Около 35 000 от приблизително 110 000 щатни бройки в централната администрация са ненужни. Това заяви председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков в предаването „Лице в лице“ по bTV. Той определи проекта за бюджет за 2027 г. като реалистичен, но посочи сериозни проблеми в приходната и разходната част.

Според Дянков България вероятно ще има редовен бюджет, приет преди края на годината. По думите му това ще даде по-голяма предвидимост на общините, държавните организации и инвеститорите в инфраструктурни проекти.

Като положителни страни на финансовата рамка той посочи прозрачността и липсата на скрити дефицити и счетоводни маневри. Дянков заяви, че подобни практики са съществували в предишни години. Той допълни, че неразписаните конкретни инфраструктурни проекти не са необичайни, тъй като в края на предходната година невинаги е ясно кои процедури, екологични оценки и други изисквания ще бъдат приключени.

Реформи в здравеопазването и социалната политика

„В администрацията има толкова неработещи звена, толкова ненужни звена. Само в централната администрация има от около 110 хиляди бройки до около 35 хиляди бройки, които са абсолютно ненужни“, заяви Дянков.

Третият положителен елемент според председателя на Фискалния съвет е началото на реформи в здравеопазването, социалната политика и енергетиката. Той определи промените като плахи, но като опит за нормализиране на отношенията между държавата, работодателите, синдикатите и обществото.

Като пример за необходима промяна Дянков посочи системата на ТЕЛК. По данни на Фискалния съвет разходите за тези решения са се увеличили три пъти за последните четири години. Той обърна внимание и на регионалните различия в Русе, Кърджали, Пазарджик и Пловдив.

„За четири години трикратно се е увеличил бюджетът на ТЕЛК. Ние харчим три пъти повече тази година, отколкото сме харчили през 2022 г. Просто е ненормално такова голямо увеличение“, коментира Дянков.

В социалната сфера той отчете като положителна стъпка поетапното въвеждане на осигурителни вноски за държавните служители. По думите му така те ще бъдат третирани по същия начин като работещите в частния сектор. Изключение остава системата на МВР, в която близо 6000 служители имат ТЕЛК.

Еднократни приходи и данък върху банковите печалби

Сред основните проблеми на бюджета Дянков открои еднократните приходи и липсата на съществени съкращения на разходите. Той определи като добра идея данъка върху свръхпечалбите на банките, но предупреди, че мярката не може да бъде траен източник на приходи, тъй като е предвидена като еднократна.

Дянков постави под въпрос и включването на търговските вериги в облагането с данък върху свръхпечалбата. В енергетиката той определи като по-балансиран предложения механизъм за подпомагане на бизнеса при високи цени на електроенергията, тъй като според него помощта трябва да достига до предприятията, които действително се нуждаят от нея.

Като възможност за трайно подобряване на приходната част председателят на Фискалния съвет посочи оптимизацията на администрацията. Според него изкуственият интелект и дигитализацията могат да помогнат за установяване на ненужните структури и длъжности. Дянков обаче критикува Министерството на електронното управление, че не е представило достатъчно конкретен анализ в тази посока.