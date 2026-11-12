Насилие в Барселона след общата стачка в Испания

Сблъсъци избухнаха в Барселона след края на общонационалната стачка в Испания, свикана заради жилищната криза и растящите разходи за живот. Протестиращи хвърляха фойерверки по полицията, а по улиците бяха подпалени контейнери за отпадъци.

Безредиците последваха протестните действия в града, които бяха част от първата обща стачка в Испания от 14 години. Синдикатите заявиха, че около 4 милиона работници са прекратили работа в знак на протест срещу трудностите с достъпа до жилища и натиска върху доходите.

Стачка заради жилищната криза

Мобилизацията се проведе на фона на задълбочаваща се жилищна криза, която се превърна в един от основните обществени и политически проблеми в страната. Участниците настояват за действия, които да направят жилищата по-достъпни, както и за мерки срещу поскъпването на основните разходи.

Протестът се състоя и в навечерието на предсрочни избори. Това придаде допълнителна политическа тежест на стачката, тъй като темите за жилищата и покупателната способност са сред основните въпроси пред избирателите.

Няма официално съобщени данни за броя на задържаните, пострадалите или размера на материалните щети в Барселона.

Източници: aljazeera.com