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В Конгреса започна процедура по импийчмънт срещу Хегсет

В Конгреса започна процедура по импийчмънт срещу Хегсет

10 Ноември, 2026 05:19 581 6

  • пийт хегсет-
  • томас маси-
  • импийчмънт-
  • войната с иран

Републиканецът Томас Маси внесе осем обвинения срещу министъра на отбраната заради войната с Иран и други военни операции

В Конгреса започна процедура по импийчмънт срещу Хегсет - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Републиканецът Томас Маси внесе в Камарата на представителите резолюция за импийчмънт на министъра на отбраната Пийт Хегсет. Документът съдържа осем члена на обвинението, като основната част от тях е свързана с воденето на войната срещу Иран без разрешение от Конгреса.

Според ABC News Маси обвинява Хегсет, че е нарушил Закона за военните правомощия от 1973 г. и е продължил военните действия въпреки решения на Конгреса. В резолюцията са включени и твърдения за незаконни операции във Венецуела, Йемен, Карибско море и източната част на Тихия океан, както и за пренебрегване на защитата на цивилни във военни действия.

Маси твърди още, че министърът е потискал свободата на словото на американски сенатор. Обвиненията са политически твърдения, които предстои да бъдат разгледани от Конгреса, а не установени от съд факти.

Гласуването може да бъде до два законодателни дни

Резолюцията е внесена като въпрос с привилегии за Камарата. Това означава, че председателят Майк Джонсън трябва да се произнесе по процедурата и при признаването ѝ за редовна да насрочи гласуване в рамките на два законодателни дни. Според Roll Call вотът може да се проведе още в сряда.

Маси предприе същия ход през септември, но тогава гласуването не се състоя. Джонсън прекрати по-рано законодателната работа преди междинните избори, с което отложи разглеждането на резолюцията.

Сега инициативата получава подкрепа от демократите. Лидерът на малцинството в Камарата Хаким Джефрис заяви по ABC, че ще гласува за импийчмънта. По данни на CBS News някои републиканци също обмислят подкрепа, но окончателната позиция на достатъчен брой членове на партията остава неясна.

За приемането на резолюцията е необходимо обикновено мнозинство. Ако Камарата гласува импийчмънт, процедурата ще продължи в Сената, където за отстраняване на Хегсет от длъжност ще са нужни две трети от гласовете.

Маси вече няма да бъде конгресмен

Инициативата идва след тежките загуби на Републиканската партия на междинните избори, които според редица републиканци са били повлияни от непопулярността на войната с Иран. Маси обаче не е загубил мястото си на самите избори на 3 ноември. Той загуби републиканските първични избори в Кентъки през май и няма да бъде депутат в следващия Конгрес.

Това обстоятелство може да улесни позицията му, тъй като той няма да се явява отново пред избирателите. В интервю, цитирано от Roll Call, Маси заяви, че някои републиканци, които също напускат Конгреса, могат да се почувстват по-свободни да подкрепят резолюцията.

Хегсет: „Не сме притеснени от това“

Хегсет отхвърли опасността от процедурата. „Не сме притеснени от това“, заяви той пред журналисти, попитан за опита за импийчмънт. Министърът защити действията на администрацията в Иран и заяви, че е готов да обсъди решенията, взети заедно с президента Доналд Тръмп.

Хегсет планира пресконференция във вторник, която според Associated Press ще бъде първата му публична пресконференция от повече от 180 дни. Тръмп също застана зад министъра и заяви, че ще го подкрепи дори ако Камарата на представителите го импийчне.

Източници: abcnews.com, apnews.com, rollcall.com


САЩ
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  • 1 Лопата Орешник

    4 1 Отговор
    Да изчезва тоя с босата си челяд! Американски селтак! С тоя зализан перчем, министър на войната бил!

    05:24 10.11.2026

  • 2 Тръмп и Путин

    3 3 Отговор
    гризат нокти и се оглеждат плахо.

    05:25 10.11.2026

  • 3 Българин 🇧🇬

    2 1 Отговор
    Добра статия . Явно без да се превежда от Зелето и Ройтерс стават ясни статии кой за какво се бори .

    05:27 10.11.2026

  • 4 Дзак

    2 0 Отговор
    Чдкаме с интерес!

    05:34 10.11.2026

  • 5 Ъъъ

    0 0 Отговор
    "....внесе осем обвинения срещу министъра на отбраната...."

    Абе нали уж се пишете Факти? Защо пишете "министър на отбраната"? Сащ имат министър на войната и министерство на войната! Те не се отбраняват...

    05:43 10.11.2026

  • 6 Започва се и

    0 0 Отговор
    колкото повече се рови толкова на по лошо ще замирише. Идва началото на края на УСА хегемонията , крепяща се на много ТРИЛИОНА дълг и печатница на необезпечени банкноти.

    05:43 10.11.2026