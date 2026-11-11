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Отмениха всички учебни занятия в Естремадура заради бурята „Чарлз“

Отмениха всички учебни занятия в Естремадура заради бурята „Чарлз“

11 Ноември, 2026 03:53 481 1

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  • испания

Червен код за проливни валежи е в сила в северната част на Касерес, а в региона се очакват пориви на вятъра до 120 км/ч

Отмениха всички учебни занятия в Естремадура заради бурята „Чарлз“ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Всички учебни занятия в неуниверситетските учебни заведения в испанската област Естремадура са отменени за сряда заради преминаването на бурята „Чарлз“. Мярката включва и прекратяване на ученическия транспорт и е въведена за цялата автономна област, след като метеорологичната обстановка се влоши.

В северната част на провинция Касерес остава в сила червен код за проливни валежи. Испанската държавна метеорологична агенция очаква там да се натрупат до 120 литра на квадратен метър за 12 часа. За останалата част от Естремадура е обявен оранжев код за силен вятър, като на места поривите могат да достигнат 120 километра в час.

Най-силният вятър се очаква от 15:00 часа до полунощ, но властите са решили да затворят училищата още сутринта. Вицепрезидентът на правителството на Естремадура Абел Баутиста заяви, че прогнозата може да се измести и властите да останат „без време за реакция“. По думите му основната цел е да бъдат защитени учениците и учителите, както и да се ограничи движението по пътищата и в градовете.

„Става дума най-напред да защитим всички ученици и всички учители, а след това да намалим движението по пътищата на Естремадура и в населените места“, каза Абел Баутиста.

Решението е свързано с опасността от падане на дървета и клони, повреждане на покриви и фасади, срутване на стени и бързо покачване на нивата на реките. Териториалният план за гражданска защита на областта е активиран в оперативна ситуация 1, което позволява засилена координация на аварийните служби. В сила остава и специалният план при риск от наводнения.

Наводнения и прекъснати пътища

Силните валежи, свързани с бурите „Бруна“ и „Чарлз“, вече са довели до прекъсвания на пътища в провинция Касерес. По N-110 движението е спряно заради излизане на река Херте, а по път CC-224 са регистрирани воден поток през платното и свлачище.

Агенция ЕФЕ съобщи, че до вечерта на 10 ноември в шест населени места в Естремадура са паднали над 100 литра дъжд на квадратен метър. Най-висока стойност е отчетена в Гарганта ла Оя – 153,8 литра на квадратен метър. Властите призовават гражданите да ограничат ненужните пътувания и да не преминават през наводнени участъци.

Източници: juntaex.es, elpais.com, efe.com


Испания
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  • 1 Йотова-

    2 0 Отговор
    "Много добре ми действа като изричам името на тази област в Испания"

    04:23 11.11.2026

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