SpaceX изведе секретна военна мисия на САЩ в орбита

SpaceX изведе в орбита секретната мисия USSF-432 на Космическите сили на САЩ. Ракетата Falcon 9 излетя на 6 ноември от площадка 4E на базата „Ванденберг“ в Калифорния, но предназначението и съставът на полезния товар не бяха разкрити публично.

Изстрелването се състоя в 16:48 часа местно време, 19:48 часа по източното крайбрежие на САЩ и 00:48 часа по Гринуич на 7 ноември. След отделянето на първата степен SpaceX прекрати прякото излъчване приблизително 10 минути след старта, без да покаже последващото разгръщане на товара или да съобщи крайната му орбита.

„Falcon 9 изведе USSF-432 в орбита от площадка 4E в Калифорния“, съобщи SpaceX в публикация, цитирана от Daily Galaxy. Компанията не даде допълнителни подробности за товара.

Осми полет на използвания ускорител

Първата степен, обозначена като B1095, се върна на автономната платформа Of Course I Still Love You в Тихия океан. Това беше осмият полет на ускорителя. Преди USSF-432 той е използван за изстрелването на спътника GPS III-8 и за шест мисии Starlink.

Мисията е 14-ият полет на Falcon 9 за националната сигурност на САЩ през 2026 г. Данните са пореден знак за ролята на комерсиалните ракети в изстрелването на военни и разузнавателни спътници.

Траекторията насочи вниманието към Starshield

Липсата на информация за полезния товар насочи вниманието към косвени признаци от полета. Специализирани наблюдатели сравниха зоните, в които са паднали отделените части на ракетата, с данни от предишни изстрелвания на Starlink от група 15. Сходството подсказва възможна траектория към ниска околоземна орбита, но не доказва какви спътници са били изведени.

Една от хипотезите е, че USSF-432 може да е превозвала група секретни спътници, базирани на платформата Starshield на SpaceX. Те биха могли да бъдат свързани с програмата Space Based Sensing and Targeting, насочена към космическо наблюдение и подпомагане на военни операции. Тази версия обаче остава непотвърдена.

Подобна траектория сама по себе си не установява нито броя, нито вида на спътниците. Различни мисии могат да използват сходни полетни коридори, а нито SpaceX, нито Космическите сили на САЩ са посочили официално какво е изведено в орбита. Засега потвърдено е единствено успешното извеждане на класифицирания товар и кацането на първата степен.

Източници: dailygalaxy.com, space.com, keyt.com