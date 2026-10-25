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Протести в Чехия срещу промяната на медийното финансиране

Протести в Чехия срещу промяната на медийното финансиране

25 Октомври, 2026 22:34, обновена 25 Октомври, 2026 22:35 411 3

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Около 10 000 души се събраха в Прага срещу плановете Чехската телевизия и Чешкото радио да се финансират директно от държавния бюджет

Протести в Чехия срещу промяната на медийното финансиране - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хиляди хора протестираха в Чехия срещу плановете за промяна на финансирането на Чехската телевизия и Чешкото радио. Демонстрации се проведоха в Прага, Бърно, Либерец и Ческе Будейовице, като най-многобройната беше в столицата.

На Староместкия площад в Прага се събраха около 10 000 души по данни на организаторите от гражданската инициатива „Милион моменти за демокрация“. Протестиращите изпълниха площада и части от съседните улици. Полицията ограничи достъпа от две направления, а движението по улица „Парижка“ беше временно спряно.

Участниците носеха знамена на Чехия и Европейския съюз, както и плакати с надписи „Медиите няма да ни ги вземат“ и „Обществените, а не правителствените медии“. Протестиращите критикуваха правителството и управляващата коалиция на АНO, СПД и „Мотористи“.

Около 4000 души са протестирали в Бърно

В Бърно демонстрацията събра около 4000 души, според оценката на секретаря на район Бърно-център Петър Щика. Подобни прояви се проведоха и в Либерец и Ческе Будейовице. Според Чехската телевизия участниците са настоявали обществените медии да останат независими от политическата власт.

Председателят на „Милион моменти за демокрация“ Микулаш Минарж призова премиера Андрей Бабиш да оттегли законопроекта и да участва в публичен дебат. „В 4:36 часа без необходимия дебат не се приемат важни закони“, заяви той, визирайки часа, в който Камарата на депутатите одобри предложението на първо четене.

Какво предвижда законопроектът

Законопроектът предвижда да бъдат отменени телевизионните и радиотаксите, които в момента са основен източник на средства за Чехската телевизия и Чешкото радио. Вместо това двете медии ще получават пари от държавния бюджет.

Според публикуваните параметри Чехската телевизия трябва да получи 5,74 милиарда чешки крони през следващата година, а Чешкото радио – 2,065 милиарда крони. Чехската телевизия посочва, че сумите са с около 15 процента по-ниски от средствата, с които двете институции разполагат след увеличението на таксите.

Премиерът Бабиш заяви, че бъдещото финансиране ще бъде гарантирано със закон като задължителен държавен разход и ще бъде обвързано с инфлацията. Според него това ще осигури по-голяма стабилност и независимост на обществените медии.

Министърът на културата Ото Клемпир отхвърли твърденията, че промяната представлява атака срещу демокрацията или край на независимостта на Чехската телевизия и Чешкото радио.

Предстоят стачка и нов протест

Служителите на двете обществени медии обявиха целодневна стачка на 3 ноември. Опозицията заяви, че ще оспорва начина, по който законопроектът е бил включен за ускорено обсъждане, и обяви намерение да сезира Конституционния съд и Европейската комисия.

Законопроектът предстои да бъде разгледан в парламентарните комисии и да премине през следващите етапи на законодателната процедура. Организаторите на протестите обявиха ново събиране в Прага на 15 ноември на Летенското поле.

Източници: ct24.ceskatelevize.cz, apnews.com


Чехия
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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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