Отмениха всички учебни занятия в Естремадура заради бурята „Чарлз“

Всички учебни занятия в неуниверситетските учебни заведения в испанската област Естремадура са отменени за сряда заради преминаването на бурята „Чарлз“. Мярката включва и прекратяване на ученическия транспорт и е въведена за цялата автономна област, след като метеорологичната обстановка се влоши.

В северната част на провинция Касерес остава в сила червен код за проливни валежи. Испанската държавна метеорологична агенция очаква там да се натрупат до 120 литра на квадратен метър за 12 часа. За останалата част от Естремадура е обявен оранжев код за силен вятър, като на места поривите могат да достигнат 120 километра в час.

Най-силният вятър се очаква от 15:00 часа до полунощ, но властите са решили да затворят училищата още сутринта. Вицепрезидентът на правителството на Естремадура Абел Баутиста заяви, че прогнозата може да се измести и властите да останат „без време за реакция“. По думите му основната цел е да бъдат защитени учениците и учителите, както и да се ограничи движението по пътищата и в градовете.

„Става дума най-напред да защитим всички ученици и всички учители, а след това да намалим движението по пътищата на Естремадура и в населените места“, каза Абел Баутиста.

Решението е свързано с опасността от падане на дървета и клони, повреждане на покриви и фасади, срутване на стени и бързо покачване на нивата на реките. Териториалният план за гражданска защита на областта е активиран в оперативна ситуация 1, което позволява засилена координация на аварийните служби. В сила остава и специалният план при риск от наводнения.

Наводнения и прекъснати пътища

Силните валежи, свързани с бурите „Бруна“ и „Чарлз“, вече са довели до прекъсвания на пътища в провинция Касерес. По N-110 движението е спряно заради излизане на река Херте, а по път CC-224 са регистрирани воден поток през платното и свлачище.

Агенция ЕФЕ съобщи, че до вечерта на 10 ноември в шест населени места в Естремадура са паднали над 100 литра дъжд на квадратен метър. Най-висока стойност е отчетена в Гарганта ла Оя – 153,8 литра на квадратен метър. Властите призовават гражданите да ограничат ненужните пътувания и да не преминават през наводнени участъци.

Източници: juntaex.es, elpais.com, efe.com