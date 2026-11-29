Осем точки разделят Дунайска Стреда и Слован Братислава на върха в словашката Никé лига след 16 кръга. DAC е лидер с 42 точки, без загуба и с 13 победи и три равенства. Слован има 34 точки, колкото и третият Жилина, но заема второто място заради по-добрите показатели.

Дунайска Стреда запази преднината си след 1:1 като гост на Подбрезова. Роберт Клаус призна, че неговият тим е имал труден втори полувреме и че домакините са заслужавали гол. „Можем да сме щастливи, че не загубихме“, заяви треньорът на DAC. След двубоя отборът му остана единственият непобеден в първенството, с голова разлика 46:10.

Слован отговори с домакинска победа с 3:0 над Кошице. Всички голове паднаха след почивката: Кенан Байрич откри в 66-ата минута, Алексей Марош удвои шест минути по-късно, а Сесар Блекман оформи крайния резултат в 78-ата. Така шампионът удължи серията си без загуба в първенството до 10 мача.

Първата сериозна промяна след осем титли

Въпросът дали доминацията на Слован приключва остава отворен, защото сезонът още не е достигнал решителната си фаза. Таблицата обаче показва най-сериозното предизвикателство пред столичния клуб от години. През май Слован спечели осмата си поредна титла и общо 16-ото си словашко първенство, като увеличи собствения си рекорд.

Сега разликата е не само в точките. DAC има 13 победи от 16 мача и е допуснал едва 10 гола. Слован е отбелязал 36 попадения, но е загубил два пъти и е допуснал 15 гола. В същото време Жилина също е на 34 точки, което означава, че преследвачите на лидера са двама.

Ранният директен сблъсък вече даде предимство на Дунайска Стреда. На 5 септември DAC победи Слован с 2:0, а този успех прекъсна серията от четири поредни загуби на клуба срещу столичния съперник през предишния сезон. Тогава Слован спечели всички мачове между двата отбора и стигна до титлата.

Предстои нов директен сблъсък

В следващия кръг Слован ще гостува на Земплин Михаловце, а Дунайска Стреда ще приеме Скалица. Двата мача са възможност за лидерите да запазят или да променят разликата преди директната среща на 13 декември в Братислава.

Ако DAC запази непобедения си старт, а Слован не съкрати изоставането, преследването ще влезе в зимната пауза при необичайна за последните години картина. Словашкият шампион все още има време да се върне в битката, но за първи път от осем сезона не контролира надпреварата за титлата.

Източници: sportnet.sme.sk, tasr.sk