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15-годишен ученик е убит след тормоз в Бронкс

15-годишен ученик е убит след тормоз в Бронкс

1 Ноември, 2026 07:20, обновена 1 Ноември, 2026 07:22 534 4

  • бронкс-
  • училищен тормоз-
  • убийство на ученик-
  • ню йорк

Момчето от Гана е било преследвано и убито по пътя към училище. Хиляди хора са участвали в бдения в негова памет

15-годишен ученик е убит след тормоз в Бронкс - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

15-годишно момче от Гана е било преследвано и убито в нюйоркския квартал Бронкс, съобщава „Ал Джазира“. Ученикът е загинал по пътя си към училище, след като преди това се е оплаквал от тормоз.

Момчето е живяло в Съединените щати около една година. То е пристигнало в страната с надеждата да намери по-добър живот, но е станало жертва на насилие в Ню Йорк.

Хиляди почетоха паметта му

След убийството са организирани бдения, в които са участвали хиляди хора. Случаят привлече внимание към тормоза в училище и към опасностите, пред които могат да се изправят деца, станали жертви на системен натиск и насилие.

От публикуваната информация не става ясно дали по случая има повдигнати обвинения, задържани заподозрени или обявени от полицията подробности за разследването. Не са посочени и данни за конкретния мотив или за точните обстоятелства около преследването и убийството.

Източници: aljazeera.com


САЩ
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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Стоянчо Пуканката

    3 0 Отговор
    В САЩ не се зачитат правата на децата, това е конщунство!

    07:36 01.11.2026

  • 4 Циник

    1 0 Отговор
    Ама в Бронкс бананите са направо без пари. Демокрация, демек.

    07:40 01.11.2026