Буданов ще плати глоба за използване на руски език, Захарова му се подигра

Ръководителят на Офиса на президента на Украйна Кирил Буданов ще плати глоба за използване на руски език при изпълнение на служебни задължения. Нарушението е извършено на 2 ноември в Петропавловска Боршчаговка край Киев, където Буданов е пристигнал след сблъсъци между цивилни и военнослужещи от Националната гвардия.

По време на разговор с 14-годишен тийнейджър Буданов е преминал от украински на руски език. Кадри от разговора бяха разпространени публично и предизвикаха критики в Украйна. Според украинското законодателство държавните служители трябва да използват украински при изпълнение на служебните си задължения.

Украинският езиков омбудсман Елена Ивановска съобщи, че с Буданов е проведен разговор и той е признал факта на нарушението. „Фактът на нарушението е признат без опити да се търсят оправдания или да се включват защитни реакции. Предвидената от закона глоба ще бъде платена в установения срок“, заяви Ивановска.

Тя призова случаят да не се превръща в повод за тормоз в социалните мрежи и подчерта, че въпросът трябва да бъде решен по установения правен ред. Размерът на глобата не е обявен, а от съобщението на омбудсмана не става ясно и кога точно ще бъде издадена постановката за санкцията.

Ироничната реакция на Захарова

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова коментира случая след разпространяването на видеото. Тя постави серия от иронични въпроси, сред които: „С каква сума ще бъде глобен Буданов?“

Захарова попита също дали при определянето на санкцията ще бъдат отчетени служебното положение на Буданов, възрастта на тийнейджъра и ролята на медиите, излъчили кадрите.

Източници: pravda.com.ua, radiosvoboda.org, tass.ru