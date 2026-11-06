Сенаторът Касиди: Избирателите не видяха републиканците да работят за тях

Оттеглящият се републикански сенатор от Луизиана Бил Касиди определи представянето на партията си на междинните избори в САЩ като „тежък разгром“ и заяви, че много избиратели не са видели в републиканците политическа сила, която работи в тяхна полза.

„Повечето избиратели не смятат, че ние бяхме там, за да им служим“, каза Касиди пред CNN.

Коментарът му дойде след избори, на които демократите спечелиха контрол над Камарата на представителите и Сената. Резултатът беше широко възприет като силен удар срещу президента Доналд Тръмп и Републиканската партия.

Касиди вече загуби мястото си в първичните избори

Самият Касиди няма да бъде част от следващия състав на Сената. Той загуби републиканските първични избори в Луизиана на 16 май 2026 г., след като остана на трето място и не се класира за балотажа.

Джулия Летлоу получи 44,8% от гласовете, а Джон Флеминг - 28,3%. Касиди остана с 24,8%. Летлоу беше подкрепена от Тръмп, а сблъсъкът между президента и сенатора се изостри заради редица разногласия, включително заради гласа на Касиди в процеса по импийчмънт след атаката срещу Капитолия на 6 януари 2021 г.

Касиди е един от републиканците, гласували за осъждането на Тръмп. Загубата му в първичните избори беше представена като политическа победа за президента и като знак, че вътрешнопартийната лоялност към Тръмп е станала решаващ фактор за кандидатите на Републиканската партия.

Резултатът в Луизиана остана по-тесен от очакваното

След отпадането на Касиди Летлоу спечели и самото място в Сената. Тя победи демократа Джейми Дейвис с по-малко от два процентни пункта, въпреки че Луизиана е щат, в който Тръмп спечели с 22 процентни пункта на президентските избори през 2024 г.

Тясната победа на Летлоу беше сред резултатите, които показаха, че недоволството от управлението на Тръмп е засегнало и традиционно републикански райони. Според проучване на избирателите, цитирано от Асошиейтед прес, около шест от всеки десет гласували не одобряват начина, по който президентът изпълнява длъжността си.

Касиди не посочи конкретен наследник или отделна причина за поражението на партията. В интервюто си той насочи вниманието към по-широк проблем - усещането на избирателите, че политиците не изпълняват основната си задача да представляват интересите на гражданите.

Източници: cnn.com, apnews.com