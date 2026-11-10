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Медински: Разширената делегация ще помогне за мира
  Тема: Украйна

Медински: Разширената делегация ще помогне за мира

10 Ноември, 2026 11:40 927 29

  • владимир медински-
  • русия-
  • украйна-
  • преговори-
  • абу даби

В Абу Даби започнаха тристранните разговори между Русия, Украйна и САЩ. Москва благодари на ОАЕ и Вашингтон за ролята им в преговорния процес

Медински: Разширената делегация ще помогне за мира - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководителят на руската делегация Владимир Медински изрази надежда, че тристранните разговори с Украйна и САЩ в Абу Даби ще доведат до напредък по пътя към мира. Срещата се провежда на 10 и 11 ноември в столицата на Обединените арабски емирства.

„Надяваме се, че днешната среща, на която от наша страна участва високопоставена, разширена и още по-професионална делегация, ще ни позволи да продължим напред по пътя към мира в интерес на народите на Русия и Украйна“, заяви Медински в началото на разговорите. Той благодари на ОАЕ за гостоприемството, а на САЩ – за усилията им за постигане на мир.

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Разширен състав от руска страна

Руската делегация включва помощника на президента Владимир Медински, началника на Главното разузнавателно управление към Генералния щаб Игор Костюков, заместник-министрите на външните работи Михаил Галузин и Сергей Рябков, както и заместник-началника на Главното оперативно управление на Генералния щаб Юрий Жигарловски.

Според ТАСС разширяването на състава спрямо предишните разговори засилва военното и дипломатическото представителство на Москва. В руската делегация са включени представители, които отговарят съответно за разузнаването, отношенията със страните от Общността на независимите държави, връзките със Северна и Южна Америка, неразпространението и контрола над въоръженията, както и за военните въпроси.

Гаранциите за сигурност са сред основните теми

По информация на ТАСС разговорите ще бъдат посветени на гаранциите за сигурност за Русия и Украйна. Подробностите се обсъждат зад закрити врата.

Това е пореден опит за възобновяване на преговорния процес между трите държави. Последната среща на представители на Русия, Украйна и САЩ е била в Женева на 18 февруари. Преди това Абу Даби беше домакин на два кръга разговори – на 23 и 24 януари и на 4 и 5 февруари 2026 г.

Разговорите се провеждат в тристранен формат, докато европейски представители не участват официално на масата. САЩ са представени от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, а украинската делегация е оглавявана от Рустем Умеров.

Източници: tass.com, apnews.com, amp.dw.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 М.Г.

    10 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
    ОБЩО над 1 700 000 убити и изчезнали❗

    11:43 10.11.2026

  • 4 Мдааа

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    отвън на трикраки столчета ще кризите през ключалката.

    11:45 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мдааа

    3 10 Отговор
    Киев за два дня.

    Коментиран от #12, #20

    11:46 10.11.2026

  • 7 Че теб кой

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    те пита?

    11:47 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Соломон

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    За да не бъркаме сметките на Тръмп и Путин

    11:52 10.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А Мала Токмачка?

    2 8 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?А?

    11:57 10.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 не може да бъде

    4 1 Отговор
    за какво става дума се вижда от състава да делегациите -САЩ са с вече утвърдения състав А Украйна и Русия усилват делегациите така че те с в ранг тежка артилерия!?а европейците -въздух под налягане и мокра плява...и имат претенциите да участват в преговорите ...е вече се каза както какви -да поднесат кафето да отсервират масата да пъдят мухите които досаждат на преговарящите и да измият посудата след срещата!?

    11:57 10.11.2026

  • 18 Ми то.....

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    И евробудалите които уж отидоха да преговарят на тая среща са на пейката ......ама на две преки от там !!

    11:57 10.11.2026

  • 19 Върви, върви

    2 8 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Кобзон Експрес и тая нощ с извънредни курсове.

    11:58 10.11.2026

  • 20 АРЕСТОВИЧ

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мдааа":

    Ако руснаците не ни считаха за свои, тогава не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех.

    Коментиран от #24, #25

    11:59 10.11.2026

  • 21 Кмета

    7 1 Отговор
    Много странно! Американската делегация за преговорите се води от двама евреи, Зеленски и той е с еврейски произход. Вчера руски самолет на службите е кацнал в Тел Авив. Кой е бил на борда и с каква е била целта на срещата не става ясно. Израелските и руските медии не пишат, официалните лица също мълчат.

    12:00 10.11.2026

  • 22 не може да бъде

    7 1 Отговор
    Прави ми впечатление според предварителната информация че на срещата ще се обсъжда безопасността и системата за сигурност на Украйна и на Русия ..но и общата система за сигурност в Европа !?Специално за безопасността на Русия и системата за сигурност в Европа -този въпрос не беше ли поставен от Путин пред декември 2021 г и тогава получи отказ от ЕС!?-

    12:12 10.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "АРЕСТОВИЧ":

    Толкова ги счита за свои че четири години им даваха оръжие само с условие да не се използва по руска територия

    12:18 10.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Соломон

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "не може да бъде":

    Гражданската война е въоръжен конфликт между организирани групи или фракции, които принадлежат към една и съща държава.Украйна и Русия са различни държави за да кажеш че това е гражданска война

    12:25 10.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.