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Кличко: Киев трябва да се подготви за тежка зима
  Тема: Украйна

Кличко: Киев трябва да се подготви за тежка зима

6 Ноември, 2026 05:37 656 25

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  • електроснабдяване-
  • отопление-
  • критична инфраструктура

Кметът предупреди, че ударите по енергийната инфраструктура могат да влошат ситуацията със светлината, водата и отоплението в украинската столица

Кличко: Киев трябва да се подготви за тежка зима - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Зимата в Киев ще бъде трудна, а жителите на украинската столица трябва да са готови за различни сценарии, включително за най-тежкия. Това заяви кметът Виталий Кличко в интервю за Суспільне. По думите му градът се подготвя за възможни нови удари по критичната инфраструктура, но изходът зависи и от ефективността на противовъздушната отбрана.

„По никакъв начин не се опитвам да всявам паника. Но сме възрастни, казваме истината – възможно е да се случи различно и трябва да сме готови за всичко“, каза Кличко. Интервюто е проведено на 3 ноември, на фона на проблеми с електро- и водоснабдяването в града.

Какво се променя за отоплението

Киев изгражда дублираща система за отопление. Това означава, че освен основната мрежа се създават допълнителни мощности и технически решения, които да поддържат услугата при повреда на ключови съоръжения.

Кличко заяви, че централното отопление на Киев е най-голямото в Европа и обслужва град с над 3 милиона жители. Именно мащабът му го прави трудно заменимо с генератори. При разрушаване на основни елементи последиците могат да засегнат голяма част от столицата.

По думите на кмета плановете за дублиращата система, представени пред Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, трябва да бъдат изпълнени до края на 2026 г. Той посочи още, че при липса на извънредна ситуация отоплението трябва да достигне до всички сгради в рамките на седмица до 10 дни след пускането на системата.

Генераторите няма да заменят електрическата мрежа

Градът е осигурил генератори за болници, училища, ключови социални обекти, водоснабдяването и канализацията. На сондажи са изградени резервни мощности, които могат да подават вода при прекъсване на тока. Подготвени са и запаси от питейна вода, храни и медикаменти.

Това обаче не означава, че целият Киев може да бъде захранван с генератори. Столицата се нуждае от около 2 гигавата електроенергия, а резервните агрегати са предназначени основно за най-важните услуги. Кличко подчерта, че с генератори не може да бъде осигурен целият електротранспорт, включително метрото, трамваите и тролейбусите.

За читателите това означава, че при тежки повреди е възможно отделни квартали да останат без ток, вода или отопление, докато болниците и други ключови обекти продължат да работят с резервно захранване.

Ударите по инфраструктурата остават основният риск

На 30 октомври руски безпилотни летателни апарати са ударили три пъти един и същ обект от критичната инфраструктура. След атаката част от жителите на Киев са останали без електричество и вода. Според Кличко дори защитените съоръжения могат да бъдат повредени при пряко попадение.

Кметът заяви, че градската власт прави необходимото, но нормалното функциониране на услугите зависи в голяма степен от противовъздушната отбрана и защитата на енергийните обекти. Затова предупреждението към гражданите е да имат собствен план при продължително прекъсване на ток, вода или отопление, без това да означава, че най-тежкият сценарий непременно ще се реализира.

Източници: suspilne.media


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ФАКТ

    4 2 Отговор
    ПУШИЯ приклу4и... изпуши... ГАЗЗТА тоге,, РАДУУУУУ пОТНИАК тоге

    05:49 06.11.2026

  • 5 стоян георгиев

    12 0 Отговор
    трябва ли на нас българите да ни пука за ситуацията в Киев ?

    Коментиран от #6

    05:50 06.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Иван

    10 0 Отговор
    Ционистко-масонска демокрация трябва да има в целия Киев, не само на Майдана.

    Коментиран от #19

    05:52 06.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Маринов

    9 0 Отговор
    Може би сега вече ще затворят кабаретата и салоните с червените фенери. Щото още работят.

    Коментиран от #11

    05:52 06.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 войната ше бъде дълга

    5 0 Отговор
    тъй тряба...значи ше е...свиквайте...

    05:57 06.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дара

    8 0 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,снощи в Киев отново се е вихрила гореща Пачанга !

    05:58 06.11.2026

  • 16 Избираш

    3 3 Отговор
    Кмет боксьор-получаваш удари и тежки зими, мут ра за главен секретар на мвр,кмет и премиер-получявяш разсипана държава, льотчика за племиер-удари от въздушни дланаве и отклонени полети.

    05:59 06.11.2026

  • 17 Маринов

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "То откъде знаеш за кабарета":

    Май кятти ми прошепна на ухото ,току що ...

    05:59 06.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Цялата правда

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    Путин също е евреин, като Зеленски, нещо, че не го признава.Тези са двете страни на един и същ медал.

    Коментиран от #20, #25

    06:02 06.11.2026

  • 20 Соломон Паси

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Цялата правда":

    Ти какво им лично против евреите бе,мннн.гАуу ?

    Коментиран от #23

    06:04 06.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гледайки снимката

    1 0 Отговор
    Кличко поне трябва да е благодарен че няма нужда да копа дупки за външни тоалетни.
    Но побърза със сковаването им, за да не го упреква пак Зеленски, че не подготвя столицата за последния му победен марш.

    06:20 06.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ПРОБЛЕМА Е ТЕРОРА ОТ ТИЯ В КРЕМЪЛ.

    0 1 Отговор
    ТРЯБВА ТИЯ ОТ КРЕМЪЛ С ГЛАВА ПУТИН ОТСТРАНЕНИ. ОПАСНИ СА И ЗА ЕВРОПА И ЗА АЗИЯ САМИТЕ ХОРА В КРЕМЪЛ .ТЕ СА ОПАСНИ ВРЕДОНОСНИ И ЗА САМИТЕ РУСНАЦИ НАРОДА.

    06:23 06.11.2026

  • 25 А сега не се скатавай гузно, а кажи

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Цялата правда":

    от къде ти е информацията, че Путин е евреин!
    Иначе има евреи и евреи! Както българи и българи!

    /Джефри Сакс/

    06:26 06.11.2026

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