Цифровите стоки и услуги, продавани директно в ботове и миниприложенията на Telegram, трябва да се плащат само с Telegram Stars. Това припомни основателят на платформата Павел Дуров в своя канал в Telegram. Правилото е свързано с изискванията на Apple и Google за плащанията в мобилни приложения.

Stars са вътрешна виртуална валута на Telegram. С нея потребителите могат да купуват цифрово съдържание, абонаменти, услуги и предмети в игри. При продажба на такива продукти чрез бот или миниприложение плащането се извършва в Stars, с валутен код XTR.

„Благодарение на Telegram Stars миниприложенията вече могат да приемат плащания за цифрови услуги, използвайки най-простия начин за плащане“, заяви Дуров при представянето на системата през юни 2024 г. Тогава Telegram посочи, че Stars могат да се купуват чрез покупки в приложенията на Apple и Google или чрез PremiumBot.

Какво важи за разработчиците

Ограничението се отнася само за сделки, извършвани вътре в приложенията на Telegram. Ако продажбата става през самостоятелен външен сайт, разработчиците могат да използват други валути и платежни оператори.

Telegram обаче предупреждава, че при използване на друга валута или външна платежна система за цифрови стоки и услуги ботът или миниприложението може да не бъде показвано на потребители на мобилни устройства. Това изискване е в сила от 2024 г., а на 14 октомври документацията за плащанията беше актуализирана.

Разработчиците могат да придобиват Stars чрез платформата Fragment и да ги конвертират в Gram. Същевременно правилата не засягат физическите стоки и услуги, за които Telegram допуска и други платежни решения.

Източници: rbc.ru