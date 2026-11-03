Тежка катастрофа в Турция: автобус се преобърна, 45 души са ранени

Общо 45 души са пострадали и са откарани в различни болници след преобръщане на пътнически автобус край градчето Хююк в окръг Коня, Централна Турция. Автобусът е собственост на турската компания „Йени Диарбекир“.

Инцидентът е станал около 02:00 ч. местно време на магистралата Ъспарта–Бейшехир. По информация, предадена от ТРТ Хабер, автобусът е излязъл от пътя и се е преобърнал в канавка.

По първоначални данни около 40 от пострадалите са с леки наранявания. Петима са транспортирани в болници в Коня, трима са откарани в лечебни заведения в Сейдишехир, а останалите са приети в държавната болница в Бейшехир.

Във връзка с катастрофата е започнало служебно разследване. Към публикуването на информацията няма данни за загинали или за други обстоятелства около причините за произшествието.