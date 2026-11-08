Тръмп търси изход от войните след загубата на изборите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп търси изход от войните с Иран и Русия, след като демократите спечелиха мнозинство и в двете камари на Конгреса. Поражението постави под натиск Белия дом да прекрати осеммесечната война с Иран и да постигне резултат в опитите за спиране на бойните действия в Украйна. Тръмп призна, че конфликтът с Техеран е допринесъл за загубата на републиканците, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс го определи като основна причина за изборния срив.
Американската дипломация към Иран се движи по два различни канала. Тръмп продължава да заплашва с възобновяване на военните действия, докато министърът на финансите Скот Бесънт е потърсил помощ от Китай. Според Вашингтон пост Пекин вече е предал на Техеран посланието на Вашингтон за прекратяване на войната.
Ванс е изпратил писмо до иранския представител по сигурността Мохсен Резаи. Катарският посредник Али Ал Тауади заяви, че иранските лидери са възприели писмото като жест на уважение и са обърнали внимание на думите на Ванс, че войната е била грешка.
В същото време Пентагонът подготвя варианти за нова ескалация. След изборите Тръмп трябва да реши дали да продължи натиска и военните заплахи, или да използва посредничеството на Китай и държавите от Персийския залив за преговори.
Украйна остава вторият фронт
По украинския конфликт следващият важен момент са разговорите в Абу Даби на 10 и 11 ноември. На тях трябва да се срещнат представители на САЩ, Украйна и Русия. Вашингтон ще бъде представен от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Целта е да бъдат обсъдени прекратяване на огъня, следвоенни гаранции за сигурност и мерки за ограничаване на ескалацията.
Къшнър настоява разговорите за примирие да вървят паралелно с по-широк диалог между Русия и Европа за бъдещата архитектура на сигурността на континента. Европейски представители обаче заявяват, че първо трябва да бъде постигнато прекратяване на огъня в Украйна. Това разминаване може да се окаже основната пречка пред американския план.
Военната ситуация допълнително ограничава възможностите за бърз пробив. Украйна навлиза в нов зимен период на бойни действия, докато запасите от ракети „Пейтриът“ са почти изчерпани. В новия Конгрес се очаква да има двупартийна подкрепа за по-строги санкции срещу Москва и за допълнителни оръжия за Киев.
По-слаб натиск върху съюзници и противници
Според анализа на Вашингтон пост изборният резултат е дал повече пространство за маневри на Украйна и Европа, докато Русия е загубила част от позициите си. За самата администрация обаче той означава по-малка свобода във вътрешната политика и по-голяма зависимост от външнополитически успехи.
Тръмп трябва да се срещне със Си Дзинпин на 18 ноември в Шънджън, като се очаква участие и на Владимир Путин. До тази среща Вашингтон ще се опита да покаже напредък поне по един от двата конфликта. Засега потвърдените дипломатически канали са отворени, но няма постигнато споразумение нито с Иран, нито за Украйна.
Източници: washingtonpost.com, apnews.com, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фантомас
Коментиран от #6
05:52 08.11.2026
2 Изходите му са два,
затвор, или да направят като Xuтлep.
05:52 08.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мнение
05:55 08.11.2026
5 Защото
Коментиран от #7, #9
05:55 08.11.2026
6 Наистина
До коментар #1 от "Фантомас":няма такъв за войната с Иран.
05:56 08.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Браво Шумоф
06:30 08.11.2026
9 Чатала
До коментар #5 от "Защото":А познай
06:32 08.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Kaлпазанин
06:33 08.11.2026
12 Американски прелести
06:47 08.11.2026
13 От 8 месеца разправяме
Защо се получи така- защото Тръмп скочи с двата крака , без дори да беше чувал за Ормуз, да познава ролята му и да бъде намерен някакъв алтернативен маршрут за доставка.
Пълен аматьор!
И до днес се чудя как е възможно да започнеш война с Иран, без да си осигурил доставките на петрол и газ.
Поне да беше осигурил първо Баб ел Мандеб, преди да нападне Иран.
Един масивен десант с подкрепата на правителството в САНА щеше да реши въпроса.
Близкият изток щеше да изнася през пристанище Акаба в Йордания и през тръбопроводите на Саудитска Арабия.
Оман също има тръба, която излиза на Арабско море.
06:48 08.11.2026