Кличко: Киев трябва да се подготви за тежка зима

Зимата в Киев ще бъде трудна, а жителите на украинската столица трябва да са готови за различни сценарии, включително за най-тежкия. Това заяви кметът Виталий Кличко в интервю за Суспільне. По думите му градът се подготвя за възможни нови удари по критичната инфраструктура, но изходът зависи и от ефективността на противовъздушната отбрана.

„По никакъв начин не се опитвам да всявам паника. Но сме възрастни, казваме истината – възможно е да се случи различно и трябва да сме готови за всичко“, каза Кличко. Интервюто е проведено на 3 ноември, на фона на проблеми с електро- и водоснабдяването в града.

Какво се променя за отоплението

Киев изгражда дублираща система за отопление. Това означава, че освен основната мрежа се създават допълнителни мощности и технически решения, които да поддържат услугата при повреда на ключови съоръжения.

Кличко заяви, че централното отопление на Киев е най-голямото в Европа и обслужва град с над 3 милиона жители. Именно мащабът му го прави трудно заменимо с генератори. При разрушаване на основни елементи последиците могат да засегнат голяма част от столицата.

По думите на кмета плановете за дублиращата система, представени пред Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, трябва да бъдат изпълнени до края на 2026 г. Той посочи още, че при липса на извънредна ситуация отоплението трябва да достигне до всички сгради в рамките на седмица до 10 дни след пускането на системата.

Генераторите няма да заменят електрическата мрежа

Градът е осигурил генератори за болници, училища, ключови социални обекти, водоснабдяването и канализацията. На сондажи са изградени резервни мощности, които могат да подават вода при прекъсване на тока. Подготвени са и запаси от питейна вода, храни и медикаменти.

Това обаче не означава, че целият Киев може да бъде захранван с генератори. Столицата се нуждае от около 2 гигавата електроенергия, а резервните агрегати са предназначени основно за най-важните услуги. Кличко подчерта, че с генератори не може да бъде осигурен целият електротранспорт, включително метрото, трамваите и тролейбусите.

За читателите това означава, че при тежки повреди е възможно отделни квартали да останат без ток, вода или отопление, докато болниците и други ключови обекти продължат да работят с резервно захранване.

Ударите по инфраструктурата остават основният риск

На 30 октомври руски безпилотни летателни апарати са ударили три пъти един и същ обект от критичната инфраструктура. След атаката част от жителите на Киев са останали без електричество и вода. Според Кличко дори защитените съоръжения могат да бъдат повредени при пряко попадение.

Кметът заяви, че градската власт прави необходимото, но нормалното функциониране на услугите зависи в голяма степен от противовъздушната отбрана и защитата на енергийните обекти. Затова предупреждението към гражданите е да имат собствен план при продължително прекъсване на ток, вода или отопление, без това да означава, че най-тежкият сценарий непременно ще се реализира.

Източници: suspilne.media