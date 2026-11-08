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ЕС вероятно ще поеме нов дълг за помощта за Украйна
  Тема: Украйна

ЕС вероятно ще поеме нов дълг за помощта за Украйна

8 Ноември, 2026 04:38 501 11

  • европейски съюз-
  • украйна-
  • замразени руски активи-
  • европейски дълг-
  • финансова помощ

Приходите от замразени руски активи няма да покрият планираните 46 млрд. евро. Общият европейски дълг за подкрепа на Киев може да надхвърли 200 млрд. евро

ЕС вероятно ще поеме нов дълг за помощта за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз вероятно ще трябва да поеме нов общ дълг, за да финансира планираната помощ за Украйна. На този етап се обсъжда транш от 46 млрд. евро, но приходите от лихвите върху замразените руски активи няма да са достатъчни, за да покрият сумата.

Изчисленията, цитирани от WELT, показват, че досега ЕС е превел на Украйна 166 млрд. евро чрез общи кредити. Ако Брюксел осигури допълнително над 40 млрд. евро, общият размер на европейския дълг за подкрепа на Киев може да надхвърли 200 млрд. евро.

Лихвите от руските активи покриват само малка част

Володимир Зеленски е заявил допълнителна финансова потребност от 70 млрд. евро, като според актуалните планове ЕС трябва да осигури 46 млрд. евро от тази сума. Част от средствата се очаква да дойдат от лихвите върху замразени руски активи.

За повече от две години от тези активи са натрупани около 8 млрд. евро. Последният транш е бил преведен през август и е възлизал на 1,4 млрд. евро. Преди него са изплатени 1,4 млрд. евро през април 2026 г., 1,6 млрд. евро през август 2025 г., 2,1 млрд. евро през април 2025 г. и 1,5 млрд. евро през юли 2024 г.

Тези приходи покриват само малка част от нужните 46 млрд. евро. Основният капитал на руските активи вероятно няма да бъде използван заради правни ограничения, което оставя общото кредитиране като най-вероятната алтернатива.

Войната увеличава бюджетния недостиг

Руски удари по украинската гражданска енергийна и логистична инфраструктура увеличават натиска върху бюджета на Киев. Украинският държавен бюджет вече зависи приблизително наполовина от помощта на ЕС.

Националната банка на Украйна е заявила, че икономиката на страната ще се свие през годината, вместо да нарасне с планираните 1,8 процента. Това може да увеличи финансовите нужди на Киев през следващата година.

Расте и политическата съпротива

В няколко държави от ЕС се засилва противопоставянето срещу нова финансова помощ за Украйна. Във Франция, където през май 2027 г. предстоят президентски избори, Марин льо Пен подкрепя прекратяване на помощта за Киев и намаляване на френските плащания до около 20 процента от сегашното равнище.

„Гражданите не трябва финансово да плащат за войната на Путин. Помощ за Украйна може да има само ако тя не води до съкращения в социалната сфера у нас“, е заявил германският политик Дитмар Бартш.

Председателят на Германския институт за икономически изследвания Марсел Фрацшер подкрепя общи европейски облигации заради войната, но посочва, че те трябва да бъдат обезпечени в дългосрочен план чрез общи данъци. По думите му решенията трябва да отчитат финансовите потребности, ефективното използване на средствата и икономическите и сигурностните интереси на Европа.

Представители на ЕС и държавите членки, включително държавни и правителствени ръководители, ще обсъдят бъдещото финансиране през следващата седмица.

Източници: welt.de


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    11 17 Отговор
    В Европа е задействан механизъм за самоунищожение.

    Коментиран от #7

    04:43 08.11.2026

  • 2 Сърдя се на руснака

    9 15 Отговор
    За това,че не приключва по бързичко с нещата и се налага да гледам и плащам за зельо

    Коментиран от #5

    04:43 08.11.2026

  • 3 Нормално

    18 4 Отговор
    ЕС няма друг избор след като проспа анексията на Крим през 2014 година. Сега ще си плаща за грешката.

    Коментиран от #6

    04:44 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не могат фашистите

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сърдя се на руснака":

    Това е проблема. 5 години и стотици хиляди убити руснаци за 20% от Донбас.

    04:46 08.11.2026

  • 6 кукузел

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "Нормално":

    За Анексията в Косово бе "събудена", бомбардирайки Югославия ??

    04:49 08.11.2026

  • 7 Поправка

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Русия е напред с няколко обиколки по пътя към пропастта.

    04:50 08.11.2026

  • 8 СТРАННИ ПТИЦИ

    9 3 Отговор
    ТРЯБВА ПО СЕРИОЗНА ПОМОЩ . ГОНЕНЕ НА РУСИТЕ ОТ УКРАЙНА И ВЪСПИРАНЕ С ОРЪЖИЕ И ТЕХНИКА.

    Коментиран от #10

    04:53 08.11.2026

  • 9 Факти

    0 3 Отговор
    ЕССР вероятно ще поеме нов дълг за помощта за Украина

    04:55 08.11.2026

  • 10 Как така

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "СТРАННИ ПТИЦИ":

    бе Украина е Русия.

    04:57 08.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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