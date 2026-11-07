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Елица и Алекса се развеждат след изневяра в „Игри на волята“
  Тема: Известни личности

Елица и Алекса се развеждат след изневяра в „Игри на волята“

7 Ноември, 2026 16:08 1 579 17

  • елица янкова-
  • алекса ерски-
  • игри на волята-
  • сапунджиева-
  • развод

Елица Янкова свърза края на връзката си с Алекса Ерски с изневяра със Сапунджиева по време на снимките на All Stars сезона

Елица и Алекса се развеждат след изневяра в „Игри на волята“ - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Елица Янкова и Алекса Ерски са разделени и са в процес на развод. Това потвърди самата Елица в участието си в „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка. Тя свърза края на връзката им с изневяра на Алекса по време на снимките на All Stars битките на „Игри на волята“.

„Алекса не присъства в моя живот по същия начин, по който бяхме преди. Ние сме разделени от края на август“, казва Елица в разговора. По думите ѝ именно тогава отношенията между двамата са се променили съществено.

Сапунджиева е посочена като третия човек

В разговора Елица посочва Сапунджиева като жената, с която Алекса ѝ е изневерил. Според разказа, представен в подкаста, близостта между двамата е възникнала по време на снимките на All Stars битките, проведени през лятото.

Елица намеква, че зрителите могат да открият признаци за отношенията между Алекса и Сапунджиева в епизодите, които в момента се излъчват. Тя насочва вниманието към общото им поведение по време на битките на арената.

Алекса е победител в четвъртия сезон

Алекса Ерски спечели четвъртия сезон на „Игри на волята“. Елица Янкова е олимпийска медалистка и също познато лице от риалити формата. Двамата дълго време бяха една от най-коментираните двойки сред участниците в предаването.

Източници: plovdiv24.bg, edna.bg, show.blitz.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сапунката

    5 2 Отговор
    Ми само него не го бях...

    16:12 07.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този

    9 6 Отговор
    Няма мозък да зареже жена си заради тази грозната Сапунджиева.

    Коментиран от #16, #17

    16:18 07.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Е СЕГА ВЕЧЕ?..

    8 1 Отговор
    Е сега вече ми се срути настроението не само за тази събота вечер но и за новогодишните празници също. Трагедия!!! Място не мога да си намеря, ще обикалям от купон на купон!

    16:22 07.11.2026

  • 6 Любопитко

    9 1 Отговор
    В статията пише ли за кога е обявен тридневният национален траур? Ако не - хич да не я чета...

    16:23 07.11.2026

  • 7 ставка

    7 1 Отговор
    А коя е Елица и коя е Алекса?
    Едната гледам даже е пуснала и брада!

    16:29 07.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гост

    6 0 Отговор
    Смешни мисирки имитация на журналистика

    16:39 07.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Риторичен въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Този":

    А вие, съвременните "не съм от тях, как Сийке", притежавате ли го?

    17:03 07.11.2026