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Окинава поиска дата за връщането на американската база „Футенма“

Окинава поиска дата за връщането на американската база „Футенма“

6 Ноември, 2026 05:53 1 061 9

  • окинава-
  • футенма-
  • гента кодзя-
  • американски бази в япония

Новият губернатор Гента Кодзя постави въпроса пред премиера Санае Такаичи. Правителството не обяви конкретен срок, но обеща да намали тежестта от американските бази

Окинава поиска дата за връщането на американската база „Футенма“ - 1
Снимка: The Japan Times
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият губернатор на Окинава Гента Кодзя поиска от японското правителство да определи конкретна дата за връщането на американската база „Футенма“, разположена в гъсто населения град Джинован. Искането беше отправено на заседание на Съвета по политиката за Окинава в Токио – първата среща на този формат от 13 години.

Дени Тамaки, посочван в предварителните сведения като губернатор, вече е бивш ръководител на префектурата. Той загуби изборите на 13 септември 2026 г. от Кодзя, а мандатът му приключи на 29 септември. Кодзя е първият губернатор на Окинава от 12 години, който не се противопоставя на преместването на „Футенма“ от Джинован в района Хеноко, но също настоява срокът за връщане на терена да бъде изяснен.

Правителството не посочи конкретна дата

След заседанието Кодзя съобщи, че е поискал ясно определяне на датата за връщането на базата. Според него правителството е заявило, че приема искането „с необходимата сериозност“, но не е поело конкретен ангажимент за срок. Това съвпада с информацията на японски медии, според която на срещата не е била обявена точна дата за предаването на терена на местните власти.

„Ще положим всички усилия, за да реализираме по видим начин намаляването на тежестта върху Окинава от американските бази“, заяви премиерът Санае Такаичи.

Тя възложи на министрите да разгледат мерки за префектурата при изготвянето на бюджета за финансовата 2027 г. В проектите за искания вече е заложена сума от 289,7 млрд. йени, докато Окинава настоява за бюджет от над 300 млрд. йени. Конкретният размер на средствата ще бъде определен в последващия бюджетен процес.

Акцент върху икономиката и заетостта

В исканията на Окинава са включени продължаване на данъчните облекчения, сред които намалението на данъка върху бензина, както и подкрепа за инфраструктурата. Префектурата настоява и за развитие на медицински и биотехнологичен индустриален клъстер, който да привлече компании и да разкрие работни места. Планът предвижда инвестиции от 36,6 млрд. йени за 10 години.

„Футенма“ се използва от американската морска пехота и се намира в район с висока гъстота на населението. Японското правителство определя преместването на базата в Хеноко като част от плана за нейното окончателно връщане, но точният момент зависи и от завършването на заместващото съоръжение и прехвърлянето на военните подразделения. Засега остава потвърдено единствено, че конкретна дата за връщането не е обявена.

Източници: newsdig.tbs.co.jp, nippon.com, news.livedoor.com


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон просрочен шут фон Киевский

    9 3 Отговор
    Те затова искат от Русия островите, че там да направят американските бази.
    Но Путин не е нито Горбачов, нито Елцин.

    Коментиран от #3

    06:03 06.11.2026

  • 2 Мр Бомбастик

    8 0 Отговор
    Пак бомбастични заглавия. Нямало да връщат, а да местят.

    06:08 06.11.2026

  • 3 Не и

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Дон просрочен шут фон Киевский":

    Путин е смотаняк

    Коментиран от #6

    06:09 06.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Доцент Глагол Граматиков Запетайков

    4 0 Отговор
    Заглавието е писано рано сутрин на гладно и преди пълно събуждане.

    06:30 06.11.2026

  • 6 1111

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не и":

    Освен че е смотаняк, има и големи шамари. Питай зеленски, ако не вярваш.

    06:32 06.11.2026

  • 7 Иван

    3 0 Отговор
    Тази база защо един път са я местели някъде и сега по каква причина си я искат обратно при тях. Руската опасност ли ги е уплашила. И защо смятат , че базата ще ги спаси.

    Коментиран от #8

    06:35 06.11.2026

  • 8 драган

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    Така смятат от август 1945. Смятат, че ако някой ги цапардоса с атом, то мирът в следващите поне 80 г е гарантиран. И сега много се надява някой отново да ги цапардоса.

    06:39 06.11.2026

  • 9 Дедоф

    4 0 Отговор
    ОКУПАЦИЯТА НА ДРЪПНАТИТЕ ПРОДЪЛЖАВА И НИКОГА НЯМА ДА СВЪРШИ.ЯНКИТЕ КЪДЕТО СТЪПЯТ НКОГА НЕ СИ ТЪГВАТ,ОСВЕН НА СИЛА,КАТО ПРЕДИ ТОВА ОГРАБВАТ ВСИЧКО,ЗАЩОТО СА ДЪРЖАВА СЪЗДАДЕНА ОТ БАНДИТИ!!!

    07:22 06.11.2026

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