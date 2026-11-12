Новини
Свят »
САЩ »
Сграда се срути в Бруклин, има загинали и ранени

Сграда се срути в Бруклин, има загинали и ранени

12 Ноември, 2026 03:41 671 2

  • бруклин-
  • ню йорк-
  • срутване на сграда-
  • строителна площадка-
  • пострадали

Триетажната постройка е пропаднала в изкоп до строителна площадка.

Сграда се срути в Бруклин, има загинали и ранени - 1
Снимка: nst.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души загинаха, а най-малко 10 бяха ранени при срутване на триетажна сграда в квартал Флатбуш, Бруклин. Постройката е паднала в изкоп до строителна площадка, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на пожарната служба на Ню Йорк.

По данни на пожарната четирима от пострадалите са откарани в болница в критично състояние, а шестима са получили по-леки травми. ABC7 съобщи за 12 ранени, включително шестима в критично състояние. Пострадалите са основно строителни работници и жители на сградата.

Спасителна операция под развалините

Сигналът е подаден около 16:00 часа местно време на 11 ноември. Пожарникарите са разчиствали отломките с ръце и електрически инструменти, като са използвали и дронове и кучета за търсене на оцелели.

Около 18:30 часа спасителите са извадили жив човек от отвор в купчината отломки. Операцията е продължила и след това заради опасения, че под разрушената конструкция може да има още хора.

Сградата е включвала търговски обект на приземния етаж и поне един апартамент. До нея е бил съборен едноетажен строеж, а теренът е бил изкопан за ново строителство. При срутването в изкопа са попаднали тухли и дървени елементи.

Разследват причината за срутването

Съседна сграда, която е имала обща стена с разрушената постройка, е останала изправена, но стената ѝ е била повредена и са се открили помещенията вътре. Градски инспектори проверяват стабилността на близките сгради.

Причината за срутването все още не е установена. Полицията е затворила района около авенютата Флатбуш и Бедфорд и е призовала хората да го избягват.

„Докато спасителните действия продължават, нека подкрепим нашите съседи и членовете на тази общност“, заяви кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани.

Източници: apnews.com, abc7ny.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано да е

    2 0 Отговор
    в руският квартал

    03:43 12.11.2026

  • 2 Американската изключителност🤣🤣

    2 1 Отговор
    Отново на показ

    03:49 12.11.2026