Новини
Свят »
Испания »
Испания обяви извънредна миграционна ситуация на Канарите
  Тема: Кризата с бежанците

Испания обяви извънредна миграционна ситуация на Канарите

11 Ноември, 2026 03:42 552 1

  • канарски острови-
  • ел йеро-
  • миграция-
  • испания-
  • европейски съюз

Мадрид отпусна 15,18 млн. евро и изпраща допълнителен спасителен катер към Ел Йеро след рязък ръст на пристигащите мигранти

Испания обяви извънредна миграционна ситуация на Канарите - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на Испания обяви миграционна извънредна ситуация на Канарските острови след рязък ръст на пристигащите по атлантическия маршрут. Решението беше взето на 10 ноември на извънредно заседание на Междуведомствената комисия по имиграцията, в което участваха премиерът на Канарските острови Фернандо Клавихо и председателят на островния съвет на Ел Йеро Алпидио Армас.

Мадрид отпусна 15,18 млн. евро за разкриване на допълнителни места в държавни центрове, както и за прехвърляния между островите и към континенталната част на Испания. Червеният кръст ще получи още 1 млн. евро за първоначалната помощ и медицинското обслужване.

Ел Йеро поема основната тежест

Най-силен е натискът върху Ел Йеро — остров с около 11 400 жители, който през последните дни се превърна в основна точка на пристигане. Островният съвет обяви социална извънредна ситуация на 6 ноември, след като само в началото на месеца там пристигнаха хиляди хора с лодки.

Регионалното правителство на Канарските острови съобщи, че между 1 и 6 ноември в архипелага са пристигнали 4587 мигранти с 49 лодки, като 35 от плавателните съдове са достигнали Ел Йеро. На 10 ноември Клавихо заяви, че броят на пристигналите на острова през ноември вече е около 7500. Разликата между данните се дължи на различните периоди и начина на отчитане.

„Ситуацията е абсолютно неустойчива“, каза Клавихо, цитиран от Ройтерс. По думите му местните служби са подложени на силен натиск, а медицински екипи и автобуси вече са били пренасочвани от други острови.

Нови спасителни и медицински ресурси

Испанското правителство изпраща към архипелага допълнителния спасителен катер Guardamar Calíope. Така три от петте действащи в страната плавателни съда Guardamar ще бъдат разположени в Канарските острови.

Предвижда се също увеличаване на медицинския и полицейския състав, ускоряване на административните процедури и прехвърлянето на непридружени непълнолетни мигранти към други части на Испания. Канарското правителство и централната власт ще провеждат ежеседмични координационни срещи за проследяване на ситуацията.

По данни на испанското Министерство на вътрешните работи между януари и октомври 2026 г. по море на Канарските острови са пристигнали 13 327 мигранти — с 5,5% по-малко спрямо същия период на 2025 г. Последният ръст обаче е концентриран в кратък период и основно на Ел Йеро.

Атлантическият маршрут от Западна Африка до Канарските острови е един от най-опасните миграционни пътища към Европа. Испанските власти свързват увеличаването на отплаванията с по-благоприятните морски условия през есента, докато местното правителство настоява за по-силна подкрепа от Мадрид и Европейския съюз.

Източници: aljazeera.com, lemonde.fr, efe.com


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    1 1 Отговор
    Всъщност водещата новина е че днес в Испания има общонационален протест и ще има избити зъби..!

    03:45 11.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания