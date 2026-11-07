Le Monde: 14,3 млрд. долара гласувана помощ за Украйна не е доставена

Около 14,3 млрд. долара от одобрената от САЩ помощ за Украйна не са били покрити с доставки към август 2026 г., съобщава Le Monde, позовавайки се на доклад на американските генерални инспектори до Конгреса.

Става дума за програмата „Инициатива за подпомагане на сигурността на Украйна“ (USAI), чрез която се финансират поръчки на оръжие от американски производители, обучение и различни услуги. От отпуснатите по програмата 33,51 млрд. долара от 2022 г. до август 2026 г. са били доставени оборудване и услуги за около 19,2 млрд. долара, или 57,3% от общата сума.

Не всички недоставени средства са блокирани

Данните не означават, че цялата оставаща сума е спряна или изгубена. Към края на юни 2026 г. по USAI са били поети ангажименти за 32,4 млрд. долара, включително чрез договори. Това означава, че част от средствата вече са обвързани с конкретни поръчки, но доставките могат да се извършват по-късно.

Американската страна не е публикувала общата стойност на реално доставеното военно оборудване по всички механизми за подпомагане на Украйна. Според данните на Конгресната изследователска служба между февруари 2022 г. и юни 2026 г. САЩ са се ангажирали да предоставят повече от 68,2 млрд. долара под формата на военно оборудване и услуги.

Зеленски говори за 16 млрд. долара

В интервю за украинската телевизия TSN президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна не е получила 16 млрд. долара, предвидени в предишни споразумения и решения със САЩ.

„Благодарни сме за всичко, което е предоставено, но Украйна трябва да се бори поне за тези пари“, каза Зеленски.

Сумата, посочена от украинския президент, не съвпада напълно с 14,3 млрд. долара от доклада за USAI, тъй като Зеленски говори за по-широк кръг от предишни американски ангажименти. Данните на американските инспектори потвърждават, че значителна част от одобрената помощ по USAI все още не е доставена, но не дават основание цялата разлика да бъде определена като блокирана.

Към момента няма публично обявен срок, в който всички оставащи доставки ще достигнат до Украйна. Киев настоява за изпълнение на предишните ангажименти, докато Вашингтон продължава да отчита отделно вече договорените доставки и евентуалните бъдещи решения за нова помощ.

Източници: lemonde.fr, unian.ua