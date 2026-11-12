Сграда се срути в Бруклин, има загинали и ранени

Двама души загинаха, а най-малко 10 бяха ранени при срутване на триетажна сграда в квартал Флатбуш, Бруклин. Постройката е паднала в изкоп до строителна площадка, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на пожарната служба на Ню Йорк.

По данни на пожарната четирима от пострадалите са откарани в болница в критично състояние, а шестима са получили по-леки травми. ABC7 съобщи за 12 ранени, включително шестима в критично състояние. Пострадалите са основно строителни работници и жители на сградата.

Спасителна операция под развалините

Сигналът е подаден около 16:00 часа местно време на 11 ноември. Пожарникарите са разчиствали отломките с ръце и електрически инструменти, като са използвали и дронове и кучета за търсене на оцелели.

Около 18:30 часа спасителите са извадили жив човек от отвор в купчината отломки. Операцията е продължила и след това заради опасения, че под разрушената конструкция може да има още хора.

Сградата е включвала търговски обект на приземния етаж и поне един апартамент. До нея е бил съборен едноетажен строеж, а теренът е бил изкопан за ново строителство. При срутването в изкопа са попаднали тухли и дървени елементи.

Разследват причината за срутването

Съседна сграда, която е имала обща стена с разрушената постройка, е останала изправена, но стената ѝ е била повредена и са се открили помещенията вътре. Градски инспектори проверяват стабилността на близките сгради.

Причината за срутването все още не е установена. Полицията е затворила района около авенютата Флатбуш и Бедфорд и е призовала хората да го избягват.

„Докато спасителните действия продължават, нека подкрепим нашите съседи и членовете на тази общност“, заяви кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани.

Източници: apnews.com, abc7ny.com