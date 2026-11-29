Дълги около 40 метра и способни да пренасят до 20 тона товар, хеликоптерите Ми-26 са били сред най-тежките машини в състава на украинската армейска авиация през 90-те години. След разпадането на СССР Министерството на отбраната на Украйна получава общо 28 такива хеликоптера, като 24 от тях са концентрирани в две ескадрили на 340-и отделен транспортно-боен вертолетен полк в Нови Калинов, Львовска област. Днес формированието е свързано със 7-а бригада армейска авиация.

Най-видимата международна роля на машините идва през 1995 г., когато поне два украински Ми-26 са изпратени в Хърватия като част от 15-и отделен вертолетен отряд на мисията на ООН. По данни на Defense Express до средата на февруари двата хеликоптера са извършили 452 полета с общ нальот от 467 часа. Те са превозили 2172 тона товари и 2746 души. За ротация са били подготвени още две машини, но командването на мисията се отказва от подмяната, след като обемът на превозите намалява.

Изтекъл ресурс и липса на средства

След завръщането си хеликоптерите не получават дългосрочен шанс за възстановяване. През 1999 г. изтича календарният им междуремонтен ресурс, а средства за необходимия ремонт не са осигурени. В резултат машините са поставени на консервация, въпреки че ремонтът на Ми-26 в Конотопския авиоремонтен завод е усвоен още през 1989 г.

Ситуацията е особена и заради произхода на силовите установки. Двигателите Д-136, използвани от Ми-26, са украинско производство. Това превръща поддръжката на хеликоптерите в потенциално украинска индустриална възможност, но липсата на финансиране и необходимостта от цялостно възстановяване ограничават практическото ѝ приложение.

Опити за връщане във въздуха

В началото на 2000-те е обсъждан план компанията „Украински вертолети“ да възстанови четири машини. Според описаната схема две от тях е трябвало да бъдат предадени на Министерството на отбраната, а други две да останат за компанията като компенсация за извършения ремонт. Няма публично потвърждение, че този план е бил реализиран.

През 2018 г. се появяват данни за договор между Конотопския авиоремонтен завод „Авиакон“ и „Украинската авиационна транспортна компания“ за доставка на четири планера Ми-26. Тогава е изказано предположение, че те може да са били предназначени за проект с чуждестранен клиент, но предназначението им не е потвърдено. Отделно публични снимки от 2017 г. показват няколко машини в различна степен на разглобяване, съхранявани в Нови Калинов.

След 2018 г. публичната следа на украинските Ми-26 прекъсва. Defense Express обобщава, че „данните за по-нататъшната съдба на украинските Ми-26 след 2018 г., особено след началото на пълномащабното нахлуване на Русия, липсват в публичното пространство“. Това оставя без потвърден отговор въпроса колко от машините са запазени, колко са били разкомплектовани и дали някоя от тях е върната в експлоатация.

Източници: defence-ua.com, ukrmilitary.com