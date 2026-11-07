Буданов ще плати глоба за използване на руски език, Захарова му се подигра

Ръководителят на Офиса на президента на Украйна Кирил Буданов ще плати глоба за използване на руски език при изпълнение на служебни задължения. Нарушението е извършено на 2 ноември в Петропавловска Боршчаговка край Киев, където Буданов е пристигнал след сблъсъци между цивилни и военнослужещи от Националната гвардия.
По време на разговор с 14-годишен тийнейджър Буданов е преминал от украински на руски език. Кадри от разговора бяха разпространени публично и предизвикаха критики в Украйна. Според украинското законодателство държавните служители трябва да използват украински при изпълнение на служебните си задължения.
Украинският езиков омбудсман Елена Ивановска съобщи, че с Буданов е проведен разговор и той е признал факта на нарушението. „Фактът на нарушението е признат без опити да се търсят оправдания или да се включват защитни реакции. Предвидената от закона глоба ще бъде платена в установения срок“, заяви Ивановска.
Тя призова случаят да не се превръща в повод за тормоз в социалните мрежи и подчерта, че въпросът трябва да бъде решен по установения правен ред. Размерът на глобата не е обявен, а от съобщението на омбудсмана не става ясно и кога точно ще бъде издадена постановката за санкцията.
Ироничната реакция на Захарова
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова коментира случая след разпространяването на видеото. Тя постави серия от иронични въпроси, сред които: „С каква сума ще бъде глобен Буданов?“
Захарова попита също дали при определянето на санкцията ще бъдат отчетени служебното положение на Буданов, възрастта на тийнейджъра и ролята на медиите, излъчили кадрите.
Източници: pravda.com.ua, radiosvoboda.org, tass.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #34
20:18 07.11.2026
2 Хмм
20:19 07.11.2026
3 44444444
Коментиран от #14
20:19 07.11.2026
4 Шопо
Коментиран от #9
20:20 07.11.2026
5 Абе
20:21 07.11.2026
6 ти да видиш
20:21 07.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 късичко име
Коментиран от #10
20:22 07.11.2026
9 Шопо
До коментар #4 от "Шопо":Стево Пендаровски също знае два езика, български и северомакедонски.
20:24 07.11.2026
10 Име
До коментар #8 от "късичко име":То и руски език няма.Има развален старобългарски с монголски заемки.
Коментиран от #19
20:24 07.11.2026
11 Несъзнателно
20:24 07.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 така така
Коментиран от #18
20:28 07.11.2026
14 Захарова
До коментар #3 от "44444444":В Русия има демокрация. Моите пари са в евро и долари и никой не ме глобява а ме уважава за избора.
20:28 07.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гробар
20:30 07.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гробар
До коментар #13 от "така така":И аз това казвам. Най-големите русофоби от ппдб напълниха България с украински руснаци. Друго си е да си учил в Харвард.
Коментиран от #23
20:32 07.11.2026
19 Соломон
До коментар #10 от "Име":До 2014г преди Русия да анексира Крим и да вкара войски за да отцепи Донбас и Луганск. И в защита на руско говорящите. 95 процента от населението на Украйна общува на руски 👅 а в страната има над 1250 училища с изцяло преподаване на руски 👅. През 2014 г украинците първо разбраха че руснаците не са им братя. А след 22г че не са и хора. А сега едно от условията за мир е руския 👅 да стане официален в Украйна
20:36 07.11.2026
20 нннн
20:36 07.11.2026
21 Наполеон
Коментиран от #41
20:36 07.11.2026
22 Сатана Z
Коментиран от #27
20:36 07.11.2026
23 така, де
До коментар #18 от "Гробар":В Харвард е учил само Асен Василев. Кирил Петков има само някакви курсове там, но това не значи, че е завършил магистратура там, както се пише. Това го знам от първо лице от човек, завършил там, защото те си имат регистър с номера на хората, завършили Харвард и Кирил Петков не фигурира в този регистър!
20:40 07.11.2026
24 Нима
20:40 07.11.2026
25 Гориил
20:41 07.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 И днес ли яде
До коментар #22 от "Сатана Z":у ичеца?
20:43 07.11.2026
28 Кирилицата не е създадена в Македония!
20:45 07.11.2026
29 Мюмюн
20:45 07.11.2026
30 ?????
А кво ще правят със записите на НАБУ където всичките киевски баровци делят западните кинти на руски, а не на украински?
Или тва е друго? А?
20:46 07.11.2026
31 Анонимен
20:47 07.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Гориил
20:50 07.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
ВИКИНГИТЕ РОССИ
ПРОКУДЕНИ ОТ ВИКИНГИТЕ
ЗАЩО ПОЛЗВАТ БЪЛГАРСКА
АЗБУКА И ВИДОИЗМЕНЕН
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК!?...
20:52 07.11.2026
36 Анонимен
20:52 07.11.2026
37 Боже, колко
20:52 07.11.2026
38 Артилерист
Коментиран от #42, #45
20:54 07.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Стенли
До коментар #41 от "Стенли":Е кое не е вярно , че ми пишете минуси 🤔😕
21:01 07.11.2026
44 Стенли
21:06 07.11.2026
45 Соломон
До коментар #38 от "Артилерист":Да бе . Украинците се бият по принудата. Това че Русия ги нападна и иска да унищожи за да докаже че ги обича. А руснаците се бият по желание. Хиляди затворници излязоха на свобода по желание. Милиони пожелаха да станат милионери по желание. Северно корейците и те са пожелание. Както наемниците от Африка, Колумбия и Непал и те са пожелание
21:06 07.11.2026
46 Руснаците
21:18 07.11.2026
47 Верно ли
21:18 07.11.2026