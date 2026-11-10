САЩ извършват "най-мащабната промяна" в стратегия за сигурност след края на Втората световна война

САЩ извършват най-мащабното пренастройване на националната си стратегия за сигурност след края на Втората световна война, заяви министърът на отбраната Пийт Хегсет. Той говори на 9 ноември в Морския военен колеж в Нюпорт, щата Роуд Айлънд.

Хегсет определи промяната като „по-дълбока и по-значима от разпадането на Съветския съюз“. По думите му при управлението на президента Доналд Тръмп и прилагането на новата Национална стратегия за отбрана се променят основни допускания, които са ръководили американската държавна политика в продължение на осем десетилетия.

Конкретната инициатива, представена в Нюпорт, е насочена към висшите военни учебни заведения. Хегсет обяви 33 директиви за тяхната „цялостна реформа“. Мерките засягат Военния колеж на Сухопътните войски, Националния университет по отбрана, Морския военен колеж, Университета на морската пехота и Военновъздушния колеж.

Военни симулации вместо дълги тези

Една от най-съществените промени е отпадането на дългите писмени тези като основно заключително изискване към курсантите. На тяхно място ще бъдат въведени състезателни военни симулации с изкуствен интелект и сценарии за вземане на решения под силен натиск.

„Ще оценяваме образователните институции по един-единствен критерий: дали подготвят лидери, които ще спечелят войните на Америка“, е заявил Хегсет според „Старс енд Страйпс“.

Предвижда се още във висшите военни колежи да бъдат създадени длъжности за командири с чин полковник или генерал и с неотдавнашен оперативен опит. На кампусите трябва да бъде разширен и капацитетът за работа с класифицирана информация.

За новоназначените цивилни преподаватели се предвиждат тригодишни договори, обвързани с резултатите от преподаването и изследванията в областта на националната сигурност. Пожизнените назначения и статутът „почетен преподавател“ няма да се прилагат за новите назначения, съобщи „Старс енд Страйпс“.

Акцент върху спорните решения

Хегсет заяви, че вътрешен преглед е установил избягване на задълбоченото изучаване на последните стратегически провали на САЩ. Като примери той посочи изтеглянето от Афганистан, мандата за ваксинация срещу COVID-19 и действията на бившия председател на Съвета на началник-щабовете генерал Марк Мили.

„Това, че някои от вас познават Марк Мили, не означава, че не трябва да изучаваме неговите провали“, каза министърът според „Старс енд Страйпс“.

Изявлението беше направено в момент на силен политически натиск срещу Хегсет. Републиканският конгресмен Томас Маси предприе стъпки за гласуване на предложение за импийчмънт, свързано основно с войната с Иран, както и с американски военни действия в Йемен и Венецуела. Според Асошиейтед прес гласуването в Камарата на представителите може да се състои още в средата на седмицата.

Хегсет отхвърли натиска и обяви, че ще даде пресконференция на 10 ноември, посветена на опита за отстраняването му. Асошиейтед прес отбелязва, че това ще бъде първата му пресконференция от повече от 180 дни.

Източници: stripes.com, apnews.com, jbiznews.com