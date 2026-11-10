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Спортът по ТВ във вторник (10 ноември)

Спортът по ТВ във вторник (10 ноември)

10 Ноември, 2026 05:46 570 0

  • спортът по телевизията-
  • телевизионна програма-
  • футбол-
  • тенис-
  • баскетбол

Футбол, тенис, баскетбол, хокей и моторни спортове са сред акцентите в спортната телевизионна програма. Вижте началните часове и каналите

Спортът по ТВ във вторник (10 ноември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Спортът по телевизията на 10 ноември включва мачове от българското и европейското футболно първенство, тенис от ATP 250 в Стокхолм, баскетбол от Еврокупата и НБА, хокей от НХЛ, голф, падел и автомобилни състезания. Часовете са по българско време.

Футболът започва от сутринта

По Диема Спорт 2 денят започва в 06:30 ч. с Манчестър Юнайтед – Астън Вила, а следват Фулъм – Нюкасъл Юнайтед в 08:30 ч., Нотингам Форест – Манчестър Сити в 10:30 ч., Съндърланд – Челси в 12:30 ч. и Кристъл Палас – Ливърпул в 14:30 ч. В 17:30 ч. е Евертън – Ковънтри Сити.

Диема Спорт предлага архивни излъчвания и програми от българския футбол, като сред тях са Черноморец – Янтра в 07:00 ч., Етър – Монтана в 09:00 ч., Септември – Локомотив София в 11:00 ч., Ботев Пловдив – Дунав в 13:00 ч. и Ботев Враца – Локомотив Пловдив в 15:00 ч. В 17:00 ч. е Левски – ЦСКА, а в 21:30 ч. започва Лудогорец – ЦСКА 1948.

По Нова Спорт са насрочени Пари Сен Жермен – Троа в 07:30 ч., Тулуза – Страсбург в 09:30 ч., два мача от ФА Къп и срещи от Втора Бундеслига. В 23:30 ч. каналът предлага баскетболния мач Реал Мадрид – Мурсия.

Българско участие в баскетбола и тениса

В 19:00 ч. MAX Sport 2 излъчва мача от Еврокупата Балкан Ботевград – ПАОК. По същия канал от 21:30 ч. е Манреса – Босна, а по MAX Sport 1 двубоят между Балкан и ПАОК е включен и в късната програмна схема от 23:00 ч.

Тенисът от ATP 250 в Стокхолм заема голяма част от програмата на MAX Sport 1. Предаванията са насрочени през два часа от 06:00 до 12:00 ч., а излъчванията на живо са посочени за 14:00, 16:00, 19:00 и 21:00 ч.

Хокей, мотори и зимни спортове

MAX Sport 2 предлага хокейния мач Торонто Мейпъл Лийфс – Ню Джърси Девилс в 12:45 ч., а в 23:30 ч. е Сан Хосе Шаркс – Ню Йорк Айлъндърс. В 02:00 ч. след полунощ е насрочен двубоят Монреал Канейдиънс – Минесота Уайлд.

По Eurosport 1 зрителите могат да проследят финала на Международния шампионат по снукър в 09:30 и 16:30 ч., автомобилното състезание „6 часа на Монца“ в 07:00 и 13:00 ч., както и европейското първенство по колокрос. Eurosport 2 също включва снукър, колокрос и състезания от автомобилния шампионат.

БНТ 3 излъчва срещи и дисциплини от младежките олимпийски игри в Дакар, включително баскетбол 3х3, лека атлетика и спортна гимнастика. Каналът предлага още колоездачна обиколка на Хърватия в 06:00 ч. и рали „Мароко“ в 20:05 ч.

Сред останалите акценти са турнирът по падел в Кувейт по Ринг, голфът от Abu Dhabi HSBC Championship по MAX Sport 2 и мачове от Серия А и испанското първенство по MAX Sport 3 и MAX Sport 4.

Източници: tv-programata.com


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