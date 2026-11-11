Испания обяви извънредна миграционна ситуация на Канарите

Правителството на Испания обяви миграционна извънредна ситуация на Канарските острови след рязък ръст на пристигащите по атлантическия маршрут. Решението беше взето на 10 ноември на извънредно заседание на Междуведомствената комисия по имиграцията, в което участваха премиерът на Канарските острови Фернандо Клавихо и председателят на островния съвет на Ел Йеро Алпидио Армас.

Мадрид отпусна 15,18 млн. евро за разкриване на допълнителни места в държавни центрове, както и за прехвърляния между островите и към континенталната част на Испания. Червеният кръст ще получи още 1 млн. евро за първоначалната помощ и медицинското обслужване.

Ел Йеро поема основната тежест

Най-силен е натискът върху Ел Йеро — остров с около 11 400 жители, който през последните дни се превърна в основна точка на пристигане. Островният съвет обяви социална извънредна ситуация на 6 ноември, след като само в началото на месеца там пристигнаха хиляди хора с лодки.

Регионалното правителство на Канарските острови съобщи, че между 1 и 6 ноември в архипелага са пристигнали 4587 мигранти с 49 лодки, като 35 от плавателните съдове са достигнали Ел Йеро. На 10 ноември Клавихо заяви, че броят на пристигналите на острова през ноември вече е около 7500. Разликата между данните се дължи на различните периоди и начина на отчитане.

„Ситуацията е абсолютно неустойчива“, каза Клавихо, цитиран от Ройтерс. По думите му местните служби са подложени на силен натиск, а медицински екипи и автобуси вече са били пренасочвани от други острови.

Нови спасителни и медицински ресурси

Испанското правителство изпраща към архипелага допълнителния спасителен катер Guardamar Calíope. Така три от петте действащи в страната плавателни съда Guardamar ще бъдат разположени в Канарските острови.

Предвижда се също увеличаване на медицинския и полицейския състав, ускоряване на административните процедури и прехвърлянето на непридружени непълнолетни мигранти към други части на Испания. Канарското правителство и централната власт ще провеждат ежеседмични координационни срещи за проследяване на ситуацията.

По данни на испанското Министерство на вътрешните работи между януари и октомври 2026 г. по море на Канарските острови са пристигнали 13 327 мигранти — с 5,5% по-малко спрямо същия период на 2025 г. Последният ръст обаче е концентриран в кратък период и основно на Ел Йеро.

Атлантическият маршрут от Западна Африка до Канарските острови е един от най-опасните миграционни пътища към Европа. Испанските власти свързват увеличаването на отплаванията с по-благоприятните морски условия през есента, докато местното правителство настоява за по-силна подкрепа от Мадрид и Европейския съюз.

Източници: aljazeera.com, lemonde.fr, efe.com