6 ноември 1954 г. Откриват построения от бригадири язовир „Александър Стамболийски“

На 6 ноември 1954 г. край село Горско Косово е тържествено открит язовир „Александър Стамболийски“, известен още като язовир „Росица“. Съоръжението е изградено по време на бригадирското движение и се превръща в един от големите хидротехнически обекти на България през 50-те години на ХХ век.

Язовирът се намира на границата между областите Велико Търново и Габрово, близо до Горско Косово в община Сухиндол и на около 18 км южно от Павликени. В чашата му се събират водите на реките Росица и Видима. При откриването изкуственото езеро е с дължина близо 18 км и залята площ около 11 кв. км.

Строителство с младежки бригади

Работата по язовира е представяна като общонародно дело. Младежки бригади се включват в строителството, като на обекта се работи на три смени. По данни, публикувани във вестник „Строител“, са изпълнени около 600 000 куб. м изкопи, 450 000 куб. м заустване, 116 000 куб. м бетон и 160 000 куб. м замазки. Направени са и около 16 000 м сондажи.

Язовирната стена е висока 66 м, а дължината на короната ѝ е около 300 м. Предназначението на хидровъзела е свързано с напояването на земеделски площи и производството на електроенергия. По системата „Росица“ са изградени три водноелектрически централи.

Различия в данните за обема

„Александър Стамболийски“ е сред първите новопостроени язовири през петдесетте години на миналия век, посочва НЕК.

В историческите и техническите справки се срещат близки, но различни стойности за параметрите на водоема. В статистическия годишник за 1958 г. са посочени вместимост 222 млн. куб. м и площ 10,9 кв. км. В документация за водното стопанство се посочват завирен обем 220 млн. куб. м, полезен обем 200 млн. куб. м и залята площ 11,44 кв. км.

Това означава, че числото от 220 млн. куб. м, често използвано при описанието на язовира, се отнася до общия завирен обем, а не до полезния обем. Разликата идва от различните технически показатели и от начина, по който са представяни данните в историческите справочници.

Националният статистически институт включва язовир „Александър Стамболийски“ сред водоемите, въведени в експлоатация през 1954 г. В отделни по-късни технически изследвания се среща и 1953 г. като година на пускане в експлоатация, но тържественото откриване е посочено за 6 ноември 1954 г.

Източници: bta.bg, vestnikstroitel.bg, old.nsi.bg