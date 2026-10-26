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Ужасяващ инцидент в Испания: автобус падна от 20 метра, десетки са ранени

Ужасяващ инцидент в Испания: автобус падна от 20 метра, десетки са ранени

26 Октомври, 2026 10:12 676 1

  • каталуния-
  • автобусна катастрофа-
  • испания-
  • фогарс де монтклус-
  • пострадали

Автобусът се е ударил в автомобил и е паднал по 20-метров склон край Фогарс де Монтклус. Седем от пострадалите са в тежко състояние

Ужасяващ инцидент в Испания: автобус падна от 20 метра, десетки са ранени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

83 души са били прегледани от спешните екипи след катастрофа с автобус в Каталуния. Седем от пострадалите са в тежко състояние, 34 са с по-леки, но изискващи медицинска помощ травми, а 40 са с леки наранявания, съобщи каталунската спешна медицинска служба.

Инцидентът е станал край Фогарс де Монтклус, в района на природния парк Монсени, между Барселона и Жирона. По първоначални данни автобусът се е сблъскал с лек автомобил, напуснал е тесния и завоест път BV-5114 и е паднал по склон с височина около 20 метра.

Автобусът е бил на редовната линия 573 на компанията Sagalés, която свързва информационния център във Фогарс де Монтклус със Санта Фе дел Монсени. Първият сигнал за катастрофата е подаден в 16:43 часа. На място са изпратени до 35 екипа на пожарната, 23 линейки, два медицински хеликоптера и екипи за психологическа помощ.

Спасителите проверяват дали няма още пострадали

Заради трудния терен част от пътниците са се изкачили обратно до пътя сами, докато други са били евакуирани с помощта на пожарникари и планински спасители. В района е била обособена зона за медицински триаж, а пострадалите са разпределяни според тежестта на травмите.

Спасителите са претърсили терена в радиус от 30 до 40 метра около автобуса с дронове, термокамери и кучета. Началникът на операцията Клауди Гаярдо заяви, че има „много висока вероятност“ да няма други пострадали.

Проверката обаче ще бъде довършена, след като автобусът бъде изваден с тежък кран. Тогава ще бъде огледана и зоната под превозното средство. Няма съобщения за загинали, а спасителните служби не са получили сигнали за изчезнали хора.

Пътят остава затворен

Участъкът от BV-5114 между 3-ия и 25-ия километър е затворен за движение. Каталунската полиция разследва причините за катастрофата, включително обстоятелствата около сблъсъка между автобуса и лекия автомобил.

В Сан Селони е бил открит приемен център за пострадали и техни близки. Според местните власти всички хора, които са потърсили помощ там, са го напуснали до полунощ, а пътници, получили медицинско разрешение, са били превозени до Барселона.

По-ранните съобщения за броя и тежестта на травмите се различаваха, тъй като оценката е продължавала на място. Последният публикуван баланс остава 83 пострадали, от които седем са тежко ранени.

Източници: news.sky.com, apnews.com, diaridetarragona.com


Испания
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  • 1 по света кат у нас

    0 0 Отговор
    Нашата АПИ олигархия ли монтира тамошната пътна мантинела на завоя, та не е удържала автобуса или направо не е положила мантинела, за да "открадне" парите?

    10:19 26.10.2026

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