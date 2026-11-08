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Bloomberg: Русия изпраща по-високопоставена делегация в Абу Даби
  Тема: Украйна

Bloomberg: Русия изпраща по-високопоставена делегация в Абу Даби

8 Ноември, 2026 03:38 707 10

  • русия-
  • украйна-
  • преговори-
  • абу даби-
  • владимир путин

В екипа влизат заместник-външен министър, шефът на военното разузнаване и офицер от Генералния щаб. Преговорите със САЩ и Украйна са насрочени за 10 и 11 ноември

Bloomberg: Русия изпраща по-високопоставена делегация в Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия ще изпрати по-високопоставена делегация на предстоящите преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби, насрочени за 10 и 11 ноември. Екипът ще бъде ръководен от президентския съветник Владимир Медински, а в него ще участват двама заместник-министри на външните работи, началникът на руското военно разузнаване и високопоставен офицер от Генералния щаб.

Съставът е обявен от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. В делегацията влизат Сергей Рябков, който отговаря за отношенията на Русия със САЩ и за контрола над въоръженията, Михаил Галузин, началникът на военното разузнаване Игор Костюков и Юрий Жигарловски, заместник-началник на Главното оперативно управление на руския Генерален щаб.

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Рябков ще участва за първи път в този формат. Медински, Галузин и Костюков вече са били част от предишни кръгове на разговорите. Според Bloomberg включването на дипломати, които работят по отношенията със САЩ и контрола над оръжията, както и на представители на военното ръководство, може да означава, че Москва е готова да обсъжда едновременно политически и военни въпроси.

Подготовката за срещата

Президентът Владимир Путин е обсъдил подготовката за преговорите с членовете на руския Съвет за сигурност на 6 ноември. Всички обявени членове на делегацията са участвали в заседанието. Според турската агенция „Анадолу“ Путин е благодарил на ръководството на Обединените арабски емирства за подкрепата му към усилията за уреждане на войната и за съдействието по хуманитарни въпроси.

Разговорите в Абу Даби ще бъдат първият тристранен кръг между САЩ, Русия и Украйна от февруари. През януари и февруари бяха проведени два кръга в Абу Даби, а последващите разговори през февруари се състояха в Женева. Основните нерешени въпроси остават териториалният спор и бъдещите гаранции за сигурност на Украйна.

Украинската позиция

Украинската делегация ще бъде ръководена от Рустем Умеров, началник на Службата за външно разузнаване. В състава ще бъдат още ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов и Давид Арахамия, лидер на парламентарната група на партията на президента Володимир Зеленски.

Подготовката за срещата протича на фона на нови руски удари по украински градове и енергийна инфраструктура. Агенция „Асошиейтед прес“ съобщи, че при атаките в Украйна са били ранени най-малко девет души. Зеленски заяви: „Не е лесно, но трябва да се върнем на дипломатическия път и да се придвижим към прекратяване на войната. Украйна прави всичко възможно, за да постигне мир.“

Източници: bloomberg.com, kyivindependent.com, apnews.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любов и мир по руски

    12 4 Отговор
    Бащата на нацистката идеология „руския свят“ Александър Дугин заяви, че Русия убива украинци, въпреки любовта си към тях, но в името на някаква „много важна цел“. ."Ние ви обичаме, ние ви уважаваме и дори да сме принудени да ви убием, ние го правим, като стреляме по собствените си братя и сестри в сърцата, в лицето, в главата. Това е много трудно, но го правим с някаква много важна цел. Дори не можем да осъзнаем това. Тази цел надхвърля всичките ни официално декларирани цели. Правим това в името на спасението, в името на трансформацията", каза Дугин.

    Коментиран от #4

    03:41 08.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бен Търпин

    10 7 Отговор
    Преговорите са поредния фарс на кремълските фашисти които се ужасяват, че Русия ще бъде унизена от Украйна, ако не я принуди да капитулира.

    Коментиран от #7

    03:49 08.11.2026

  • 4 Цитираш

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Любов и мир по руски":

    човек, чиято дъщеря беше взривена от украинските терористи! Но забравяш да го споменат! Да взрявават хора, заради възгледите на родителите им (Дугин не е военен и не заема официален пост в управлението) е напълно нормално за украинците и европейските му приятели, нали това са европейските ценности - да заглушават неудобните?

    Коментиран от #5

    04:09 08.11.2026

  • 5 Поправка

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Цитираш":

    Руските служби убиха дъщерята на Дугин.

    Коментиран от #9

    04:15 08.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последствия

    7 0 Отговор
    Престъпниците в Кремъл и бункерния фюрер губят последния си шанс, ако не преговарят и приемат условията на Зеленски, защото след изборите в САЩ техния троянски кон Тръмп ще бъде аут от реалното управление и вероятно вече никой няма да ги спаси от санкциите на закона "Греъм", а със сигурност и помощта за Украйна ще бъде възстановена от демократите.

    04:52 08.11.2026

  • 9 Затова

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Поправка":

    Украинците се хвали с атентата?

    04:59 08.11.2026

  • 10 Синоптик

    4 0 Отговор
    Тежка и дълга зима се очертава за агресора в която липсата на горива и електричество за "империята" ще бъде катастрофална.
    Путин постоянно твърдеше ,че на Русия не и трябват нови територии, а сега се оказва ,че 20% от Донбас е "проблем" за мира.
    С какви "цели" започна СВО, а докъде стигна за 5 години.

    05:01 08.11.2026