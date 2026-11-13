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Дженсън Хуанг ще дава показания пред Конгреса на САЩ
  Тема: Известни личности

Дженсън Хуанг ще дава показания пред Конгреса на САЩ

13 Ноември, 2026 06:15 87 1

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Бившият ръководител на Nvidia ще отговаря за връзките си с жена, заподозряна от американското разузнаване във връзки с Китай, и за мерките за сигурност на компанията

Дженсън Хуанг ще дава показания пред Конгреса на САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг се е съгласил да даде показания пред Конгреса на САЩ за контактите си с Алис Хуанг и за мерките на компанията срещу чуждестранен шпионаж. Това съобщи председателят на комисията по външни работи в Камарата на представителите Брайън Маст.

„Нямаме нужда от призовка, защото той се върна вчера вечерта и се съгласи да дойде“, заяви Маст пред NBC News, цитиран от РБК. Точната дата и форматът на срещата все още се уточняват. Конгресменът Джон Муленар посочи, че разговорите с Хуанг продължават.

Три комисии поискаха информация

В изслушването се очаква да участват председателите на комисиите по външни работи и разузнаване, както и на комисията за отношенията с Китай. На 4 ноември те изпратиха писмо до Хуанг с искане за закрит брифинг, посветен на връзките му с Алис Хуанг и на протоколите за сигурност на Nvidia.

Според CBS News законодателите са дали срок за отговор до 11 ноември и са предупредили, че при отказ могат да използват правомощията си за издаване на призовка. След като Хуанг е приел да се яви, Маст заяви, че срещата вероятно ще бъде зад затворени врати. Очаква се разговорът да бъде записан и стенографиран.

Съмненията около Алис Хуанг

Алис Хуанг е бивш ръководител в сингапурската компания Megaspeed. Американски представители я свързват с предполагаема операция на китайските служби, но публични доказателства за шпионска дейност не са представени. Китайските власти отхвърлят обвиненията.

Случаят придоби по-широко значение заради ограниченията на САЩ върху износа на модерни чипове за Китай. По данни, цитирани от РБК от Financial Times, сингапурски компании са помагали на китайски технологични корпорации да получават достъп до усъвършенствани американски чипове за изкуствен интелект.

Хуанг призна за извънбрачна връзка, а след разрастването на скандала напусна ръководния пост в Nvidia. Американските законодатели настояват той да обясни както личните си контакти, така и дали те са създали риск за информацията, технологиите и бизнес отношенията на компанията.

Очаква се изслушването да се проведе преди Деня на благодарността в САЩ. Дата все още не е обявена.

Източници: cbsnews.com, apnews.com


САЩ
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