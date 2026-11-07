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Мерц и Мадяр ще обсъдят подкрепата за Украйна в Берлин
  Тема: Украйна

Мерц и Мадяр ще обсъдят подкрепата за Украйна в Берлин

7 Ноември, 2026 07:35 652 15

  • фридрих мерц-
  • петер мадяр-
  • украйна-
  • германия-
  • унгария

Германският канцлер ще приеме унгарския премиер на 10 ноември. След разговорите е планирана съвместна пресконференция

Мерц и Мадяр ще обсъдят подкрепата за Украйна в Берлин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц ще приеме унгарския министър-председател Петер Мадяр в Берлин на 10 ноември. Сред основните теми на разговорите ще бъде продължаващата подкрепа за Украйна, съобщи германското федерално правителство.

Мадяр ще бъде посрещнат в 11:00 часа пред Федералното канцлерство. След церемонията двамата правителствени ръководители ще разговарят насаме, а след това са предвидени среща между делегации и работен обяд с участието на избрани министри.

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В дневния ред са включени още европейската политика, отбраната и икономическото сътрудничество. За 13:30 часа е насрочена съвместна пресконференция на Мерц и Мадяр.

Втора среща между Мерц и Мадяр през годината

Петер Мадяр ще бъде в Берлин на 9 и 10 ноември и ще бъде придружаван от четирима министри. Посещението идва няколко месеца след първата му среща с германския канцлер през юни. Тогава двамата обсъдиха войната на Русия срещу Украйна и европейското икономическо сътрудничество, съобщи унгарският новинарски портал „Телекс“.

Предстоящите разговори ще се проведат на фона на заявената от Берлин подкрепа за Киев. При срещата си с украинския президент Володимир Зеленски на 3 ноември Мерц заяви: „Европа трябва да играе роля в този процес и иска да го направи.“ Германският канцлер настоява европейските държави да участват в дипломатическите усилия за прекратяване на войната и да изпълнят поетите ангажименти за военна помощ.

Следваща среща за помощта за Украйна

Германия планира и среща на коалицията на желаещите в Берлин на 19 ноември. На нея се очаква европейските партньори да обсъдят допълнителна помощ за Украйна и гаранции за сигурността при евентуално прекратяване на огъня, съобщи „Дойчланд“.

Разговорите с Мадяр ще се състоят преди тази среща и ще дадат възможност на Берлин и Будапеща да изложат позициите си по бъдещата европейска политика спрямо Украйна. Подробности за конкретни решения или нови ангажименти се очаква да бъдат представени след съвместната пресконференция.

Източници: telex.hu, deutschland.de, tagesschau.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Клати Курти

    13 2 Отговор
    Да се е чуло последните години да се обсъжда помощ за страна член на ЕС ?

    Коментиран от #7

    07:37 07.11.2026

  • 2 Пич

    15 2 Отговор
    Само скивайте снимката!!! Изкукалия старчок и зелената тиква щели да обсъждат нещо...!?
    Щото народите им обсъдиха, и ги осъдиха!!!

    07:40 07.11.2026

  • 3 Шумк@р

    9 2 Отговор
    внукът на нацистки щурмовик, стана канцлер. Каква ирония на съдбата!
    Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
    И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.

    07:44 07.11.2026

  • 4 Шумк@р

    9 1 Отговор
    НАЦИСТКИТЕ офицери, заели постове в НАТО. Факт, а не теория на конспирацията!

    Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.

    Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
    Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
    Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
    Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
    Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.

    07:44 07.11.2026

  • 5 След синьото цунами в САЩ

    1 10 Отговор
    И загубата на Идиота тръмп
    Ще има подкрепа на Украйна
    И погром на блатаря

    Коментиран от #11, #13

    07:48 07.11.2026

  • 6 Истерията на НАТО, Европейски Съюз

    1 1 Отговор
    е на девета степен от десет степенната градация, десета степен е същинската война срещу Руската Федерация, а Руските Подводници, руските подводници никнат като гъби печурки на най неочаквани места.

    07:49 07.11.2026

  • 7 До по Тъпите от нас

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Клати Курти":

    Да не се е спирало да се обсъжда
    Всеки ден фондове обезщетения
    Програми за развитие
    За бедни
    За за за за……

    Но трябва малко мозък!!

    07:50 07.11.2026

  • 8 От тая Украйна

    5 1 Отговор
    Вече ми се повръща!
    Кога Зеленски ще даде отчет как е изразходвал милиярдите, които му дадохме! Всички ние!
    Сега и прото Киро ще прави дронове! В Самоков! Направо хващам двуцевката, честно говоря!

    07:59 07.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 МАДЯ Е ГОЛЕМА СИЛА

    1 2 Отговор
    Много ще помогне на зеленото.

    08:07 07.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Локдаун само за 2 седмици, временно за и

    0 0 Отговор
    Локдаун само за 2 седмици, временно за изглаждане на кривата на заразяването... БиоИнформационната хибридна война, известна като Ковид Пандемия, премина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2 от КНР. Това и контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на конкурентите им. САЩ разчитат на AI революцията, но китайските AI са по-печеливши.
    AI революцията е контрол, както централното планиране от епохата на развития социализъм, нo ниво корпорация.
    Планирането в КНР, улесни манипулацията, че идва страшният вирус. Повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. КНР победи, а САЩ напуснаха СЗО. Деградацията в ЕС ще се ускори с въвеждането на дигиталното евро заедно с данъка Въглеродна следа и по-парниковите метанови емисии, засега отложени, поради стагнацията в ЕС до 2031г. (с решение на ЕП от 22.10 26 г.) това е провал на ЕЦБ. Студентите с дългове за цял живот, а знанията остаряват за няколко години, затова са безредиците! Не само Зеления преход и Пландемията, примерно по 1-2 трилиона, загуби и дългове за всяка политическа грешка. Например СМС за над 4 милиарда дози за ЕС... Слава на другарката Урсула!!

    08:40 07.11.2026

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