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Буданов ще плати глоба за използване на руски език, Захарова му се подигра
  Тема: Украйна

Буданов ще плати глоба за използване на руски език, Захарова му се подигра

7 Ноември, 2026 20:15 1 689 47

  • кирил буданов-
  • мария захарова-
  • езиков закон-
  • украйна-
  • глоба

Ръководителят на Офиса на президента на Украйна призна нарушението след разговор край Киев.

Буданов ще плати глоба за използване на руски език, Захарова му се подигра - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководителят на Офиса на президента на Украйна Кирил Буданов ще плати глоба за използване на руски език при изпълнение на служебни задължения. Нарушението е извършено на 2 ноември в Петропавловска Боршчаговка край Киев, където Буданов е пристигнал след сблъсъци между цивилни и военнослужещи от Националната гвардия.

По време на разговор с 14-годишен тийнейджър Буданов е преминал от украински на руски език. Кадри от разговора бяха разпространени публично и предизвикаха критики в Украйна. Според украинското законодателство държавните служители трябва да използват украински при изпълнение на служебните си задължения.

Украинският езиков омбудсман Елена Ивановска съобщи, че с Буданов е проведен разговор и той е признал факта на нарушението. „Фактът на нарушението е признат без опити да се търсят оправдания или да се включват защитни реакции. Предвидената от закона глоба ще бъде платена в установения срок“, заяви Ивановска.

Тя призова случаят да не се превръща в повод за тормоз в социалните мрежи и подчерта, че въпросът трябва да бъде решен по установения правен ред. Размерът на глобата не е обявен, а от съобщението на омбудсмана не става ясно и кога точно ще бъде издадена постановката за санкцията.

Ироничната реакция на Захарова

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова коментира случая след разпространяването на видеото. Тя постави серия от иронични въпроси, сред които: „С каква сума ще бъде глобен Буданов?“

Захарова попита също дали при определянето на санкцията ще бъдат отчетени служебното положение на Буданов, възрастта на тийнейджъра и ролята на медиите, излъчили кадрите.

Източници: pravda.com.ua, radiosvoboda.org, tass.ru


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    50 2 Отговор
    Тази украинска власт наистина ли не усеща на къде отиват нещата...? Дори и Соломон бункера вдяна че филма почти е свършил и зеления както и другарчетата му трябва да бягат ..

    Коментиран от #34

    20:18 07.11.2026

  • 2 Хмм

    39 2 Отговор
    в клипа с онази къща говореше на руски - такива центрове имало много в цялата страна, а момчето говореше на украински

    20:19 07.11.2026

  • 3 44444444

    43 2 Отговор
    Украйна е Руска западняците не са учили история.

    Коментиран от #14

    20:19 07.11.2026

  • 4 Шопо

    37 5 Отговор
    Човека е полиглот знае два езика.

    Коментиран от #9

    20:20 07.11.2026

  • 5 Абе

    3 45 Отговор
    Захарова от колко години не е напускала границите на руската кочина?И защо?

    20:21 07.11.2026

  • 6 ти да видиш

    40 2 Отговор
    Разсейване на вниманието от къщите на ужасите на зеленияпор!

    20:21 07.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 късичко име

    42 2 Отговор
    Такова нещо като украински/македонски език няма. Същото е като да кажеш "желязна дъска". Колкото и да викаш на металната шина "желязна дъска", шината си е шина. Същото е и с ония два "езика" по-горе.

    Коментиран от #10

    20:22 07.11.2026

  • 9 Шопо

    33 3 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Стево Пендаровски също знае два езика, български и северомакедонски.

    20:24 07.11.2026

  • 10 Име

    3 24 Отговор

    До коментар #8 от "късичко име":

    То и руски език няма.Има развален старобългарски с монголски заемки.

    Коментиран от #19

    20:24 07.11.2026

  • 11 Несъзнателно

    45 1 Отговор
    Колкото и езици да знае човек, когато попадне в критична ситуация... несъзнателно преминава на родния си език.

    20:24 07.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 така така

    34 3 Отговор
    Ами, Буданов какъв език да говори освен РУСКИ, защото той му е матерен език!!! Няма да говори измисления украински, я! Всички украинци в България говорят само и единствено РУСКИ!!!

    Коментиран от #18

    20:28 07.11.2026

  • 14 Захарова

    3 17 Отговор

    До коментар #3 от "44444444":

    В Русия има демокрация. Моите пари са в евро и долари и никой не ме глобява а ме уважава за избора.

    20:28 07.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гробар

    31 1 Отговор
    Така нареченият украински е полски диалект от крайните западни части на Украйна, които навремето са били полски. На всички останали родният език е руски, защото са руснаци.

    20:30 07.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гробар

    22 2 Отговор

    До коментар #13 от "така така":

    И аз това казвам. Най-големите русофоби от ппдб напълниха България с украински руснаци. Друго си е да си учил в Харвард.

    Коментиран от #23

    20:32 07.11.2026

  • 19 Соломон

    7 17 Отговор

    До коментар #10 от "Име":

    До 2014г преди Русия да анексира Крим и да вкара войски за да отцепи Донбас и Луганск. И в защита на руско говорящите. 95 процента от населението на Украйна общува на руски 👅 а в страната има над 1250 училища с изцяло преподаване на руски 👅. През 2014 г украинците първо разбраха че руснаците не са им братя. А след 22г че не са и хора. А сега едно от условията за мир е руския 👅 да стане официален в Украйна

    20:36 07.11.2026

  • 20 нннн

    21 3 Отговор
    Горкият. Наказват го, че ползва майчиният си език. Трудно се свиква с галицийския, странен диалект.

    20:36 07.11.2026

  • 21 Наполеон

    17 4 Отговор
    Мелези са и Зеленски не знаеше ,така нареченият украински език измишльотина от полски и руски

    Коментиран от #41

    20:36 07.11.2026

  • 22 Сатана Z

    15 4 Отговор
    Укърите винаги си спомнят родния руски език когато се предават в плен .

    Коментиран от #27

    20:36 07.11.2026

  • 23 така, де

    12 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гробар":

    В Харвард е учил само Асен Василев. Кирил Петков има само някакви курсове там, но това не значи, че е завършил магистратура там, както се пише. Това го знам от първо лице от човек, завършил там, защото те си имат регистър с номера на хората, завършили Харвард и Кирил Петков не фигурира в този регистър!

    20:40 07.11.2026

  • 24 Нима

    3 4 Отговор
    Използват в Украйна езика на агресията :)))

    20:40 07.11.2026

  • 25 Гориил

    24 2 Отговор
    Буданов разговарял с пребито и изнасилено дете, което не разбирало украински. Направил го е от състрадание. Милиони деца в Украйна не говорят украински у дома или с връстниците си.

    20:41 07.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 И днес ли яде

    0 5 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    у ичеца?

    20:43 07.11.2026

  • 28 Кирилицата не е създадена в Македония!

    1 1 Отговор
    Не прилича на баби да се подиграват.

    20:45 07.11.2026

  • 29 Мюмюн

    3 1 Отговор
    да плачеш ли, да се смееш ли? аз у нас на моя си език говоря навсякъде, по-напред сме от тези измислени

    20:45 07.11.2026

  • 30 ?????

    8 2 Отговор
    Ха ха.
    А кво ще правят със записите на НАБУ където всичките киевски баровци делят западните кинти на руски, а не на украински?
    Или тва е друго? А?

    20:46 07.11.2026

  • 31 Анонимен

    8 2 Отговор
    Е нали не беше забранен руския пъл сега се глобяват

    20:47 07.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гориил

    15 2 Отговор
    Разходете се по улиците на Харков, Николаев, Херсон, Запорожие или Одеса. Няма да чуете нито една дума на украински.

    20:50 07.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    1 8 Отговор
    СЛЕД МНОГОВЕКОВНО РОБСТВО

    ВИКИНГИТЕ РОССИ
    ПРОКУДЕНИ ОТ ВИКИНГИТЕ

    ЗАЩО ПОЛЗВАТ БЪЛГАРСКА
    АЗБУКА И ВИДОИЗМЕНЕН
    БЪЛГАРСКИ ЕЗИК!?...

    20:52 07.11.2026

  • 36 Анонимен

    8 1 Отговор
    Тези са си същински фашисти.В коя нормална държава има езиков Омбуцман?

    20:52 07.11.2026

  • 37 Боже, колко

    11 2 Отговор
    Са жалки, че те знаят ли украински. Зеленски псува на руски в белия дом. Ха ха ха...

    20:52 07.11.2026

  • 38 Артилерист

    11 1 Отговор
    Там където е пристигнал Буданов е таен затвор за инквизиция на нежелаещи да бъдат мобилизирани, на дезертьори, на напуснали позицията без разрешение. Лекарка от екипа, привикан да се погрижи за пребитите, е заснела на видео ужасното състояние на тези хора. В Украйна няма доброволци. Всички мобилизирани са насилствено доведени. Службата за безопасност, разузнаването, прокуратурата, териториалните центрове за мобшлизация- това са силовите структури които крепят киевската власт. Случаят с Буршчаговка се разчу международно, но виновници са не побойниците и насилниците, а лекарката и нейното семейство "за разпространение на руска пропаганда". Това е знаменателят, под който се подвеждат всички несъгласни с властта...

    Коментиран от #42, #45

    20:54 07.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Стенли

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Стенли":

    Е кое не е вярно , че ми пишете минуси 🤔😕

    21:01 07.11.2026

  • 44 Стенли

    1 1 Отговор
    Ха ха измислената държава Украйна с още по измисления си украински език 😁😁😁🚾🇺🇦🚽🧻🗑️

    21:06 07.11.2026

  • 45 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Артилерист":

    Да бе . Украинците се бият по принудата. Това че Русия ги нападна и иска да унищожи за да докаже че ги обича. А руснаците се бият по желание. Хиляди затворници излязоха на свобода по желание. Милиони пожелаха да станат милионери по желание. Северно корейците и те са пожелание. Както наемниците от Африка, Колумбия и Непал и те са пожелание

    21:06 07.11.2026

  • 46 Руснаците

    0 0 Отговор
    Говорят на стар български. Ние сме им дали език. Иначе те са пълни изроди.

    21:18 07.11.2026

  • 47 Верно ли

    1 0 Отговор
    Хахаха, да се смееш ли, да плачеш ли? На тоя глоба, 14 годишното дете - в Миротворец!

    21:18 07.11.2026

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