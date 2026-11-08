ЕС вероятно ще поеме нов дълг за помощта за Украйна

Европейският съюз вероятно ще трябва да поеме нов общ дълг, за да финансира планираната помощ за Украйна. На този етап се обсъжда транш от 46 млрд. евро, но приходите от лихвите върху замразените руски активи няма да са достатъчни, за да покрият сумата.

Изчисленията, цитирани от WELT, показват, че досега ЕС е превел на Украйна 166 млрд. евро чрез общи кредити. Ако Брюксел осигури допълнително над 40 млрд. евро, общият размер на европейския дълг за подкрепа на Киев може да надхвърли 200 млрд. евро.

Лихвите от руските активи покриват само малка част

Володимир Зеленски е заявил допълнителна финансова потребност от 70 млрд. евро, като според актуалните планове ЕС трябва да осигури 46 млрд. евро от тази сума. Част от средствата се очаква да дойдат от лихвите върху замразени руски активи.

За повече от две години от тези активи са натрупани около 8 млрд. евро. Последният транш е бил преведен през август и е възлизал на 1,4 млрд. евро. Преди него са изплатени 1,4 млрд. евро през април 2026 г., 1,6 млрд. евро през август 2025 г., 2,1 млрд. евро през април 2025 г. и 1,5 млрд. евро през юли 2024 г.

Тези приходи покриват само малка част от нужните 46 млрд. евро. Основният капитал на руските активи вероятно няма да бъде използван заради правни ограничения, което оставя общото кредитиране като най-вероятната алтернатива.

Войната увеличава бюджетния недостиг

Руски удари по украинската гражданска енергийна и логистична инфраструктура увеличават натиска върху бюджета на Киев. Украинският държавен бюджет вече зависи приблизително наполовина от помощта на ЕС.

Националната банка на Украйна е заявила, че икономиката на страната ще се свие през годината, вместо да нарасне с планираните 1,8 процента. Това може да увеличи финансовите нужди на Киев през следващата година.

Расте и политическата съпротива

В няколко държави от ЕС се засилва противопоставянето срещу нова финансова помощ за Украйна. Във Франция, където през май 2027 г. предстоят президентски избори, Марин льо Пен подкрепя прекратяване на помощта за Киев и намаляване на френските плащания до около 20 процента от сегашното равнище.

„Гражданите не трябва финансово да плащат за войната на Путин. Помощ за Украйна може да има само ако тя не води до съкращения в социалната сфера у нас“, е заявил германският политик Дитмар Бартш.

Председателят на Германския институт за икономически изследвания Марсел Фрацшер подкрепя общи европейски облигации заради войната, но посочва, че те трябва да бъдат обезпечени в дългосрочен план чрез общи данъци. По думите му решенията трябва да отчитат финансовите потребности, ефективното използване на средствата и икономическите и сигурностните интереси на Европа.

Представители на ЕС и държавите членки, включително държавни и правителствени ръководители, ще обсъдят бъдещото финансиране през следващата седмица.

Източници: welt.de