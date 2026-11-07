Мерц и Мадяр ще обсъдят подкрепата за Украйна в Берлин

Германският канцлер Фридрих Мерц ще приеме унгарския министър-председател Петер Мадяр в Берлин на 10 ноември. Сред основните теми на разговорите ще бъде продължаващата подкрепа за Украйна, съобщи германското федерално правителство.
Мадяр ще бъде посрещнат в 11:00 часа пред Федералното канцлерство. След церемонията двамата правителствени ръководители ще разговарят насаме, а след това са предвидени среща между делегации и работен обяд с участието на избрани министри.
В дневния ред са включени още европейската политика, отбраната и икономическото сътрудничество. За 13:30 часа е насрочена съвместна пресконференция на Мерц и Мадяр.
Втора среща между Мерц и Мадяр през годината
Петер Мадяр ще бъде в Берлин на 9 и 10 ноември и ще бъде придружаван от четирима министри. Посещението идва няколко месеца след първата му среща с германския канцлер през юни. Тогава двамата обсъдиха войната на Русия срещу Украйна и европейското икономическо сътрудничество, съобщи унгарският новинарски портал „Телекс“.
Предстоящите разговори ще се проведат на фона на заявената от Берлин подкрепа за Киев. При срещата си с украинския президент Володимир Зеленски на 3 ноември Мерц заяви: „Европа трябва да играе роля в този процес и иска да го направи.“ Германският канцлер настоява европейските държави да участват в дипломатическите усилия за прекратяване на войната и да изпълнят поетите ангажименти за военна помощ.
Следваща среща за помощта за Украйна
Германия планира и среща на коалицията на желаещите в Берлин на 19 ноември. На нея се очаква европейските партньори да обсъдят допълнителна помощ за Украйна и гаранции за сигурността при евентуално прекратяване на огъня, съобщи „Дойчланд“.
Разговорите с Мадяр ще се състоят преди тази среща и ще дадат възможност на Берлин и Будапеща да изложат позициите си по бъдещата европейска политика спрямо Украйна. Подробности за конкретни решения или нови ангажименти се очаква да бъдат представени след съвместната пресконференция.
Източници: telex.hu, deutschland.de, tagesschau.de
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Клати Курти
Коментиран от #7
07:37 07.11.2026
2 Пич
Щото народите им обсъдиха, и ги осъдиха!!!
07:40 07.11.2026
3 Шумк@р
Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.
07:44 07.11.2026
4 Шумк@р
Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.
Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.
07:44 07.11.2026
5 След синьото цунами в САЩ
Ще има подкрепа на Украйна
И погром на блатаря
Коментиран от #11, #13
07:48 07.11.2026
6 Истерията на НАТО, Европейски Съюз
07:49 07.11.2026
7 До по Тъпите от нас
До коментар #1 от "Клати Курти":Да не се е спирало да се обсъжда
Всеки ден фондове обезщетения
Програми за развитие
За бедни
За за за за……
Но трябва малко мозък!!
07:50 07.11.2026
8 От тая Украйна
Кога Зеленски ще даде отчет как е изразходвал милиярдите, които му дадохме! Всички ние!
Сега и прото Киро ще прави дронове! В Самоков! Направо хващам двуцевката, честно говоря!
07:59 07.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 МАДЯ Е ГОЛЕМА СИЛА
08:07 07.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Локдаун само за 2 седмици, временно за и
AI революцията е контрол, както централното планиране от епохата на развития социализъм, нo ниво корпорация.
Планирането в КНР, улесни манипулацията, че идва страшният вирус. Повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. КНР победи, а САЩ напуснаха СЗО. Деградацията в ЕС ще се ускори с въвеждането на дигиталното евро заедно с данъка Въглеродна следа и по-парниковите метанови емисии, засега отложени, поради стагнацията в ЕС до 2031г. (с решение на ЕП от 22.10 26 г.) това е провал на ЕЦБ. Студентите с дългове за цял живот, а знанията остаряват за няколко години, затова са безредиците! Не само Зеления преход и Пландемията, примерно по 1-2 трилиона, загуби и дългове за всяка политическа грешка. Например СМС за над 4 милиарда дози за ЕС... Слава на другарката Урсула!!
08:40 07.11.2026