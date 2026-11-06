Русия превръща украински природни паркове във военни полигони

Руски военни действия и окупация нанасят тежки щети на десетки украински защитени територии, съобщава Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна. Сред засегнатите места са „Аскания-Нова“, „Меотида“, Приазовският национален природен парк, Кинбурнската коса, „Святите планини“ и Креминските гори.

Според ГУР Русия създава т.нар. природозащитни учреждения в окупираните части на Донецка, Луганска и Херсонска област. От разузнаването определят тези структури като инструменти за укрепване на окупационния контрол върху защитените земи и природните ресурси на Украйна.

Полигони и разрушени местообитания

„Руската окупационна армия продължава да унищожава украинските екосистеми и защитените зони, превръщайки ги в пространство за бойни действия, военни укрепления и катастрофално замърсяване“, заявяват от ГУР.

Войната води до разрушаване на почвите, пожари, замърсяване с горива и увреждане на природните местообитания заради мини, окопи и движение на тежка техника. Военните машини уплътняват почвата, повреждат кореновите системи на растенията и нарушават естествения водооток.

Горивата, смазочните материали и остатъците от боеприпаси създават химически рискове за почвите и водите. Пожарите унищожават растителност, места за размножаване на животни и хранителната база на видовете.

На територията на Приазовския национален природен парк е изграден полигон за минохвъргачни стрелби. В националния парк „Меотида“ военни укрепления са унищожили места за гнездене на птици.

Щетите в Херсонска област надхвърлят 1,2 трилиона гривни

Според данни на Държавната екологична инспекция на Южния район щетите за природозащитните обекти в Херсонска област към октомври 2026 г. се оценяват на над 1,2 трилиона гривни, или около 28 милиарда долара.

ГУР посочва, че международното хуманитарно право задължава страните във война да пазят природата от широкомащабни, продължителни и сериозни вреди. В съобщението се припомня, че членове 35 и 55 от Допълнителен протокол I към Женевските конвенции съдържат такива ограничения, а Римският статут определя като военно престъпление умишлена атака, причинила подобни последици.

„Окупацията не освобождава Русия от задълженията по международното право“, заявяват от украинското разузнаване. Оттам предупреждават, че създаването на подчинени на Москва учреждения не премахва вече нанесените щети и не гарантира защита на природните комплекси.

Пълният мащаб на вредите ще може да бъде установен след деокупацията и възстановяването на достъпа до засегнатите райони, когато ще могат да бъдат извършени необходимите екологични експертизи. Според ГУР възстановяването на екосистемите може да отнеме десетилетия, а част от щетите да се окажат необратими.

Източници: ukrinform.ua