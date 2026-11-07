Елица и Алекса се развеждат след изневяра в „Игри на волята“

Елица Янкова и Алекса Ерски са разделени и са в процес на развод. Това потвърди самата Елица в участието си в „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка. Тя свърза края на връзката им с изневяра на Алекса по време на снимките на All Stars битките на „Игри на волята“.
„Алекса не присъства в моя живот по същия начин, по който бяхме преди. Ние сме разделени от края на август“, казва Елица в разговора. По думите ѝ именно тогава отношенията между двамата са се променили съществено.
Сапунджиева е посочена като третия човек
В разговора Елица посочва Сапунджиева като жената, с която Алекса ѝ е изневерил. Според разказа, представен в подкаста, близостта между двамата е възникнала по време на снимките на All Stars битките, проведени през лятото.
Елица намеква, че зрителите могат да открият признаци за отношенията между Алекса и Сапунджиева в епизодите, които в момента се излъчват. Тя насочва вниманието към общото им поведение по време на битките на арената.
Алекса е победител в четвъртия сезон
Алекса Ерски спечели четвъртия сезон на „Игри на волята“. Елица Янкова е олимпийска медалистка и също познато лице от риалити формата. Двамата дълго време бяха една от най-коментираните двойки сред участниците в предаването.
Източници: plovdiv24.bg, edna.bg, show.blitz.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сапунката
16:12 07.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този
Коментиран от #16, #17
16:18 07.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Е СЕГА ВЕЧЕ?..
16:22 07.11.2026
6 Любопитко
16:23 07.11.2026
7 ставка
Едната гледам даже е пуснала и брада!
16:29 07.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
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15 Гост
16:39 07.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Риторичен въпрос
До коментар #3 от "Този":А вие, съвременните "не съм от тях, как Сийке", притежавате ли го?
17:03 07.11.2026