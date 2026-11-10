САЩ очакват напредък в преговорите за Украйна в Абу Даби

САЩ очакват „предпазливо оптимистично“ развитие на новия кръг преговори между Русия и Украйна, който започва на 10 ноември в Абу Даби. Срещите ще продължат два дни и ще бъдат посредничени от американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Това ще бъде първият разговор с участие на американски посредници след прекъсването на преговорите през февруари.

„Има шанс за значителен напредък към сделка и за преодоляване на различията“, заяви американски представител, цитиран от Axios. По думите му връщането на Русия и Украйна на масата за преговори е било трудно, но Вашингтон вижда обещаващи сигнали от двете страни. В същото време американският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че процесът все още има да извърви дълъг път.

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Сигурността и териториите са в центъра

Преговорите ще вървят по два основни канала. Военната работна група, ръководена от командващия Европейското командване на САЩ генерал Алексъс Гринкевич, ще обсъжда наблюдението на евентуално прекратяване на огъня и бъдещите договорености за сигурност.

Политическата група ще се занимава с най-трудния въпрос – териториите. Русия настоява да получи контрол над целия Донбас, докато Украйна иска териториалният въпрос да бъде решен въз основа на настоящата фронтова линия. Според американски представители Москва и Киев са проявили известна гъвкавост през последните седмици, но споразумение няма да бъде възможно без предварителни гаранции за сигурност.

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърля исканията за едностранно отстъпване на територии и настоява за гаранции, които да възпират ново руско нападение. Киев иска още споразумение за намаляване на напрежението в Черно море, възможност за износ на зърно, прекратяване на ударите по украински електроцентрали и руски нефтопреработвателни заводи, както и нови размени на военнопленници.

Европа е поканена, но Русия възразява

Уиткоф и Къшнър са поканили на отделни срещи представители на НАТО, Европейския съюз, Великобритания, Франция, Германия и Италия. Вашингтон иска Европа да участва в бъдещите договорености за сигурност и в евентуалното следвоенно устройство.

Москва обаче настоява основният формат да остане тристранен – между Русия, Украйна и САЩ. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че европейските държави могат да бъдат включени на по-късен етап, но не и в сегашните основни разговори. Украински представители планират отделна координация с европейските пратеници в Абу Даби.

Преговорите започват на фона на продължаващи бойни действия. Русия засили ударите по украинската енергийна система преди зимата, а Украйна атакува руски нефтопреработвателни мощности. При положително развитие на срещите американските пратеници може да посетят Москва и Киев, за да разговарят лично с Владимир Путин и Володимир Зеленски. Украинската страна също настоява за подготовка на тристранна среща между Тръмп, Путин и Зеленски, която може да се проведе по време на срещата на Г-20 в Маями през декември.

Източници: axios.com, apnews.com