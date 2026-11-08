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Руски атаки оставиха градове в Украйна без ток и отопление
  Тема: Украйна

Руски атаки оставиха градове в Украйна без ток и отопление

8 Ноември, 2026 04:09 563 5

  • украйна-
  • одеса-
  • днепър-
  • житомирска област-
  • енергетика

При ударите по Одеса, Днепър и Житомирска област има загинал човек, разрушена подстанция и прекъснато електро- и топлоснабдяване

Руски атаки оставиха градове в Украйна без ток и отопление - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нови руски атаки срещу украинската енергийна и градска инфраструктура са засегнали Одеса, Днепър и Житомирска област. Съобщава се за един загинал в Одеса, за над 60 000 потребители без електричество в Днепър и за унищожена електрическа подстанция край Овруч.

В Одеса вечерта на 7 ноември е била поразена инфраструктура, при което е загинал един човек. „Врагът отново атакува Одеса. Пострада инфраструктура. За съжаление, един човек загина“, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак.

При нова атака през нощта на 8 ноември е избухнал пожар в нежилищна сграда в един от районите на града. Взривната вълна е изпочупила прозорци на близка жилищна сграда. Към момента на съобщението няма данни за други пострадали, а на място работят съответните служби.

Над 60 000 потребители без ток в Днепър

В Днепър повторни атаки срещу енергийната инфраструктура са оставили без електричество повече от 60 000 потребители. Ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа заяви, че прекъсването е резултат от нови руски удари по енергетиката.

„Повече от 60 000 потребители в Днепър останаха без ток заради повторните руски атаки срещу енергетиката“, каза Ганжа.

По думите му възстановителните работи ще започнат, когато условията за сигурност позволят. От 29 октомври Днепропетровска област е подложена на засилени атаки срещу енергийната инфраструктура. На 30 октомври в Днепър и областта са били въведени аварийни прекъсвания, а почти целият електрически транспорт в града е спрял.

Разрушена подстанция и прекъснато отопление

В Житомирска област руски безпилотни апарати са атакували енергийни обекти в три от четирите района на областта – Коростенския, Звягелския и Житомирския. Повредено е оборудване в котелна централа в Житомир, заради което е спряно подаването на топло към част от обслужваните жилища.

В Овруч е напълно унищожена електрическата подстанция „Овруч“. Кметът Иван Коруд предупреди: „Възстановяването на електрозахранването ще отнеме значително време. Моля всички да бъдат готови за продължително отсъствие на ток.“

Украинските власти съобщиха, че ремонтните работи продължават. Към момента няма данни за пострадали при атаките в Житомирска област.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А прогнозата е че

    6 5 Отговор
    В Кllф температурите ще са около нулата

    Коментиран от #3, #5

    04:13 08.11.2026

  • 2 Забележка

    5 5 Отговор
    Така се прави когато не можеш да победиш на бойното поле вече 5 години . Лошото е, че вероятно ще получиш огледален отговор.

    04:21 08.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нико

    4 6 Отговор
    Това е като удара под кръста в бокса, понеже си неспособен на друго

    04:29 08.11.2026

  • 5 Ясно е, че си рууско💩

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "А прогнозата е че":

    Господ гледа!

    04:32 08.11.2026

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