Новини
Свят »
Турция »
Тежка катастрофа в Турция: автобус се преобърна, 45 души са ранени

Тежка катастрофа в Турция: автобус се преобърна, 45 души са ранени

3 Ноември, 2026 10:13 598 2

  • турция-
  • автобусна катастрофа-
  • коня-
  • хююк-
  • пострадали

Автобусът е излязъл от пътя и се е преобърнал в канавка край Хююк. Около 40 от пострадалите са с леки наранявания

Тежка катастрофа в Турция: автобус се преобърна, 45 души са ранени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 45 души са пострадали и са откарани в различни болници след преобръщане на пътнически автобус край градчето Хююк в окръг Коня, Централна Турция. Автобусът е собственост на турската компания „Йени Диарбекир“.

Инцидентът е станал около 02:00 ч. местно време на магистралата Ъспарта–Бейшехир. По информация, предадена от ТРТ Хабер, автобусът е излязъл от пътя и се е преобърнал в канавка.

По първоначални данни около 40 от пострадалите са с леки наранявания. Петима са транспортирани в болници в Коня, трима са откарани в лечебни заведения в Сейдишехир, а останалите са приети в държавната болница в Бейшехир.

Във връзка с катастрофата е започнало служебно разследване. Към публикуването на информацията няма данни за загинали или за други обстоятелства около причините за произшествието.


Турция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания