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CNN: Войник направи забележка на Хегсет пред военен мемориал ВИДЕО

CNN: Войник направи забележка на Хегсет пред военен мемориал ВИДЕО

12 Ноември, 2026 04:37 984 4

  • пийт хегсет-
  • гробницата на незнайния войн-
  • арлингтън-
  • денят на ветераните-
  • пентагон

Групата на американския министър на отбраната беше укорена заради смях и разговори пред Гробницата на незнайния войн

CNN: Войник направи забележка на Хегсет пред военен мемориал ВИДЕО - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американски войник направи забележка на министъра на отбраната Пийт Хегсет и група негови съветници заради смях и разговори пред Гробницата на незнайния войн в Националното гробище „Арлингтън“. За инцидента първа съобщи CNN.

Случката е станала след церемония по случай Деня на ветераните. Хегсет, съпругата му Дженифър и няколко негови сътрудници са спрели пред мемориала за снимки. Сред тях са били началникът на кабинета Рики Бурия, заместник-началникът на кабинета Патрик Уивър и старшият съветник Тами Радабо.

Когато групата започнала да се отдалечава, от нея се чули смях и разговори. Военнослужещият, който патрулирал пред гробницата, прекъснал движението си, обърнал се към посетителите и извикал: „Всички посетители трябва да поддържат атмосфера на тишина и уважение през цялото време.“

Видеозаписът показва момента, в който войникът отправя забележката към групата. Не е установено кой точно се е засмял, както и дали самият Хегсет е издавал шум. CNN и други медии не представят това като доказан личен жест на министъра, а като нарушение на тишината от човек или хора в групата му.

Пентагонът защити реакцията на войника

Главният говорител на Пентагона Шон Парнел заяви, че военнослужещият е постъпил правилно. „Секретарят и цялото министерство винаги са почитали и винаги ще почитат жертвите на американските военнослужещи, които пазят страната. По време на това тържествено отбелязване войникът правилно и уважително напомни на всички да спазват необходимото приличие“, каза Парнел.

Гробницата е един от най-почитаните военни мемориали в Съединените щати. Тя е посветена на военнослужещи, загинали в Първата световна война и последвалите конфликти, чиито останки не са били идентифицирани. Мемориалът се охранява денонощно от военнослужещ от 3-ти пехотен полк на американската армия, известен като „Старата гвардия“.

Церемонията в „Арлингтън“

Хегсет и неговият екип са били в гробището за церемонията по случай Деня на ветераните. На нея са присъствали президентът Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и други високопоставени представители на американската администрация и армия.

Забележката към групата не е съпроводена от данни за дисциплинарни мерки срещу Хегсет или неговите сътрудници. От Пентагона случаят е представен като уважително напомняне за правилата на мемориала.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, kvia.com


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Даааа

    7 0 Отговор
    Излагация.

    04:54 12.11.2026

  • 3 Много уважителни

    13 0 Отговор
    На думи, всъщност - самодоволни, цинични и арогантни, презиращи обикновените хора! Такива са власт имащите навсякъде!

    04:57 12.11.2026

  • 4 Kaлпазанин

    1 2 Отговор
    То да видиш дош ,и говедата ли си имат незнаен воин ,аз знам само за тези "непобедимите "от Холивуд

    05:24 12.11.2026