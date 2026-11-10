Медински: Разширената делегация ще помогне за мира

Ръководителят на руската делегация Владимир Медински изрази надежда, че тристранните разговори с Украйна и САЩ в Абу Даби ще доведат до напредък по пътя към мира. Срещата се провежда на 10 и 11 ноември в столицата на Обединените арабски емирства.

„Надяваме се, че днешната среща, на която от наша страна участва високопоставена, разширена и още по-професионална делегация, ще ни позволи да продължим напред по пътя към мира в интерес на народите на Русия и Украйна“, заяви Медински в началото на разговорите. Той благодари на ОАЕ за гостоприемството, а на САЩ – за усилията им за постигане на мир.

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Разширен състав от руска страна

Руската делегация включва помощника на президента Владимир Медински, началника на Главното разузнавателно управление към Генералния щаб Игор Костюков, заместник-министрите на външните работи Михаил Галузин и Сергей Рябков, както и заместник-началника на Главното оперативно управление на Генералния щаб Юрий Жигарловски.

Според ТАСС разширяването на състава спрямо предишните разговори засилва военното и дипломатическото представителство на Москва. В руската делегация са включени представители, които отговарят съответно за разузнаването, отношенията със страните от Общността на независимите държави, връзките със Северна и Южна Америка, неразпространението и контрола над въоръженията, както и за военните въпроси.

Гаранциите за сигурност са сред основните теми

По информация на ТАСС разговорите ще бъдат посветени на гаранциите за сигурност за Русия и Украйна. Подробностите се обсъждат зад закрити врата.

Това е пореден опит за възобновяване на преговорния процес между трите държави. Последната среща на представители на Русия, Украйна и САЩ е била в Женева на 18 февруари. Преди това Абу Даби беше домакин на два кръга разговори – на 23 и 24 януари и на 4 и 5 февруари 2026 г.

Разговорите се провеждат в тристранен формат, докато европейски представители не участват официално на масата. САЩ са представени от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, а украинската делегация е оглавявана от Рустем Умеров.

Източници: tass.com, apnews.com, amp.dw.com