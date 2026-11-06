Кличко: Киев трябва да се подготви за тежка зима

Зимата в Киев ще бъде трудна, а жителите на украинската столица трябва да са готови за различни сценарии, включително за най-тежкия. Това заяви кметът Виталий Кличко в интервю за Суспільне. По думите му градът се подготвя за възможни нови удари по критичната инфраструктура, но изходът зависи и от ефективността на противовъздушната отбрана.
„По никакъв начин не се опитвам да всявам паника. Но сме възрастни, казваме истината – възможно е да се случи различно и трябва да сме готови за всичко“, каза Кличко. Интервюто е проведено на 3 ноември, на фона на проблеми с електро- и водоснабдяването в града.
Какво се променя за отоплението
Киев изгражда дублираща система за отопление. Това означава, че освен основната мрежа се създават допълнителни мощности и технически решения, които да поддържат услугата при повреда на ключови съоръжения.
Кличко заяви, че централното отопление на Киев е най-голямото в Европа и обслужва град с над 3 милиона жители. Именно мащабът му го прави трудно заменимо с генератори. При разрушаване на основни елементи последиците могат да засегнат голяма част от столицата.
По думите на кмета плановете за дублиращата система, представени пред Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, трябва да бъдат изпълнени до края на 2026 г. Той посочи още, че при липса на извънредна ситуация отоплението трябва да достигне до всички сгради в рамките на седмица до 10 дни след пускането на системата.
Генераторите няма да заменят електрическата мрежа
Градът е осигурил генератори за болници, училища, ключови социални обекти, водоснабдяването и канализацията. На сондажи са изградени резервни мощности, които могат да подават вода при прекъсване на тока. Подготвени са и запаси от питейна вода, храни и медикаменти.
Това обаче не означава, че целият Киев може да бъде захранван с генератори. Столицата се нуждае от около 2 гигавата електроенергия, а резервните агрегати са предназначени основно за най-важните услуги. Кличко подчерта, че с генератори не може да бъде осигурен целият електротранспорт, включително метрото, трамваите и тролейбусите.
За читателите това означава, че при тежки повреди е възможно отделни квартали да останат без ток, вода или отопление, докато болниците и други ключови обекти продължат да работят с резервно захранване.
Ударите по инфраструктурата остават основният риск
На 30 октомври руски безпилотни летателни апарати са ударили три пъти един и същ обект от критичната инфраструктура. След атаката част от жителите на Киев са останали без електричество и вода. Според Кличко дори защитените съоръжения могат да бъдат повредени при пряко попадение.
Кметът заяви, че градската власт прави необходимото, но нормалното функциониране на услугите зависи в голяма степен от противовъздушната отбрана и защитата на енергийните обекти. Затова предупреждението към гражданите е да имат собствен план при продължително прекъсване на ток, вода или отопление, без това да означава, че най-тежкият сценарий непременно ще се реализира.
Източници: suspilne.media
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 ФАКТ
05:49 06.11.2026
5 стоян георгиев
Коментиран от #6
05:50 06.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Иван
Коментиран от #19
05:52 06.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Маринов
Коментиран от #11
05:52 06.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 войната ше бъде дълга
05:57 06.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дара
05:58 06.11.2026
16 Избираш
05:59 06.11.2026
17 Маринов
До коментар #11 от "То откъде знаеш за кабарета":Май кятти ми прошепна на ухото ,току що ...
05:59 06.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Цялата правда
До коментар #7 от "Иван":Путин също е евреин, като Зеленски, нещо, че не го признава.Тези са двете страни на един и същ медал.
Коментиран от #20, #25
06:02 06.11.2026
20 Соломон Паси
До коментар #19 от "Цялата правда":Ти какво им лично против евреите бе,мннн.гАуу ?
Коментиран от #23
06:04 06.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гледайки снимката
Но побърза със сковаването им, за да не го упреква пак Зеленски, че не подготвя столицата за последния му победен марш.
06:20 06.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ПРОБЛЕМА Е ТЕРОРА ОТ ТИЯ В КРЕМЪЛ.
06:23 06.11.2026
25 А сега не се скатавай гузно, а кажи
До коментар #19 от "Цялата правда":от къде ти е информацията, че Путин е евреин!
Иначе има евреи и евреи! Както българи и българи!
/Джефри Сакс/
06:26 06.11.2026