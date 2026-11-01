15-годишен ученик е убит след тормоз в Бронкс

15-годишно момче от Гана е било преследвано и убито в нюйоркския квартал Бронкс, съобщава „Ал Джазира“. Ученикът е загинал по пътя си към училище, след като преди това се е оплаквал от тормоз.

Момчето е живяло в Съединените щати около една година. То е пристигнало в страната с надеждата да намери по-добър живот, но е станало жертва на насилие в Ню Йорк.

Хиляди почетоха паметта му

След убийството са организирани бдения, в които са участвали хиляди хора. Случаят привлече внимание към тормоза в училище и към опасностите, пред които могат да се изправят деца, станали жертви на системен натиск и насилие.

От публикуваната информация не става ясно дали по случая има повдигнати обвинения, задържани заподозрени или обявени от полицията подробности за разследването. Не са посочени и данни за конкретния мотив или за точните обстоятелства около преследването и убийството.

Източници: aljazeera.com