Демократите подготвят пакет за Украйна за $15 млрд

Демократите в Конгреса на САЩ обсъждат нов пакет за сигурност за Украйна на стойност около 15 милиарда долара. Планът все още не е одобрен, а размерът му е посочен от неназован демократически съветник в Комисията по външни работи на Камарата на представителите, съобщава Financial Times, позовавайки се на няколко източника.

Пакетът се обсъжда след победата на Демократическата партия на междинните избори на 3 ноември. Демократите спечелиха контрол и над Камарата на представителите, и над Сената, но новото мнозинство ще започне работа през януари 2027 г. До тогава сегашният Конгрес продължава да изпълнява правомощията си.

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Енергийната помощ е сред основните приоритети

Поддръжниците на помощта за Киев искат да използват оставащото време до края на мандата на сегашния Конгрес, за да осигурят допълнителна подкрепа за Украйна. Особено внимание се отделя на енергийния сектор, който е сред най-уязвимите направления заради руските атаки.

„Помощта, свързана с енергетиката, е много, много високо в списъка ни с приоритети“, заявява демократическият съветник, цитиран от Financial Times.

Законодателите вероятно ще търсят възможност да включат мерките в годишния Закон за националната отбранителна политика на САЩ, известен като NDAA. Той трябва да бъде приет преди приключването на мандата на сегашния Конгрес.

Обсъждат се и нови санкции срещу Русия

Наред с военната и енергийната помощ демократите възнамеряват да настояват за допълнителни санкции срещу руската икономика. Подробностите за евентуалните мерки, включително точният състав на пакета и графикът за гласуването му, все още не са обявени.

За приемането на окончателен законопроект ще бъде необходимо съгласуване между двете камари на Конгреса и президента.

Източници: newsukraine.rbc.ua, en.lb.ua, apnews.com