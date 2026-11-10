Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
САЩ очакват напредък в преговорите за Украйна в Абу Даби
  Тема: Украйна

САЩ очакват напредък в преговорите за Украйна в Абу Даби

10 Ноември, 2026 05:17 421 3

  • украйна-
  • русия-
  • преговори-
  • абу даби-
  • стив уиткоф

Представители на Русия, Украйна и САЩ ще обсъдят сигурността, териториите и възможно прекратяване на огъня. Москва и Киев остават далеч от споразумение

САЩ очакват напредък в преговорите за Украйна в Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ очакват „предпазливо оптимистично“ развитие на новия кръг преговори между Русия и Украйна, който започва на 10 ноември в Абу Даби. Срещите ще продължат два дни и ще бъдат посредничени от американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Това ще бъде първият разговор с участие на американски посредници след прекъсването на преговорите през февруари.

„Има шанс за значителен напредък към сделка и за преодоляване на различията“, заяви американски представител, цитиран от Axios. По думите му връщането на Русия и Украйна на масата за преговори е било трудно, но Вашингтон вижда обещаващи сигнали от двете страни. В същото време американският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че процесът все още има да извърви дълъг път.

Още новини от Украйна

Сигурността и териториите са в центъра

Преговорите ще вървят по два основни канала. Военната работна група, ръководена от командващия Европейското командване на САЩ генерал Алексъс Гринкевич, ще обсъжда наблюдението на евентуално прекратяване на огъня и бъдещите договорености за сигурност.

Политическата група ще се занимава с най-трудния въпрос – териториите. Русия настоява да получи контрол над целия Донбас, докато Украйна иска териториалният въпрос да бъде решен въз основа на настоящата фронтова линия. Според американски представители Москва и Киев са проявили известна гъвкавост през последните седмици, но споразумение няма да бъде възможно без предварителни гаранции за сигурност.

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърля исканията за едностранно отстъпване на територии и настоява за гаранции, които да възпират ново руско нападение. Киев иска още споразумение за намаляване на напрежението в Черно море, възможност за износ на зърно, прекратяване на ударите по украински електроцентрали и руски нефтопреработвателни заводи, както и нови размени на военнопленници.

Европа е поканена, но Русия възразява

Уиткоф и Къшнър са поканили на отделни срещи представители на НАТО, Европейския съюз, Великобритания, Франция, Германия и Италия. Вашингтон иска Европа да участва в бъдещите договорености за сигурност и в евентуалното следвоенно устройство.

Москва обаче настоява основният формат да остане тристранен – между Русия, Украйна и САЩ. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че европейските държави могат да бъдат включени на по-късен етап, но не и в сегашните основни разговори. Украински представители планират отделна координация с европейските пратеници в Абу Даби.

Преговорите започват на фона на продължаващи бойни действия. Русия засили ударите по украинската енергийна система преди зимата, а Украйна атакува руски нефтопреработвателни мощности. При положително развитие на срещите американските пратеници може да посетят Москва и Киев, за да разговарят лично с Владимир Путин и Володимир Зеленски. Украинската страна също настоява за подготовка на тристранна среща между Тръмп, Путин и Зеленски, която може да се проведе по време на срещата на Г-20 в Маями през декември.

Източници: axios.com, apnews.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Млад еврас

    3 1 Отговор
    Как ли ша са подиграят на еврастите, ще е много забавно.

    Коментиран от #2

    05:33 10.11.2026

  • 2 Мдааам

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Млад еврас":

    Ще има мн тежки гърчове

    05:38 10.11.2026

  • 3 Име

    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    05:44 10.11.2026