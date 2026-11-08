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Тръмп търси изход от войните след загубата на изборите
  Тема: Избори

Тръмп търси изход от войните след загубата на изборите

8 Ноември, 2026 05:47 844 13

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • украйна-
  • джей ди ванс-
  • междинни избори

След тежкото поражение на републиканците президентът на САЩ е изправен пред натиск да прекрати войната с Иран и да постигне напредък по украинския конфликт

Тръмп търси изход от войните след загубата на изборите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп търси изход от войните с Иран и Русия, след като демократите спечелиха мнозинство и в двете камари на Конгреса. Поражението постави под натиск Белия дом да прекрати осеммесечната война с Иран и да постигне резултат в опитите за спиране на бойните действия в Украйна. Тръмп призна, че конфликтът с Техеран е допринесъл за загубата на републиканците, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс го определи като основна причина за изборния срив.

Американската дипломация към Иран се движи по два различни канала. Тръмп продължава да заплашва с възобновяване на военните действия, докато министърът на финансите Скот Бесънт е потърсил помощ от Китай. Според Вашингтон пост Пекин вече е предал на Техеран посланието на Вашингтон за прекратяване на войната.

Ванс е изпратил писмо до иранския представител по сигурността Мохсен Резаи. Катарският посредник Али Ал Тауади заяви, че иранските лидери са възприели писмото като жест на уважение и са обърнали внимание на думите на Ванс, че войната е била грешка.

„Иранските лидери искат да разберат дали американската политика наистина се е променила“, заяви Али Ал Тауади пред Вашингтон пост.

В същото време Пентагонът подготвя варианти за нова ескалация. След изборите Тръмп трябва да реши дали да продължи натиска и военните заплахи, или да използва посредничеството на Китай и държавите от Персийския залив за преговори.

Украйна остава вторият фронт

По украинския конфликт следващият важен момент са разговорите в Абу Даби на 10 и 11 ноември. На тях трябва да се срещнат представители на САЩ, Украйна и Русия. Вашингтон ще бъде представен от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Целта е да бъдат обсъдени прекратяване на огъня, следвоенни гаранции за сигурност и мерки за ограничаване на ескалацията.

Къшнър настоява разговорите за примирие да вървят паралелно с по-широк диалог между Русия и Европа за бъдещата архитектура на сигурността на континента. Европейски представители обаче заявяват, че първо трябва да бъде постигнато прекратяване на огъня в Украйна. Това разминаване може да се окаже основната пречка пред американския план.

Военната ситуация допълнително ограничава възможностите за бърз пробив. Украйна навлиза в нов зимен период на бойни действия, докато запасите от ракети „Пейтриът“ са почти изчерпани. В новия Конгрес се очаква да има двупартийна подкрепа за по-строги санкции срещу Москва и за допълнителни оръжия за Киев.

По-слаб натиск върху съюзници и противници

Според анализа на Вашингтон пост изборният резултат е дал повече пространство за маневри на Украйна и Европа, докато Русия е загубила част от позициите си. За самата администрация обаче той означава по-малка свобода във вътрешната политика и по-голяма зависимост от външнополитически успехи.

Тръмп трябва да се срещне със Си Дзинпин на 18 ноември в Шънджън, като се очаква участие и на Владимир Путин. До тази среща Вашингтон ще се опита да покаже напредък поне по един от двата конфликта. Засега потвърдените дипломатически канали са отворени, но няма постигнато споразумение нито с Иран, нито за Украйна.

Източници: washingtonpost.com, apnews.com, investing.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фантомас

    7 5 Отговор
    Тръмп ще намери изход от войната с Иран , но кремълския диктатор няма такъв.

    Коментиран от #6

    05:52 08.11.2026

  • 2 Изходите му са два,

    4 5 Отговор
    също като на Путин-
    затвор, или да направят като Xuтлep.

    05:52 08.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мнение

    6 5 Отговор
    Двамата с Путин са минимум за затвор.

    05:55 08.11.2026

  • 5 Защото

    5 1 Отговор
    за Иран Таръмп се подведе по акъла на Смотаняху !

    Коментиран от #7, #9

    05:55 08.11.2026

  • 6 Наистина

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фантомас":

    няма такъв за войната с Иран.

    05:56 08.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Браво Шумоф

    0 0 Отговор
    Точно така

    06:30 08.11.2026

  • 9 Чатала

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Защото":

    А познай

    06:32 08.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Преди стане великия клоун ,търсеше навсякъде мир ,после прекратяваше войната в укрия всеки ден ,отвлече президент на суверенна държава ,нападна Иран ,и все още го побеждава ,днес със сигурност ще реши проблема ,и ще остане в историята великият хамерски клоун с поразяващата уста ,техните намерения за мир ,погубват милиони ,за да могат да крадат и да са добре

    06:33 08.11.2026

  • 12 Американски прелести

    0 0 Отговор
    Ами, Тръмп да се извини на Иран и да арестува Биби, ръководството на ЕС и Зелената шайка. Е, тогава ще получава Нобелова награда за мир всяка година, докато е жив.

    06:47 08.11.2026

  • 13 От 8 месеца разправяме

    1 0 Отговор
    буквално едно и също, до втръсване, омръзнах на себе си вече- Иран държи Тръмп са мушмулите с Ормуз и може д ги стиска и отпуск когато и колкото си иска!

    Защо се получи така- защото Тръмп скочи с двата крака , без дори да беше чувал за Ормуз, да познава ролята му и да бъде намерен някакъв алтернативен маршрут за доставка.
    Пълен аматьор!
    И до днес се чудя как е възможно да започнеш война с Иран, без да си осигурил доставките на петрол и газ.
    Поне да беше осигурил първо Баб ел Мандеб, преди да нападне Иран.
    Един масивен десант с подкрепата на правителството в САНА щеше да реши въпроса.
    Близкият изток щеше да изнася през пристанище Акаба в Йордания и през тръбопроводите на Саудитска Арабия.
    Оман също има тръба, която излиза на Арабско море.

    06:48 08.11.2026