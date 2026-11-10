Медински: Разширената делегация ще помогне за мира

Ръководителят на руската делегация Владимир Медински изрази надежда, че тристранните разговори с Украйна и САЩ в Абу Даби ще доведат до напредък по пътя към мира. Срещата се провежда на 10 и 11 ноември в столицата на Обединените арабски емирства.
„Надяваме се, че днешната среща, на която от наша страна участва високопоставена, разширена и още по-професионална делегация, ще ни позволи да продължим напред по пътя към мира в интерес на народите на Русия и Украйна“, заяви Медински в началото на разговорите. Той благодари на ОАЕ за гостоприемството, а на САЩ – за усилията им за постигане на мир.
Разширен състав от руска страна
Руската делегация включва помощника на президента Владимир Медински, началника на Главното разузнавателно управление към Генералния щаб Игор Костюков, заместник-министрите на външните работи Михаил Галузин и Сергей Рябков, както и заместник-началника на Главното оперативно управление на Генералния щаб Юрий Жигарловски.
Според ТАСС разширяването на състава спрямо предишните разговори засилва военното и дипломатическото представителство на Москва. В руската делегация са включени представители, които отговарят съответно за разузнаването, отношенията със страните от Общността на независимите държави, връзките със Северна и Южна Америка, неразпространението и контрола над въоръженията, както и за военните въпроси.
Гаранциите за сигурност са сред основните теми
По информация на ТАСС разговорите ще бъдат посветени на гаранциите за сигурност за Русия и Украйна. Подробностите се обсъждат зад закрити врата.
Това е пореден опит за възобновяване на преговорния процес между трите държави. Последната среща на представители на Русия, Украйна и САЩ е била в Женева на 18 февруари. Преди това Абу Даби беше домакин на два кръга разговори – на 23 и 24 януари и на 4 и 5 февруари 2026 г.
Разговорите се провеждат в тристранен формат, докато европейски представители не участват официално на масата. САЩ са представени от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, а украинската делегация е оглавявана от Рустем Умеров.
Източници: tass.com, apnews.com, amp.dw.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 М.Г.
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
ОБЩО над 1 700 000 убити и изчезнали❗
11:43 10.11.2026
4 Мдааа
До коментар #2 от "Атина Палада":отвън на трикраки столчета ще кризите през ключалката.
11:45 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мдааа
Коментиран от #12, #20
11:46 10.11.2026
7 Че теб кой
До коментар #2 от "Атина Палада":те пита?
11:47 10.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Соломон
До коментар #2 от "Атина Палада":За да не бъркаме сметките на Тръмп и Путин
11:52 10.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 А Мала Токмачка?
11:57 10.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 не може да бъде
11:57 10.11.2026
18 Ми то.....
До коментар #2 от "Атина Палада":И евробудалите които уж отидоха да преговарят на тая среща са на пейката ......ама на две преки от там !!
11:57 10.11.2026
19 Върви, върви
До коментар #12 от "Ами":Кобзон Експрес и тая нощ с извънредни курсове.
11:58 10.11.2026
20 АРЕСТОВИЧ
До коментар #6 от "Мдааа":Ако руснаците не ни считаха за свои, тогава не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех.
Коментиран от #24, #25
11:59 10.11.2026
21 Кмета
12:00 10.11.2026
22 не може да бъде
12:12 10.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Соломон
До коментар #20 от "АРЕСТОВИЧ":Толкова ги счита за свои че четири години им даваха оръжие само с условие да не се използва по руска територия
12:18 10.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Соломон
До коментар #25 от "не може да бъде":Гражданската война е въоръжен конфликт между организирани групи или фракции, които принадлежат към една и съща държава.Украйна и Русия са различни държави за да кажеш че това е гражданска война
12:25 10.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.