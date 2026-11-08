Bloomberg: Русия изпраща по-високопоставена делегация в Абу Даби

Русия ще изпрати по-високопоставена делегация на предстоящите преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби, насрочени за 10 и 11 ноември. Екипът ще бъде ръководен от президентския съветник Владимир Медински, а в него ще участват двама заместник-министри на външните работи, началникът на руското военно разузнаване и високопоставен офицер от Генералния щаб.

Съставът е обявен от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. В делегацията влизат Сергей Рябков, който отговаря за отношенията на Русия със САЩ и за контрола над въоръженията, Михаил Галузин, началникът на военното разузнаване Игор Костюков и Юрий Жигарловски, заместник-началник на Главното оперативно управление на руския Генерален щаб.

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Рябков ще участва за първи път в този формат. Медински, Галузин и Костюков вече са били част от предишни кръгове на разговорите. Според Bloomberg включването на дипломати, които работят по отношенията със САЩ и контрола над оръжията, както и на представители на военното ръководство, може да означава, че Москва е готова да обсъжда едновременно политически и военни въпроси.

Подготовката за срещата

Президентът Владимир Путин е обсъдил подготовката за преговорите с членовете на руския Съвет за сигурност на 6 ноември. Всички обявени членове на делегацията са участвали в заседанието. Според турската агенция „Анадолу“ Путин е благодарил на ръководството на Обединените арабски емирства за подкрепата му към усилията за уреждане на войната и за съдействието по хуманитарни въпроси.

Разговорите в Абу Даби ще бъдат първият тристранен кръг между САЩ, Русия и Украйна от февруари. През януари и февруари бяха проведени два кръга в Абу Даби, а последващите разговори през февруари се състояха в Женева. Основните нерешени въпроси остават териториалният спор и бъдещите гаранции за сигурност на Украйна.

Украинската позиция

Украинската делегация ще бъде ръководена от Рустем Умеров, началник на Службата за външно разузнаване. В състава ще бъдат още ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов и Давид Арахамия, лидер на парламентарната група на партията на президента Володимир Зеленски.

Подготовката за срещата протича на фона на нови руски удари по украински градове и енергийна инфраструктура. Агенция „Асошиейтед прес“ съобщи, че при атаките в Украйна са били ранени най-малко девет души. Зеленски заяви: „Не е лесно, но трябва да се върнем на дипломатическия път и да се придвижим към прекратяване на войната. Украйна прави всичко възможно, за да постигне мир.“

Източници: bloomberg.com, kyivindependent.com, apnews.com