. край село Горско Косово е тържествено открит язовир „Александър Стамболийски“, известен още като язовир „Росица“. Съоръжението е изградено по време на бригадирското движение и се превръща в един от големите хидротехнически обекти на България през 50-те години на ХХ век.

Язовирът се намира на границата между областите Велико Търново и Габрово, близо до Горско Косово в община Сухиндол и на около 18 км южно от Павликени. В чашата му се събират водите на реките Росица и Видима. При откриването изкуственото езеро е с дължина близо 18 км и залята площ около 11 кв. км.

Строителство с младежки бригади

Работата по язовира е представяна като общонародно дело. Младежки бригади се включват в строителството, като на обекта се работи на три смени. По данни, публикувани във вестник „Строител“, са изпълнени около 600 000 куб. м изкопи, 450 000 куб. м заустване, 116 000 куб. м бетон и 160 000 куб. м замазки. Направени са и около 16 000 м сондажи.

Язовирната стена е висока 66 м, а дължината на короната ѝ е около 300 м. Предназначението на хидровъзела е свързано с напояването на земеделски площи и производството на електроенергия. По системата „Росица“ са изградени три водноелектрически централи.

„Александър Стамболийски“ е сред първите новопостроени язовири през петдесетте години на миналия век, посочва НЕК.

Различия в данните за обема

В историческите и техническите справки се срещат близки, но различни стойности за параметрите на водоема. В статистическия годишник за 1958 г. са посочени вместимост 222 млн. куб. м и площ 10,9 кв. км. В документация за водното стопанство се посочват завирен обем 220 млн. куб. м, полезен обем 200 млн. куб. м и залята площ 11,44 кв. км.

Това означава, че числото от 220 млн. куб. м, често използвано при описанието на язовира, се отнася до общия завирен обем, а не до полезния обем. Разликата идва от различните технически показатели и от начина, по който са представяни данните в историческите справочници.

Националният статистически институт включва язовир „Александър Стамболийски“ сред водоемите, въведени в експлоатация през 1954 г. В отделни по-късни технически изследвания се среща и 1953 г. като година на пускане в експлоатация, но тържественото откриване е посочено за 6 ноември 1954 г.

Източници: bta.bg, vestnikstroitel.bg, old.nsi.bg


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1954

    27 1 Отговор
    Строели са язовири от младежко бригади. А днес и един гьол не могат да изкопаят.

    Коментиран от #2, #18

    06:13 06.11.2026

  • 2 Бим

    4 25 Отговор

    До коментар #1 от "1954":

    Робски безплатен труд - наречен "бригадирско движение".

    Ганев и Венци не спират да ни заливат с комунистическа пропаганда.

    Коментиран от #8

    06:17 06.11.2026

  • 3 Маринов

    30 3 Отговор
    10 години след 1944 г. А? Я кажете след 36 години за откриване на подобен по мащаби обект?

    Коментиран от #9, #19

    06:17 06.11.2026

  • 4 късо име

    27 3 Отговор
    Да де, ама това са били "комунистите", които както знаем са "вредни" и не могат да произведат един пирон, дори.
    Само 10 години след като са взели властта, са имали "неблагоразумието" да построят огромен язовир.
    Сега, 40 години след като демократите са на власт, се пита в задачата, какво построиха те? Освен разруха, бангаранга и прайдове, какво дадоха те на народа?
    А, да. Има банани. Малко са скъпи, но пък с ме в клуба на богатите (удавници).

    Коментиран от #20

    06:18 06.11.2026

  • 5 СИИИИЧКО СЕ Е СТРОЕЛО ОТ НАРОДА ЗА

    23 2 Отговор
    НАРОДА А СЕГА ТВА ПОСРОЕНОТО СЕ ПОДАРЯВА НА ЧУЦДЕНЦИ И СХЕМАДЖИИ ДА ДОЯТ СЪЩИЯ ТОЯ НАРОД....

    06:19 06.11.2026

  • 6 САЩ

    6 19 Отговор
    Без комунизъм имат повече язовири, АЕЦ, автмобили, ракети, къщи от руснаците, при това са живяли охолно, че и са строили заводи в СССР и са учили руснаците на електрификация и индустриализация, което пък те после са ни рредали - доста некадърно.

    Коментиран от #10, #15, #16

    06:19 06.11.2026

  • 7 Някой да знае

    17 4 Отговор
    има ли строителство на язовири след 1989-та?

    Коментиран от #11

    06:20 06.11.2026

  • 8 ДА АМА КАТ ТА ФАНЕ РАКА НЕ ТИ ИЗКАТ

    20 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бим":

    три МИЛИОНА ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЪБ ИЛИ НОВИ ЗЪБИ НЕ ТИ ИЗКАХА ТРИСТА ХИЛЯДИ А СИИИИЧКО БЕ БЕЗПЛАТНО. ТАКА БЕ....

    Коментиран от #21

    06:22 06.11.2026

  • 9 Янев

    5 16 Отговор

    До коментар #3 от "Маринов":

    Толкова строили, строили и пак режим на водата.

    Метро, магистрали почнаха тия бригадири, но една не довършиха, щото като си роден на каруца, цял живот си оставаш каруцар и хубави пътища не ти трябват.

    06:22 06.11.2026

  • 10 Маринов

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "САЩ":

    Сигурно е така. Но я кажи за Китай, за темповете на развитие, за постиженията им във всички области. Нещо се мълчи за там.

    Коментиран от #22

    06:23 06.11.2026

  • 11 Аз знам

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Някой да знае":

    Има има

    Коментиран от #13

    06:24 06.11.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    5 21 Отговор
    Принудителен безплатен труд, наложен от комунистите....

    06:28 06.11.2026

  • 13 След 1989 са довършили няколко

    17 0 Отговор

    До коментар #11 от "Аз знам":

    • Световно класиране: В края на 60-те години на XX век България се нарежда на трето място в света (след САЩ и Япония) по брой изградени язовирни стени спрямо територията и населението си.
    • Мащаби: Изградени са 216 големи язовира и над 2000 малки язовира. Само през 60-те години са построЕНИ около 44% от всички големи язовири в страната, а от 1970 до 1989 г. са добавени още 87 големи язовира.

    Коментиран от #23

    06:29 06.11.2026

  • 14 До бим

    16 2 Отговор
    Боже как можахме да създадем толкова просто и мързеливо поколение ? Жалко за България !

    06:31 06.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Удри евраста с лопатЕто.

    14 2 Отговор
    През лошите и зли комунисти България е трета страна в света по строене на язовири, също само 3 страни в света произвеждат компютри и полупроводници, България, САЩ и Япония, също сме 26 икономика в света, голям проблем са били единствено бананите, нищо де, сега фанауме големио банан хахахаха.

    06:44 06.11.2026

  • 18 55555

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "1954":

    Дай ми роби и ще ти построя всичко което пожелаеш.!!

    Коментиран от #27

    06:45 06.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 55555

    3 11 Отговор

    До коментар #4 от "късо име":

    Комуниста нищо не е построил-роби са строили а той е командвал.

    Коментиран от #28

    06:50 06.11.2026

  • 21 55555

    2 7 Отговор

    До коментар #8 от "ДА АМА КАТ ТА ФАНЕ РАКА НЕ ТИ ИЗКАТ":

    Направо те отписват,какво да ти искат,не като сега да се мъчат да те спасяват!!

    Коментиран от #24

    06:53 06.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 55555

    2 10 Отговор

    До коментар #13 от "След 1989 са довършили няколко":

    България не е построила нищо-робите са строили.

    Коментиран от #25

    07:03 06.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Циник

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "55555":

    Колега, не ти ли писна да ги пишеш тия, бре. Я се огледай и ще разбереш кои, и най вече кога, са робите.

    07:41 06.11.2026

  • 28 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "55555":

    Всички големи язовири и не само те, са построени при социализма. Сега България съществува, без да строи подобни обекти и само защото ползва наследеното от социализма.

    07:47 06.11.2026

  • 29 Значи, не го е строил Тодор Живков ....

    1 0 Отговор
    и шайката комунисти ,
    а са го построили нашите(бригадири) родители , с дядо и баба начело???
    Безплатно за държавата , което е един вид робска експшлоатация на човешки труд
    под различни комунистически ,политически украски!!!

    07:53 06.11.2026

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