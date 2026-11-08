Демократите подготвят пакет за Украйна за $15 млрд

Демократите в Конгреса на САЩ обсъждат нов пакет за сигурност за Украйна на стойност около 15 милиарда долара. Планът все още не е одобрен, а размерът му е посочен от неназован демократически съветник в Комисията по външни работи на Камарата на представителите, съобщава Financial Times, позовавайки се на няколко източника.
Пакетът се обсъжда след победата на Демократическата партия на междинните избори на 3 ноември. Демократите спечелиха контрол и над Камарата на представителите, и над Сената, но новото мнозинство ще започне работа през януари 2027 г. До тогава сегашният Конгрес продължава да изпълнява правомощията си.
Енергийната помощ е сред основните приоритети
Поддръжниците на помощта за Киев искат да използват оставащото време до края на мандата на сегашния Конгрес, за да осигурят допълнителна подкрепа за Украйна. Особено внимание се отделя на енергийния сектор, който е сред най-уязвимите направления заради руските атаки.
Законодателите вероятно ще търсят възможност да включат мерките в годишния Закон за националната отбранителна политика на САЩ, известен като NDAA. Той трябва да бъде приет преди приключването на мандата на сегашния Конгрес.
Обсъждат се и нови санкции срещу Русия
Наред с военната и енергийната помощ демократите възнамеряват да настояват за допълнителни санкции срещу руската икономика. Подробностите за евентуалните мерки, включително точният състав на пакета и графикът за гласуването му, все още не са обявени.
За приемането на окончателен законопроект ще бъде необходимо съгласуване между двете камари на Конгреса и президента.
Източници: newsukraine.rbc.ua, en.lb.ua, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво!
Коментиран от #4
04:26 08.11.2026
2 Анджо
04:26 08.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Само питам
До коментар #1 от "Браво!":И как точно тези милиарди долари ще помогнат на енергетиката на Бандера.
Ще го от долари за да се топлят ли?
Коментиран от #6
04:31 08.11.2026
5 Путин-
Коментиран от #12
04:31 08.11.2026
6 Ще внасят ток.
До коментар #4 от "Само питам":Понял?
Коментиран от #8
04:35 08.11.2026
7 Енергетик
04:40 08.11.2026
8 Значение на думата"ток"
До коментар #6 от "Ще внасят ток.":Значение на ток
Част от обувка – долната задна част на обувка, върху която стъпва петата.
Коментиран от #9
04:41 08.11.2026
9 А Путин
До коментар #8 от "Значение на думата"ток"":знае значението на думата "токчета"
04:42 08.11.2026
10 Български россиянин
04:45 08.11.2026
11 Български россиянин
04:46 08.11.2026
12 Може би
До коментар #5 от "Путин-":Токов удар:)
04:50 08.11.2026