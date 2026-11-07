Елица и Алекса се развеждат след изневяра в „Игри на волята“

Овен

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Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Близостта с любим човек може да придобие особена дълбочина, ако си позволите да говорите открито за чувствата и желанията си. Подходящ момент е да оставите зад гърба си старо недоразумение, което вече няма смисъл да носите със себе си. Възможно е да получите мил жест, подарък или подкрепа точно когато най-малко очаквате. Приемете доброто отношение с благодарност, без да се чувствате задължени веднага да отвърнете със същото.

Водолей (21.01 - 19.02) Различната среда ще Ви се отрази освежаващо, независимо дали ще изберете пътуване, изложба или среща с човек от друга култура. Любопитен разговор може да събуди интерес към тема, която досега не сте познавали добре. Ако обмисляте обучение или по-дълго пътуване, днес ще Ви бъде приятно да проучите възможностите и да споделите идеите си с близък човек. Не е нужно веднага да вземате решение – понякога самото откриване на нови хоризонти е достатъчно вдъхновяващо.

Козирог (23.12 - 20.01) Макар да е събота, може да получите приятно признание за усилията си или да научите добра новина, свързана с професионалните Ви планове. Ще Ви бъде по-лесно да разговаряте с хора, чието съдействие цените, без обичайното напрежение на работната среда. Възползвайте се от възможността да укрепите полезно познанство, но не превръщайте всяка среща в делови разговор. Отделете време и за личен повод, който заслужава да бъде отпразнуван.

Стрелец (23.11 - 22.12) Компанията на приятели ще бъде особено зареждаща и може да Ви вдъхнови за ново общо начинание. Някой ще предложи интересно събитие, екскурзия или занимание, което напълно съответства на желанието Ви за разнообразие. Не отказвайте възможността да се запознаете с нови хора, дори ако първоначално не сте имали намерение да излизате. Сред приятните разговори може да се роди идея, която ще продължи да Ви вълнува и след края на почивните дни.

Скорпион (24.10 - 22.11) След натоварената седмица ще Ви се отрази добре да намалите темпото и да се откъснете от обичайните си отговорности. Музика, хубава книга или разходка на спокойно място могат да Ви доставят повече удоволствие от шумните развлечения. Възможно е да си спомните човек, с когото някога сте били близки, и да почувствате желание да възстановите контакта. Ако решите да му пишете, направете го без предварителни очаквания и оставете разговорът да се развие естествено.

Везни (24.09 - 23.10) Ще Ви бъде приятно да отделите повече внимание на външния си вид, личните желания и нещата, които Ви карат да се чувствате добре. Старо приятелство или романтична връзка може да Ви донесе хубави емоции, особено ако напоследък сте имали малко време един за друг. Приемете покана за събитие или организирайте среща, която отдавна отлагате. Хората ще откликват с готовност на Вашето внимание, а един искрен жест може да се окаже начало на нов, по-топъл период в отношенията Ви.

Дева (24.08 - 23.09) Може да откриете истинско удоволствие в малка покупка, която прави ежедневието Ви по-красиво или удобно. Не е необходимо да харчите много, за да си подарите нещо качествено и избрано с вкус. Ако напоследък сте били прекалено взискателни към себе си, позволете си да се насладите на постигнатото, вместо веднага да търсите следващата задача. Приятна среща или посещение на любимо място ще Ви напомни, че почивката също заслужава място в програмата Ви.

Лъв (24.07 - 23.08) Имате достатъчно енергия да превърнете обикновената събота в ден, изпълнен с интересни преживявания. Кратко пътуване, културно събитие или среща със стари приятели ще Ви донесе особено удоволствие. Възможно е да получите комплимент или признание, което ще Ви напомни за качество, което напоследък сте подценявали у себе си. Споделете доброто си настроение с околните, без да очаквате всички да бъдат толкова активни, колкото сте Вие.

Рак (22.06 - 23.07) Домашният уют ще Ви привлича повече от шумните места, особено ако през седмицата не Ви е останало достатъчно време за семейството. Може да решите да поканите гости, да приготвите любимо ястие или да създадете по-красива обстановка около себе си. Разговор с роднина ще Ви припомни приятна история или ще помогне да възстановите позабравена близост. Не се притеснявайте, ако не всичко е съвършено подредено – добрата атмосфера зависи много повече от отношението между хората.

Близнаци (22.05 - 21.06) Любопитството Ви може да Ви отведе на интересно място или да Ви срещне с хора, с които разговорът върви съвсем естествено. Ще се чувствате особено добре сред приятели, които споделят чувството Ви за хумор и обичат да опитват нови неща. Ако имате деца, измислете нещо различно от обичайните семейни занимания и ги оставете да участват в избора. Един лек и непринуден ден може да Ви донесе повече вдъхновение, отколкото дългото обмисляне на бъдещите планове.

Телец (21.04 - 21.05) Погрижете се за онези дребни неща у дома, които все отлагате, макар да знаете колко по-приятно ще Ви бъде след това. Дори обикновеното подреждане или приготвянето на хубава храна може да се превърне в удоволствие, ако го споделите с близките. Някой може да Ви предложи помощ или да Ви зарадва с мил жест, който не сте очаквали. Оставете достатъчно време и за почивка, вместо да превръщате свободния ден в поредния списък със задължения.