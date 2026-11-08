Полицейска акция в Москва с над 200 задържани

Над 100 млади хора, включително непълнолетни, са били задържани при полицейска акция в района на Китай-город в Москва вечерта на 7 ноември. Това е един от най-старите исторически квартали в самия център на Москва, разположен на изток от Кремъл.

Baza съобщава за повече от 200 задържани, а други руски медии посочват, че броят им може да достигне около 300. ГУ МВД в Москва не е обявило официален общ брой.

По данни на „Осторожно, новости“ полицията е отвеждала хора от улицата, парка „Горка“ и близки заведения. Близки на задържаните твърдят, че младежите са били качвани в полицейски бусове без обяснение. Те са откарани в управленията „Басманное“ и „Таганское“, където са били провеждани проверки и разговори.

Московската полиция определи акцията като „профилактични мероприятия“, насочени към опазване на обществения ред и предотвратяване на административни нарушения, включително употреба на алкохол на обществени места. От ведомството заявиха, че мерки ще бъдат предприемани само при установено нарушение.

Според Baza най-малко 17 непълнолетни са получили административни протоколи за употреба на алкохол на обществено място. Част от задържаните вече са освободени от полицейските управления.

Задържани разказват за насилие

Освободени младежи твърдят пред „Осторожно, новости“, че на пълнолетни са били връчвани призовки за военните комисариати. Един от тях е разказал, че хората били въвеждани на групи по около 10 души, получавали призовки и след това били отвеждани. За някои студенти, включително такива с отсрочка, също се твърди, че са получили документи.

Една от задържаните млади жени твърди, че в други полицейски бусове служители са били задържани и са чупили телефоните им. По думите ѝ на улицата били снимани паспортите и лицата на хората. Тя разказва и че на непълнолетни, поискали да използват тоалетна, било отказано.

15-годишен задържан е заявил пред „Осторожно, новости“, че полицейски служител го е ударил. Твърденията за насилие не са потвърдени от московската полиция.

Официално потвърждение за точния брой задържани и за всички предприети административни мерки няма.

Източници: kommersant.ru, rbc.ru, ngs.ru