Мерц и Мадяр ще обсъдят подкрепата за Украйна в Берлин

Германският канцлер Фридрих Мерц ще приеме унгарския министър-председател Петер Мадяр в Берлин на 10 ноември. Сред основните теми на разговорите ще бъде продължаващата подкрепа за Украйна, съобщи германското федерално правителство.

Мадяр ще бъде посрещнат в 11:00 часа пред Федералното канцлерство. След церемонията двамата правителствени ръководители ще разговарят насаме, а след това са предвидени среща между делегации и работен обяд с участието на избрани министри.

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В дневния ред са включени още европейската политика, отбраната и икономическото сътрудничество. За 13:30 часа е насрочена съвместна пресконференция на Мерц и Мадяр.

Втора среща между Мерц и Мадяр през годината

Петер Мадяр ще бъде в Берлин на 9 и 10 ноември и ще бъде придружаван от четирима министри. Посещението идва няколко месеца след първата му среща с германския канцлер през юни. Тогава двамата обсъдиха войната на Русия срещу Украйна и европейското икономическо сътрудничество, съобщи унгарският новинарски портал „Телекс“.

Предстоящите разговори ще се проведат на фона на заявената от Берлин подкрепа за Киев. При срещата си с украинския президент Володимир Зеленски на 3 ноември Мерц заяви: „Европа трябва да играе роля в този процес и иска да го направи.“ Германският канцлер настоява европейските държави да участват в дипломатическите усилия за прекратяване на войната и да изпълнят поетите ангажименти за военна помощ.

Следваща среща за помощта за Украйна

Германия планира и среща на коалицията на желаещите в Берлин на 19 ноември. На нея се очаква европейските партньори да обсъдят допълнителна помощ за Украйна и гаранции за сигурността при евентуално прекратяване на огъня, съобщи „Дойчланд“.

Разговорите с Мадяр ще се състоят преди тази среща и ще дадат възможност на Берлин и Будапеща да изложат позициите си по бъдещата европейска политика спрямо Украйна. Подробности за конкретни решения или нови ангажименти се очаква да бъдат представени след съвместната пресконференция.

Източници: telex.hu, deutschland.de, tagesschau.de