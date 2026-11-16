Масов протест в Чехия за независимите медии

Между 350 000 и 400 000 души се събраха в Прага на 15 ноември на протест срещу плана на правителството да промени финансирането на обществените медии. Демонстрацията се проведе на площад Летна и беше организирана от гражданското движение „Милион моменти за демокрация“.

Протестиращите се обявиха срещу премахването на задължителните такси, чрез които в момента се издържат Чехската телевизия и Чехското радио. Вместо тях правителството предлага двете медии да получават средства директно от държавния бюджет.

Спорът е и за размера на финансирането

Настоящата месечна такса е 205 чешки крони за домакинство. Според плана финансирането на обществените телевизия и радио ще бъде намалено с около 15% през първата година. Управляващите твърдят, че промяната ще направи медиите по-ефективни и няма да засегне редакционната им независимост.

Премиерът Андржей Бабиш настоява, че новият модел ще намали прякото политическо влияние. Критиците на законопроекта обаче предупреждават, че зависимостта от държавния бюджет може да даде на правителството по-голямо влияние върху редакционната политика и да доведе до съкращаване на програми и служители.

Бабиш заяви, че протестиращите разпространяват необосновани твърдения за заплаха срещу свободата на медиите. Правителството посочва, че подобни модели съществуват и в други държави от Европейския съюз.

Протести след нощното гласуване

Недоволството се засили след приемането на законопроекта на първо четене в ранните часове на 24 октомври. Гласуването приключи в 4:36 часа, след като управляващото мнозинство съкрати парламентарния дебат. Именно този час беше включен в мотото на протеста „Никога повече 4:36“.

„Това е само началото“, заяви лидерът на организаторите Микулаш Минаж пред събралите се в Прага. Движението поиска правителството да оттегли плана и обвини управляващите, че пренебрегват критиките на експерти и се отнасят към демократичните институции като към собственост.

На 3 ноември служители на Чехската телевизия и Чехското радио проведоха еднодневна стачка. Към действията им се присъединиха синдикати, студенти, университети, представители на културни организации и журналистически структури.

Европейският комисар по правосъдието Майкъл Макграт заяви, че националното законодателство трябва да гарантира прозрачно и обективно финансиране, както и „достатъчни, устойчиви и предвидими финансови ресурси“ за обществените медии.

Законопроектът продължава през парламента

Предложението е преминало първото си гласуване и предстои да бъде обсъдено на следващи четения в парламента. Управляващата коалиция разполага с мнозинство, което ѝ позволява да продължи процедурата, въпреки протестите и критиките от опозицията и международни организации за защита на свободата на медиите.

Демонстрацията на Летна се състоя два дни преди годишнината от началото на Нежната революция през 1989 г. Мястото е свързано с масовите протести, които допринасят за края на комунистическото управление в тогавашна Чехословакия.

Източници: apnews.com, euronews.com, amp.dw.com