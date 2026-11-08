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Демократите подготвят пакет за Украйна за $15 млрд
  Тема: Украйна

Демократите подготвят пакет за Украйна за $15 млрд

8 Ноември, 2026 04:22 514 12

  • украйна-
  • конгрес на сащ-
  • военна помощ-
  • санкции срещу русия-
  • демократи

Помощта за енергетиката е сред основните приоритети, а законодателите обсъждат и нови санкции срещу Русия

Демократите подготвят пакет за Украйна за $15 млрд - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Демократите в Конгреса на САЩ обсъждат нов пакет за сигурност за Украйна на стойност около 15 милиарда долара. Планът все още не е одобрен, а размерът му е посочен от неназован демократически съветник в Комисията по външни работи на Камарата на представителите, съобщава Financial Times, позовавайки се на няколко източника.

Пакетът се обсъжда след победата на Демократическата партия на междинните избори на 3 ноември. Демократите спечелиха контрол и над Камарата на представителите, и над Сената, но новото мнозинство ще започне работа през януари 2027 г. До тогава сегашният Конгрес продължава да изпълнява правомощията си.

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Енергийната помощ е сред основните приоритети

Поддръжниците на помощта за Киев искат да използват оставащото време до края на мандата на сегашния Конгрес, за да осигурят допълнителна подкрепа за Украйна. Особено внимание се отделя на енергийния сектор, който е сред най-уязвимите направления заради руските атаки.

„Помощта, свързана с енергетиката, е много, много високо в списъка ни с приоритети“, заявява демократическият съветник, цитиран от Financial Times.

Законодателите вероятно ще търсят възможност да включат мерките в годишния Закон за националната отбранителна политика на САЩ, известен като NDAA. Той трябва да бъде приет преди приключването на мандата на сегашния Конгрес.

Обсъждат се и нови санкции срещу Русия

Наред с военната и енергийната помощ демократите възнамеряват да настояват за допълнителни санкции срещу руската икономика. Подробностите за евентуалните мерки, включително точният състав на пакета и графикът за гласуването му, все още не са обявени.

За приемането на окончателен законопроект ще бъде необходимо съгласуване между двете камари на Конгреса и президента.

Източници: newsukraine.rbc.ua, en.lb.ua, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    9 2 Отговор
    В САЩ все още има политици със здрав разум.

    Коментиран от #4

    04:26 08.11.2026

  • 2 Анджо

    7 2 Отговор
    Ако може и тръмпейшъна да махнат тая руска гадна подлога.

    04:26 08.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Само питам

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Браво!":

    И как точно тези милиарди долари ще помогнат на енергетиката на Бандера.
    Ще го от долари за да се топлят ли?

    Коментиран от #6

    04:31 08.11.2026

  • 5 Путин-

    6 0 Отговор
    "Много ми е лошо. Не издържам повече. Ще получа удар накрая"

    Коментиран от #12

    04:31 08.11.2026

  • 6 Ще внасят ток.

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    Понял?

    Коментиран от #8

    04:35 08.11.2026

  • 7 Енергетик

    4 0 Отговор
    България чрез ETSO-E изнася ток за братска Украйна.

    04:40 08.11.2026

  • 8 Значение на думата"ток"

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ще внасят ток.":

    Значение на ток
    Част от обувка – долната задна част на обувка, върху която стъпва петата.

    Коментиран от #9

    04:41 08.11.2026

  • 9 А Путин

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Значение на думата"ток"":

    знае значението на думата "токчета"

    04:42 08.11.2026

  • 10 Български россиянин

    2 1 Отговор
    Пак много мразя САЩ. До 3-ти ноември го обичах почти като Русия, но сега пак го мразя много.

    04:45 08.11.2026

  • 11 Български россиянин

    1 1 Отговор
    Тръмп+Путин=ВНЛ

    04:46 08.11.2026

  • 12 Може би

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Путин-":

    Токов удар:)

    04:50 08.11.2026