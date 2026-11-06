Окинава поиска дата за връщането на американската база „Футенма“

Новият губернатор на Окинава Гента Кодзя поиска от японското правителство да определи конкретна дата за връщането на американската база „Футенма“, разположена в гъсто населения град Джинован. Искането беше отправено на заседание на Съвета по политиката за Окинава в Токио – първата среща на този формат от 13 години.
Дени Тамaки, посочван в предварителните сведения като губернатор, вече е бивш ръководител на префектурата. Той загуби изборите на 13 септември 2026 г. от Кодзя, а мандатът му приключи на 29 септември. Кодзя е първият губернатор на Окинава от 12 години, който не се противопоставя на преместването на „Футенма“ от Джинован в района Хеноко, но също настоява срокът за връщане на терена да бъде изяснен.
Правителството не посочи конкретна дата
След заседанието Кодзя съобщи, че е поискал ясно определяне на датата за връщането на базата. Според него правителството е заявило, че приема искането „с необходимата сериозност“, но не е поело конкретен ангажимент за срок. Това съвпада с информацията на японски медии, според която на срещата не е била обявена точна дата за предаването на терена на местните власти.
Тя възложи на министрите да разгледат мерки за префектурата при изготвянето на бюджета за финансовата 2027 г. В проектите за искания вече е заложена сума от 289,7 млрд. йени, докато Окинава настоява за бюджет от над 300 млрд. йени. Конкретният размер на средствата ще бъде определен в последващия бюджетен процес.
Акцент върху икономиката и заетостта
В исканията на Окинава са включени продължаване на данъчните облекчения, сред които намалението на данъка върху бензина, както и подкрепа за инфраструктурата. Префектурата настоява и за развитие на медицински и биотехнологичен индустриален клъстер, който да привлече компании и да разкрие работни места. Планът предвижда инвестиции от 36,6 млрд. йени за 10 години.
„Футенма“ се използва от американската морска пехота и се намира в район с висока гъстота на населението. Японското правителство определя преместването на базата в Хеноко като част от плана за нейното окончателно връщане, но точният момент зависи и от завършването на заместващото съоръжение и прехвърлянето на военните подразделения. Засега остава потвърдено единствено, че конкретна дата за връщането не е обявена.
Източници: newsdig.tbs.co.jp, nippon.com, news.livedoor.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дон просрочен шут фон Киевский
Но Путин не е нито Горбачов, нито Елцин.
Коментиран от #3
06:03 06.11.2026
2 Мр Бомбастик
06:08 06.11.2026
3 Не и
До коментар #1 от "Дон просрочен шут фон Киевский":Путин е смотаняк
Коментиран от #6
06:09 06.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Доцент Глагол Граматиков Запетайков
06:30 06.11.2026
6 1111
До коментар #3 от "Не и":Освен че е смотаняк, има и големи шамари. Питай зеленски, ако не вярваш.
06:32 06.11.2026
7 Иван
Коментиран от #8
06:35 06.11.2026
8 драган
До коментар #7 от "Иван":Така смятат от август 1945. Смятат, че ако някой ги цапардоса с атом, то мирът в следващите поне 80 г е гарантиран. И сега много се надява някой отново да ги цапардоса.
06:39 06.11.2026
9 Дедоф
07:22 06.11.2026