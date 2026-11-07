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Le Monde: 14,3 млрд. долара гласувана помощ за Украйна не е доставена
  Тема: Украйна

Le Monde: 14,3 млрд. долара гласувана помощ за Украйна не е доставена

7 Ноември, 2026 06:55 1 066 18

  • военна помощ-
  • украйна-
  • сащ-
  • usai

Данните се отнасят до американската програма USAI, а Володимир Зеленски говори за 16 млрд. долара по предишни споразумения със САЩ

Le Monde: 14,3 млрд. долара гласувана помощ за Украйна не е доставена - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 14,3 млрд. долара от одобрената от САЩ помощ за Украйна не са били покрити с доставки към август 2026 г., съобщава Le Monde, позовавайки се на доклад на американските генерални инспектори до Конгреса.

Става дума за програмата „Инициатива за подпомагане на сигурността на Украйна“ (USAI), чрез която се финансират поръчки на оръжие от американски производители, обучение и различни услуги. От отпуснатите по програмата 33,51 млрд. долара от 2022 г. до август 2026 г. са били доставени оборудване и услуги за около 19,2 млрд. долара, или 57,3% от общата сума.

Не всички недоставени средства са блокирани

Данните не означават, че цялата оставаща сума е спряна или изгубена. Към края на юни 2026 г. по USAI са били поети ангажименти за 32,4 млрд. долара, включително чрез договори. Това означава, че част от средствата вече са обвързани с конкретни поръчки, но доставките могат да се извършват по-късно.

Американската страна не е публикувала общата стойност на реално доставеното военно оборудване по всички механизми за подпомагане на Украйна. Според данните на Конгресната изследователска служба между февруари 2022 г. и юни 2026 г. САЩ са се ангажирали да предоставят повече от 68,2 млрд. долара под формата на военно оборудване и услуги.

Зеленски говори за 16 млрд. долара

В интервю за украинската телевизия TSN президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна не е получила 16 млрд. долара, предвидени в предишни споразумения и решения със САЩ.

„Благодарни сме за всичко, което е предоставено, но Украйна трябва да се бори поне за тези пари“, каза Зеленски.

Сумата, посочена от украинския президент, не съвпада напълно с 14,3 млрд. долара от доклада за USAI, тъй като Зеленски говори за по-широк кръг от предишни американски ангажименти. Данните на американските инспектори потвърждават, че значителна част от одобрената помощ по USAI все още не е доставена, но не дават основание цялата разлика да бъде определена като блокирана.

Към момента няма публично обявен срок, в който всички оставащи доставки ще достигнат до Украйна. Киев настоява за изпълнение на предишните ангажименти, докато Вашингтон продължава да отчита отделно вече договорените доставки и евентуалните бъдещи решения за нова помощ.

Източници: lemonde.fr, unian.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Слуга на народа

    34 1 Отговор
    Зеленото си го казва в прав текст : "Трябва да се борим за тези пари.." Той просто предаде Украйна и украинците за пари. И иска още, още, още.

    07:05 07.11.2026

  • 3 И фунийки ли ще свива Зеленски

    24 1 Отговор
    от новонапечатаните долъри, за да цели с тях руснаците и да им сваля хиперзвуковите?
    За балама ли го мислите?
    С по две Патриот ракети производство на месец, не става! А и те не свалят хиперзвукови.
    Пък и украинци няма откъде да си напазарува с тази помощ!

    Коментиран от #6, #9

    07:06 07.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДддддддД

    24 1 Отговор
    Тоя зеления така яко ги щипе тия западните абдали,че в историята ще остане като най-голямата хиена. И ако не бяха тия пари и от нашият джоб-щях да го обява за най-големият тарикат...

    Коментиран от #17

    07:10 07.11.2026

  • 6 Или да строи

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "И фунийки ли ще свива Зеленски":

    външни тоалетни в междублоковите пространства?
    А и ако останат пари да нахрани бабите от автобуса от Олешки.

    07:12 07.11.2026

  • 7 Анонимен

    7 0 Отговор
    Много добре

    07:13 07.11.2026

  • 8 Тоалетните

    17 0 Отговор
    трябва да са златни. А баламурниците нека да дават.ЕС да взима заеми та да ги налива в каца без дъно-тотално шантава и корупционна работа!!!!!

    07:13 07.11.2026

  • 9 Шопо

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "И фунийки ли ще свива Зеленски":

    Украинците свършиха трябва помощ в жива сила.
    Време е ЕС да започне набиране на наемници.

    Коментиран от #14

    07:15 07.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Аха

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬":

    Щото в Русия активи на западни компании няма нали?:) Защо мислиш руската държава ги взима под контрол?
    Чети Бисмарк!

    А прихопатите точат лиги за руските активи, защото ...нема паре! Признаха го! Нема и да има както вървят нещата!

    07:22 07.11.2026

  • 13 Ост

    13 0 Отговор
    Щял да се бори за тези пари наркомана

    07:26 07.11.2026

  • 14 За тая работа си трябва

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    освен бусове, да внесат и азовци да набират желаещи по европейските улици!

    07:26 07.11.2026

  • 15 Баа Гицка

    0 10 Отговор
    Юруш в Москоу! Имало вцеки ден черни петак! Нефта и златото се харчели две за лев!

    07:28 07.11.2026

  • 16 Баа Гицка

    0 10 Отговор
    Искам да отпeра един въпрос! За колко дня магучата ще вземе Вашингтон? Благодаръ!

    07:31 07.11.2026

  • 17 Той Желаещите не ги щипе

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДддддддД":

    Тяхното не се губи! Правят си делчо със Зеленото. Това обяснява щедростта им, а не сладкодумието и чара на тъжния клоун.

    07:32 07.11.2026

  • 18 Баба Вуна

    6 0 Отговор
    Абе обещаването не е като даването ,баба като млада колко пъти е обещавала ееехеее..

    07:34 07.11.2026

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