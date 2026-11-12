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Камерън: Бърнам да не отваря отново спора за ЕС

Камерън: Бърнам да не отваря отново спора за ЕС

12 Ноември, 2026 04:06 401 2

  • дейвид камерън-
  • анди бърнам-
  • брекзит-
  • европейски съюз-
  • великобритания

Бившият британски премиер заяви, че икономическите проблеми на страната не са причинени от Брекзит. Той предупреди Лондон да се съсредоточи върху по-тясно партньорство с Брюксел, а не върху връщане в ЕС

Камерън: Бърнам да не отваря отново спора за ЕС - 1
Снимка: bloomberg.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият британски премиер Дейвид Камерън призова Анди Бърнам да не отваря отново спора за връщане на Великобритания в Европейския съюз. Преди срещите на британския премиер с европейски лидери Камерън заяви, че Лондон трябва да търси по-тясно партньорство с Брюксел, без да поставя под въпрос резултата от референдума за Брекзит.

„Вместо да започваме спор за връщане, който би бил много дълъг и болезнен, трябва да се съсредоточим върху това да бъдем най-добрият приятел, съсед и партньор на Европейския съюз“, каза Камерън пред Блумбърг.

Той предупреди, че ако британското правителство постоянно говори за възможно повторно членство, това може да навреди на преговорите с европейските държави. Според Камерън партньорите на Великобритания биха могли да приемат, че страната така или иначе ще се върне в ЕС и следователно няма причина да ѝ предлагат по-добри условия за сегашното сътрудничество.

Камерън отхвърли връзката между Брекзит и икономиката

Камерън заяви, че икономическите проблеми на Великобритания не са свързани с напускането на ЕС. Той посочи като основни трудности прекомерните държавни разходи, задлъжняването, високите данъци, прекомерната регулация и разходите за социални помощи за хора в трудоспособна възраст.

„Ако погледнете икономическите проблеми, които имаме днес, не мисля, че те имат нещо общо с Брекзит“, каза бившият премиер. Той призова правителството да овладее разходите и дълга, да намали данъците и да улесни предприемачите, строителството на жилища и инфраструктурните проекти.

Позицията на Камерън е особено забележима, тъй като той беше министър-председател по време на референдума през 2016 г. и водеше кампанията за оставане в ЕС. След загубата той подаде оставка. „Бях дълбоко разочарован, че загубихме тази кампания, но съм демократ и вярвам в демокрацията. Гласувахме да напуснем и сега правилното нещо е да направим партньорството да работи“, заяви той.

Бърнам подготвя нов курс към Брюксел

Анди Бърнам, който е премиер на Великобритания от юли 2026 г., заяви, че ще представи различни варианти за бъдещите отношения с ЕС. Той определи запазването на сегашното положение като недостатъчно и планира да използва срещата на върха в Брюксел за разговори за по-дълбоко сътрудничество.

Планираната среща ЕС–Великобритания ще се състои на 20 ноември в Брюксел. Сред очакваните теми са търговията с храни и напитки, свързването на системите за търговия с емисии и схема за младежки обмен. Британското правителство обсъжда и по-широк диалог за дългосрочните отношения с ЕС.

Източници: dailymail.com, gov.uk, theguardian.com


Великобритания
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  • 1 Напротив. Точно от него са причинени.

    1 0 Отговор
    И англичаните го знаят много добре. 62 процента от населението иска обратно в ЕС.

    04:09 12.11.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор
    Унижение би било горда и велика страна, като Великобритания, да бъде командвана от такива неадекватни жени, като Урсула и Кая. Това бе една от причините за Брекзит.

    04:18 12.11.2026

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